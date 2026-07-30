Bloomberg: ChatGPT и Roblox попадут под более строгое регулирование ЕС — они получат статус «очень крупных онлайн-платформ»

Его получают сервисы, которыми в Евросоюзе ежемесячно пользуются более 45 млн человек. Источник: BloombergЕврокомиссия готовится присвоить ChatGPT и Roblox статус «очень крупных онлайн-платформ» в рамках Закона о цифровых услугах ЕС (DSA), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, это может произойти в августе 2026 года.Этот статус получают платформы, преодолевшие отметку в 45 млн ежемесячных активных пользователей в ЕС. После включения в эту категорию OpenAI и Roblox будут обязаны соблюдать расширенные требования к модерации незаконного и вредоносного контента. Bloomberg не уточняет, в чём конкретно будут заключаться эти требования.Также компаниям придётся регулярно публиковать отчёты о прозрачности и представлять планы по «выявлению и снижению рисков». Кроме того, платформы должны будут выплачивать Еврокомиссии ежегодный надзорный сбор.Его размер зависит от числа пользователей сервиса, но не может превышать 0,05% от мировой прибыли компании за предыдущий финансовый год.В список «очень крупных онлайн-платформ» уже входят Amazon, TikTok, Wikipedia, YouTube, Facebook*, Instagram*, LinkedIn и Zalando. За нарушение требований DSA компаниям могут грозить штрафы в размере до 6% от их мировой выручки за предыдущий финансовый год.*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #chatgpt #roblox