«2ГИС» добавил «сенсорную навигацию» с помощью датчиков смартфона — она продолжает вести автомобиль по маршруту при потере спутникового сигнала

Чтобы функция работала, нужно «надёжно зафиксировать устройство в держателе». Источник: «2ГИС» «Сенсорная навигация» задействует встроенные в смартфон акселерометр и гироскоп, рассказали в компании. Акселерометр фиксирует ускорение и помогает понять, с какой скоростью движется автомобиль. Гироскоп определяет направление движения и повороты.Когда сигнал становится ненадёжным, приложение сначала пробует уточнить геопозицию по данным от ближайших точек Wi-Fi и Bluetooth. А если этих данных недостаточно, «2ГИС» использует сенсоры смартфона, объясняют в сервисе.Навигатор объединяет данные датчиков с последней известной геопозицией и продолжает вести пользователя по маршруту до восстановления стабильного GPS-сигнала.Включить или отключить функцию можно в настройках приложения для iOS или Android — там появился пункт «Использовать сенсоры». Чтобы она работала, важно «надёжно зафиксировать смартфон в держателе», подчеркнули в компании.#новости #2гис