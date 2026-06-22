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рекомендации.

Таня Боброва
Сервисы

«Авито Услуги» начали тестировать рекомендации от «соседей» для поиска мастеров по ремонту

Алгоритмы показывают тех, к кому уже обращались пользователи, которые, согласно указанным в профилях адресам, живут рядом.

  • Механику «Соседи рекомендуют» тестируют в направлениях строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство, рассказали в сервисе.
  • Такие рекомендации показывают в одельном блоке объявлений вместе с остальными результатами выдачи, когда пользователь ищет определённую услугу. В подборку входят специалисты и компании, к которым уже обращались «соседи» пользователя и поставили оценку «5».
  • «Соседство» определяют на основе адресов, указанных пользователями в профилях. Радиус — в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров в зависимости от размера города, плотности населения, района и услуги.
  • По мнению сервиса, механика позволит пользователям проще находить «уже проверенных соседями» специалистов, а мастерам, в частности пределах одного района, — увеличить количество заказов.

#новости #авито

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