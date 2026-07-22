«Яндекс Музыка» добавила «Мою волну на двоих» — она совмещает музыкальные вкусы двух пользователей

Её можно выбрать в разделе «Коллекция» и отправить ссылку-приглашение другу.Источник: «Яндекс Музыка»«Яндекс Музыка» представила «Мою волну на двоих» — это отдельный поток рекомендаций, в котором учитываются музыкальные вкусы двух пользователей и подбираются треки, близкие каждому из них.Технология работает на базе генеративной модели ARGUS, в которой алгоритмы учитывают разные вкусы. Для каждого из двоих слушателей система индивидуально ранжирует треки на основе истории прослушиваний и действий в сервисе, а затем объединяет их в общий поток.Чтобы создать «Мою волну на двоих», нужно выбрать её в разделе «Коллекция» и отправить ссылку-приглашение второму человеку. Как только он присоединится, у обоих в «Коллекции» появится общая волна, которую можно переименовать.Прослушивание «Моей волны на двоих» не повлияет на личную «Мою волну». Функция доступна подписчикам «Яндекс Плюса» в приложениях и веб-версии.В мае 2026 года «Яндекс Музыка» обновила «Мою волну»: в ней появились гиперконтекстные рекомендации — стали учитывать среди прочего время суток, день недели и тип устройства. Некоторые пользователи обновление раскритиковали: им не понравилась система рекомендаций, сложный изменённый интерфейс и добавление ИИ-функций.#новости #яндексмузыка