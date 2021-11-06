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Виктория Степанова

Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах — возможно, в виде «недорогой подписки» Статьи редакции

Команда мессенджера планирует запустить её в течение месяца.

  • Основатель Telegram Павел Дуров объявил в своём канале, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы в каналах. Она может быть оформлена в виде подписки, объяснил Дуров.
  • Команда мессенджера также работает над решением для авторов, которые хотят отключить рекламу в своём канале.
  • «Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — рассказал Дуров.

  • Первые рекламные сообщения в мессенджере появились 5 ноября. Дуров опубликовал как объявление свой пост и разместил его в каналах с десятками тысяч подписчиков. Он отображался последним в ленте сообщений канала с пометкой «спонсировано» и удалить его было нельзя.

  • По данным сервиса Telemetr, за сутки после публикации объявления количество подписчиков канала Дурова выросло на 66 тысяч.
  • Telegram представил рекламную платформу и требования к коммерческим постам 26 октября. Сообщение должно быть ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок на сторонние платформы.

#новость #telegram

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Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
68 комментариев
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Raimond Vladimirov

Отключение рекламы в каналах или полное прекращение работы телеграм в России.

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30
Ilya Brin

Второй вариант идёт в комплекте с первым 👍

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0
john for ever

Скорее включение...

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0
Dmitrii Luckyenko

Зато минусили то как на vc) Мамкины бизнесмены

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13
badResistor

если верно помню это где то обсуждалось тут на вц и подобный комменатрий был поддержан)

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0
Sergei Zotov

очень часто на VC даже нормально аргументированный комментарий, которому хейтеры отсыпали пару минусов, может быть очень сильно заминусован: народ стадным эффектом досыпает еще даже не читая. Бывает, и наоборот, конечно :)

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8
Alex Sedoff

всё, что нужно знать про аудиторию VC

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0
Stanislav

Не нужно на дураков обижаться

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1
ИгорьOK

Ты можешь подключить "недорогую подписку" чтобы получать меньше негативных отзывов в этом треде.

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1
borodutch

Добро пожаловать на VC. Тут минусят правду и хорошие идеи, если они идут против статуса кво.

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0
Александр Львов

«Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — рассказал Дуров.

Т.е. владельцы канала смогут за деньги «перебивать» ставки рекламодателей, чтобы их объявления не показывались? Дичь какая-то.

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9
Пабы старой Руси

У меня другой вопрос: неужели они так и не научились код писать, если даже в новой функции нужен костыль в виде «ннвидимого» объявления, вместо простого отключения?

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1
Александр Львов

Я сначала тоже об этом подумал, но кажется идея в другом: заставить владельца канала участвовать в торгах за рекламный блок в собственном канале. Выиграл аукцион — показа не будет, проиграл — объявление покажут.

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3
Maxim Sergeevich

Только у них для запуска рекламы бюджет от 2 млн вроде заявлен ) Пока непонятно, что имеется ввиду под такой опцией, но, вероятно, тут другие условия будут. Иначе абсурдно выглядит

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0
Artemy

А что, рынок, и никакой упущенной прибыли!

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0
Шизоидная обезьяна

Сообщение должно быть ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок на сторонние платформы.

Очень заманчивое предложение (нет)

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6
Дмитрий Кораблёв

в телеге довольно высокая вовлеченность, в отличие от вк и т.д. Тут реально читают паблики без всяких "умных лент". Да и аудитория получше, чем вк и т.д.

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

Я понимаю, что это рассчитано на крупных производителей и поставщиков.

«вовлеченность» – это конечно здорово, но как вы конверсию посчитаете? Это медийная реклама забитая в формат контекста, ну такое...

Ответить
1
Дмитрий Кораблёв

так будет возможность перейти в группу скорее всего. Ну а так... будут данные охвата, конверсию с газеты же как то научились считать +-))

Промокоды никто не отменял!)

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Промокоды никто не отменял!)

Это будет работать если прям халяву-халяву раздавать, чтобы смотивировать человека идти и что-то гуглить.

конверсию с газеты же как то научились считать

Так конверсию с медийки не считают, там другие метрики. Меня смущает формат – контекст, вот о чем я.

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0
Roman Romaniyk

«Тялеграм – некоммерческий, сильный и независимый проект», ко-ко-ко, кря-кря-кря. A few years later…

Ответить
1
Sergei Zotov

когда Telegram говорил, что он "некоммерческий"? Вы думали, что Павел поддерживает такую инфраструктуру по доброте душевной что ли?

Ответить
3
Louis Cyphre

Telegram появился в рамках некоммерческой организации Digital Fortress и запустился на деньги Дурова

Ответить
1
Sergei Zotov

они инкорпорировались несколько лет назад. То, что он появился в "рамках" некоммерческой организации не означает, что он сам будет некоммерческим (не будет вынесен в организацию)

Кмк, более правдоподобным аргументом будут скрины, которые выше прислали, про "No fees, no ads". Надо было Дурову добавлять "Не является офертой" :))

Ответить
1
Louis Cyphre

Я лишь уточнил, что некоторое время он всё же был некоммерческим и всячески на этом пиарился, поэтому мне непонятно за что минусуют Романа
Кмк, более правдоподобным аргументом будут скрины, которые выше прислали, про "No fees, no ads". Надо было Дурову добавлять "Не является офертой" :))

No fees, no ads означает что без депозита в миллион евро со своей рекламой даже не приходи :))

Ответить
1
Дмитрий Кораблёв

судя по вики они лишь экспериментировали, а потом уже решили запилить полноценный сервис, когда поняли, что MTProto масштабируется.
В интервью он даже говорил, что Digital Fortress - это плацдарм для завоевания глобального рынка.

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0
Андрей Петухов

Если ты в это верил, то тебе не место на VC. Тебе в мама.ру прямая дорога. Можешь там истерику закатить. Тебя там 100% поддержат. Ещё можешь пожаловаться на счета за ЖКХ, стоимость бензина и обязательную вакцинацию.

Ответить
0
john for ever

Интересна конечно стоимость.
Но я бы предпочел разовую акцию, покупку типа ПРО версии приложения без рекламы и с плюшками.
Хотя кто меня спросит...

Ответить
3
Sergei Zotov

разовые lifetime продажи сейчас никому не интересны, интересны именно подписки - постоянный доход

Ответить
5
john for ever

Логично.
Я лишь сказал про свое личное предпочтение как пользователя

Ответить
2
Andrey Starchenko

Ну за сервера то каждый месяц платить нужно. А пользователь всегда хочет подешевле, а лучше - нахаляву. Или еще лучше - чтобы доплачивали.

Ответить
2
Artemy

Я бы предпочёл, чтобы сервера тоже пожизненно выдавались за разумный разовый платёж.

Ответить
0
Andrey Starchenko

А вы не хотели бы всю жизнь поработать за один раз выданную разумную зарплату? :)

Ответить
2
Artemy

Ну, если NFV грамотно посчитать - давайте попробую!

Ответить
0
Andrey Starchenko

В смысле, попробую? Вы же сервер навсегда хотите, а не чтобы через год вам сказали «ну не шмогла я»? Да и это, а вдруг заболеете или еще чего? Только кандалы и подвал, только хардкор. И это, что с едой? Еда из вашей з/п :)

Ответить
0
Ilya Brin

Платная подписка или вилкой в глаз?

Ответить
4
Примитивный Филипп

С операторов связи срисовал ))
Купи АОН
Купи Анти-АОН
Купи Супер-АОН
Купи Супер-Анти-АОН

Ответить
4
Arkadiy Gaydarzhy

Мой прогноз - 4$ в месяц

Ответить
2
Роман Аванесов

На чём основан ваш прогноз, Аркадий? =)

Ответить
3
Arkadiy Gaydarzhy

Чуть меньше, чем 5 :) Если серьезно, то я думаю что при цене от 2 до 4 долларов, количество купивших подписку будет примерно одинаковым, так что максимальная прибыль будет именно на такой цифре.

Ответить
1
Пабы старой Руси

Можете развернуть мысль?

Ответить
0
Dmitri Atname

на 4$ в месяц

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Очень дорого. Давайте 1$

Ответить
1
Arkadiy Gaydarzhy

Могу ошибаться, но эффективно и выгодно процессить оплаты по 1$ со всех карт в мире могут только ребята типа AliExpress

Ответить
0
Evgeni Nabokov

Я думаю $4 в год. Больше - несерьёзно.

Ответить
0
Феттучини с Креветкой

Как пришел телеграм, так и проводим! ))))

Ответить
2
Семен Переделкин

Сперва сделай плохо, потом сделай хорошо, а точнее, как было до того, как было плохо. И всё это платно.

Гениально (блеать).

Ответить
2
Примитивный Филипп

Оставлю это тут

Ответить
2
Юрий Тишин

Про ВК многие тоже говорили, что реклама поможет, авторы будут зарабатывать и т.п. В итоге жадность победила здравый смысл, и практически все действительно качественные каналы с собственным контентом оттуда ушли. С Телегой будет точно так же, если они продолжат придумывать такой же бред вроде отключения рекламы через перебивания ставки, т.е. через выкуп всей рекламы на своём же канале.

Ответить
2
Ware Wow

Скоро закрутят гайки владельцам каналов, ограничат независимую рекламу.

Ответить
0
Arkadiy Gaydarzhy

Как было с Биржей постов во ВКонтакте

Ответить
2
Stanislav

Ну и отлично будет. А то реклама букмекеров и прочего говна уже достала

Ответить
0
Юрий Тишин

Проблема в том, что без рекламы "прочего говна" многие каналы попросту не могут существовать. Сейчас есть выбор терпеть такую рекламу ради контента, либо не читать каналы с подобной рекламой. Просто так убрать всё плохое и ждать, что авторы будут продолжать работать за бесплатно — наивно.

Ответить
0
Andreas Kraut

Реклама никак не мешает читать каналы без ограничений. Подписка бессмысленна.

Ответить
1
Artemy

Двухходовочка

Ответить
1
Lightning1707

Интересно, ютьюбу тоже не на что свои сервера содержать, и поэтому они рекламу ввели, чтобы на вырученные деньги покрывать расходы? Или же здесь больше про жадность?

Ответить
–1
Valik Pavlov

Я не могу понять

Это очень тонкий саркарказм или вы просто тупой?

Ответить
2
Sergei Zotov

арендуй мне сервер за пару тысяч долларов в месяц. А если не арендуешь, то я назову тебя жадной капиталистической свиньей!

Ответить
2
Roman G

Любой бизнес - чисто про жадность. Я считаю, всё в этом мире должно быть бесплатно, или на крайняк можно напечатать много денег и раздать всем

Ответить
0
Valik Pavlov
Ответить
0
Sergei Zotov

это же явно сарказм был, ну)

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Открыть ворота… наполовину

Ответить
0
Юзер Юзерович

Лень собирать форк.
public ArrayList getSponsoredMessages(long dialogId)
здесь можно обнулиться и жить без рекламы (скоре всего)

Ответить
0
Kinolog

Всем тотемам тотем!

Ответить
0
Ai Nuraeni

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000DeceDSAR

Feed Item Detail | Salesforce Trailblazer…
Trailhead, the fun way to learn Salesforce
trailhead.salesforce.com
Ответить
0
Илюша Шантарамка

Помянем

Ответить
0
Stanislav

Если бы прописка убирала и не дуровскую рекламу, то я бы рублей 50 в месяц мог платить. А так особого смысла пока не вижу платить.

Ответить
–1
Valik Pavlov

Ага, теперь телеграм будет палить не только твой номер телефона, а еще и банковскую карту при оплате подписки.

А - анонимный мессенджер

Ответить
–1
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