Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Карьера
Мнения
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

Instagram* разрешил менять порядок публикаций в профиле

Функцию анонсировали в январе 2025 года.

Источник: The Verge 
Источник: The Verge 
  • Чтобы переместить публикацию, нужно зажать её и перетащить на новое место в профиле.
  • До этого сетка формировалась в хронологическом порядке, отмечает The Verge. При этом пользователи могли закрепить до трёх постов в верхней части профиля.
  • Теперь публикации можно перетаскивать в любое место, вне зависимости от их давности.
  • Глава Instagram* Адам Моссери анонсировал функцию ещё в январе 2025 года. Это произошло после того, как сервис изменил формат сетки профиля — превью публикаций стали вертикальными, а не квадратными.
Таня Боброва
Соцсети
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем

Пока одни сокрушаются, другие не понимают, в чём проблема, и показывают, как настроить превью кадра в новой ленте.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #instagram

1
15 комментариев