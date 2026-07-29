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Артур Томилко
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«2ГИС» добавил «сенсорную навигацию» с помощью датчиков смартфона — она продолжает вести автомобиль по маршруту при потере спутникового сигнала

Чтобы функция работала, нужно «надёжно зафиксировать устройство в держателе».

Источник: «2ГИС» 
Источник: «2ГИС» 
  • «Сенсорная навигация» задействует встроенные в смартфон акселерометр и гироскоп, рассказали в компании. Акселерометр фиксирует ускорение и помогает понять, с какой скоростью движется автомобиль. Гироскоп определяет направление движения и повороты.
  • Когда сигнал становится ненадёжным, приложение сначала пробует уточнить геопозицию по данным от ближайших точек Wi-Fi и Bluetooth. А если этих данных недостаточно, «2ГИС» использует сенсоры смартфона, объясняют в сервисе.
  • Навигатор объединяет данные датчиков с последней известной геопозицией и продолжает вести пользователя по маршруту до восстановления стабильного GPS-сигнала.
  • Включить или отключить функцию можно в настройках приложения для iOS или Android — там появился пункт «Использовать сенсоры». Чтобы она работала, важно «надёжно зафиксировать смартфон в держателе», подчеркнули в компании.

#новости #2гис

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