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Ася Карпова
Сервисы

Google прекратит поддержку API популярного сервиса Tenor для GIF-файлов 30 июня 2026 года — им пользовались WhatsApp*, Discord и X

Компания купила разработчика Tenor в 2018 году.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Tenor — система для поиска и отображения GIF. Её использовали в том числе Samsung Messages, WhatsApp*, Discord, Facebook Messenger*, Twitter, а затем X. API прекратит работу 30 июня 2026 года, сторонние компании не смогут подключить библиотеку файлов.
  • Google объяснила решение экономией ресурсов, которые хотят потратить «на улучшение основных продуктов». Компания предупредила об отключении в январе 2026 года, тогда она прекратила регистрацию новых API-ключей.
  • Доступ к библиотеке с GIF от Tenor останется только в сервисах Google: Google Chat, Google Messages, Gboard, Tenor.com, клавиатуре GIF Keyboard by Tenor для Android и iOS.
  • Google купила стартап Tenor, разработавший GIF-библиотеку, в 2018 году. Его команда полностью перешла в компанию и продолжила работу, сохранив бренд. До этого Tenor сотрудничал с рекламодателями и запускал спонсорские GIF-файлы.
  • Помимо Tenor существует, например, сервис Giphy с доступным API, на который уже перешли Discord и Signal.
Артур Томилко
AI
Google ограничила доступ к Gemini для Meta* из-за дефицита мощностей — FT

После этого Meta* попросила сотрудников «эффективнее» расходовать токены.

Фото Bloomberg 

*Meta, которая владеет WhatsApp и Facebook Messenger, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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