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Ася Карпова
Сервисы

В App Store добавили приложение Air Pilot Log с функциями «Т-Банка»

Оно замаскировано под программу для пилотов.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Банк рассказал о новой версии iOS-приложения в Telegram-канале. По словам компании, в ней работают в том числе push-уведомления.
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.
  • С тех пор банк выпускает замаскированные iOS-приложения. Предыдущее вышло в июне 2026 года под видом сервиса для организации мероприятий.
Артур Томилко
Сервисы
Пользователи «Т-Банка» пожаловались, что сервисы компании перестали работать за границей

Официально в банке проблему не комментировали. Но в профиле @tbank_ru в X объяснили это обновлением сертификатов безопасности и заявили, что работают «над исправлением ситуации».

Жалобы на Detector404. Скриншот vc.ru

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