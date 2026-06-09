Instagram* разрешил менять порядок публикаций в профиле

Функцию анонсировали в январе 2025 года. Источник: The Verge Чтобы переместить публикацию, нужно зажать её и перетащить на новое место в профиле.До этого сетка формировалась в хронологическом порядке, отмечает The Verge. При этом пользователи могли закрепить до трёх постов в верхней части профиля.Теперь публикации можно перетаскивать в любое место, вне зависимости от их давности.Глава Instagram* Адам Моссери анонсировал функцию ещё в январе 2025 года. Это произошло после того, как сервис изменил формат сетки профиля — превью публикаций стали вертикальными, а не квадратными.Таня БоброваСоцсети19.01.2025«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем Пока одни сокрушаются, другие не понимают, в чём проблема, и показывают, как настроить превью кадра в новой ленте.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #instagram