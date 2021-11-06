Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах — возможно, в виде «недорогой подписки» Статьи редакции
Команда мессенджера планирует запустить её в течение месяца.
- Основатель Telegram Павел Дуров объявил в своём канале, что планирует запустить в мессенджере новую функцию для отключения показа рекламы в каналах. Она может быть оформлена в виде подписки, объяснил Дуров.
- Команда мессенджера также работает над решением для авторов, которые хотят отключить рекламу в своём канале.
- «Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — рассказал Дуров.
Первые рекламные сообщения в мессенджере появились 5 ноября. Дуров опубликовал как объявление свой пост и разместил его в каналах с десятками тысяч подписчиков. Он отображался последним в ленте сообщений канала с пометкой «спонсировано» и удалить его было нельзя.
- По данным сервиса Telemetr, за сутки после публикации объявления количество подписчиков канала Дурова выросло на 66 тысяч.
- Telegram представил рекламную платформу и требования к коммерческим постам 26 октября. Сообщение должно быть ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок на сторонние платформы.
«Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — рассказал Дуров.
Т.е. владельцы канала смогут за деньги «перебивать» ставки рекламодателей, чтобы их объявления не показывались? Дичь какая-то.
они инкорпорировались несколько лет назад. То, что он появился в "рамках" некоммерческой организации не означает, что он сам будет некоммерческим (не будет вынесен в организацию)
Кмк, более правдоподобным аргументом будут скрины, которые выше прислали, про "No fees, no ads". Надо было Дурову добавлять "Не является офертой" :))
Я лишь уточнил, что некоторое время он всё же был некоммерческим и всячески на этом пиарился, поэтому мне непонятно за что минусуют Романа
Кмк, более правдоподобным аргументом будут скрины, которые выше прислали, про "No fees, no ads". Надо было Дурову добавлять "Не является офертой" :))
No fees, no ads означает что без депозита в миллион евро со своей рекламой даже не приходи :))
Про ВК многие тоже говорили, что реклама поможет, авторы будут зарабатывать и т.п. В итоге жадность победила здравый смысл, и практически все действительно качественные каналы с собственным контентом оттуда ушли. С Телегой будет точно так же, если они продолжат придумывать такой же бред вроде отключения рекламы через перебивания ставки, т.е. через выкуп всей рекламы на своём же канале.
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