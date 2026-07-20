Некоторые пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к App Store

Магазин приложений Apple не открывается с российских IP-адресов.Роскомнадзор сообщил ТАСС, что не ограничивает доступ к App Store. Сервис мониторинга сбоев Detector404 начал фиксировать сетевые сбои при подключение к сервисам Apple утром 20 июля 2026 года. На 13:03 мск их доля достигает 64%.Некоторые жалуются, что не могут войти в App Store с российских IP-адресов, а также скачать и обновить приложения. У части пользователей при этом магазин продолжает работать.В Минцифры и Роскомнадзоре жалобы на работу App Store в России пока не комментировали.Проблемы с доступом к сервисам Apple, а также GitHub, Google и Samsung у россиян возникали 14 июля 2026 года. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений.#новости #apple #сбои