Google прекратит поддержку API популярного сервиса Tenor для GIF-файлов 30 июня 2026 года — им пользовались WhatsApp*, Discord и X

Компания купила разработчика Tenor в 2018 году.Скриншот vc.ruTenor — система для поиска и отображения GIF. Её использовали в том числе Samsung Messages, WhatsApp*, Discord, Facebook Messenger*, Twitter, а затем X. API прекратит работу 30 июня 2026 года, сторонние компании не смогут подключить библиотеку файлов.Google объяснила решение экономией ресурсов, которые хотят потратить «на улучшение основных продуктов». Компания предупредила об отключении в январе 2026 года, тогда она прекратила регистрацию новых API-ключей.Доступ к библиотеке с GIF от Tenor останется только в сервисах Google: Google Chat, Google Messages, Gboard, Tenor.com, клавиатуре GIF Keyboard by Tenor для Android и iOS.Google купила стартап Tenor, разработавший GIF-библиотеку, в 2018 году. Его команда полностью перешла в компанию и продолжила работу, сохранив бренд. До этого Tenor сотрудничал с рекламодателями и запускал спонсорские GIF-файлы.Помимо Tenor существует, например, сервис Giphy с доступным API, на который уже перешли Discord и Signal.Артур ТомилкоAIвчераGoogle ограничила доступ к Gemini для Meta* из-за дефицита мощностей — FT После этого Meta* попросила сотрудников «эффективнее» расходовать токены.*Meta, которая владеет WhatsApp и Facebook Messenger, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости