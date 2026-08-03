Оно замаскировано под программу для пилотов.Скриншот vc.ruБанк рассказал о новой версии iOS-приложения в Telegram-канале. По словам компании, в ней работают в том числе push-уведомления.С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.С тех пор банк выпускает замаскированные iOS-приложения. Предыдущее вышло в июне 2026 года под видом сервиса для организации мероприятий.Артур ТомилкоСервисы17 июляПользователи «Т-Банка» пожаловались, что сервисы компании перестали работать за границей Официально в банке проблему не комментировали. Но в профиле @tbank_ru в X объяснили это обновлением сертификатов безопасности и заявили, что работают «над исправлением ситуации».#новости