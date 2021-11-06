Первые рекламные сообщения в мессенджере появились 5 ноября. Дуров опубликовал как объявление свой пост и разместил его в каналах с десятками тысяч подписчиков. Он отображался последним в ленте сообщений канала с пометкой «спонсировано» и удалить его было нельзя.