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TJ

Apple заподозрили в махинациях с оценками. Рейтинг приложения с подкастами вырос с 1,8 до 4,7, хотя обновлений не было Статьи редакции

Разработчики и журналисты обнаружили, что стандартное приложение компании почему-то начало получать хорошие отзывы о самих шоу.

13 13 комментариев
920 просмотров

The Verge обратил внимание на странные изменения рейтинга приложения Apple Podcasts: чуть больше чем за месяц его оценка подозрительно выросла без видимых изменений в программе. По мнению журналистов, Apple добилась такого скачка в рейтинге нечестным способом: отзывы о передачах стали каким-то образом переходить на само приложение.

Рейтинг Apple Podcasts обрушился в конце сентября, когда вышла система iOS 15 с возможностью оставлять оценки и отзывы к собственным приложениям компании. За неделю с небольшим рейтинг «Подкастов» упал до двух звёзд из пяти: пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и непредсказуемое поведение приложения. В дальнейшем оценка снизилась ещё больше — до 1,8 звезды.

Однако 9 ноября тренд неожиданно изменился на противоположный: приложение начало получать тысячи отзывов ежедневно, причём подавляющее большинство из них сопровождаются максимальной оценкой в пять звёзд. Из-за этого рейтинг Apple Podcasts сейчас составляет 4,7 звезды, и скорее всего, вырастет ещё больше — отзывы продолжают поступать.

Статистика оценок Apple Podcasts от сервиса AppFigures The Verge

Происходящее вызвало недоумение у независимого разработчика Косты Элефтериу — он заметил, что за этот период Apple не выпускала обновлений для «Подкастов», которые могли бы вызвать лавину высоких оценок. Тем более, что количество негативных отзывов всё это время остаётся примерно на одном и том же уровне, как видно из статистики AppFigures.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://twitter.com/keleftheriou/status/1446563897905876992
Каким образом Apple Podcasts внезапно вырос с 1,8 до 4,6 звёзд? Apple что, манипулирует рейтингом своих приложений?

Коста Элефтериу решил изучить отзывы о «Подкастах» и обнаружил нечто забавное: практически все пятизвёздные оценки приложения сопровождались похвальными комментариями, но не в адрес Podcasts — это были обзоры самих потоковых передач. Самый полезный отзыв о приложении по версии App Store состоит из восторженной похвалы одного из подкастов.

Топовый отзыв на приложение Apple Podcasts, в котором нет ни слова о самом приложении The Verge

Другие положительные оценки Apple Podcasts имеют примерно такое же содержание.

  • «Потрясающее шоу! Тема раскрыта хорошо и с юмором. Динамика увлекает, а содержимое ОЧЕНЬ актуально! Обожаю».
  • «Мобли глубок и проницателен. Приятно слушать вдумчивый и фактичный подкаст. Не имеет ничего общего с поверхностными завистливыми призывами и самовосхвалениями фальшивого сопереживания, которыми забита популярная культура».
  • «Я, как будущий молодой миллионер, слушаю Энтони Онеала — и я всегда в курсе всех жизненных взлётов и падений».

Журналист The Verge Шон Холлистер предположил, что это может быть типичной путаницей: пользователи ставят оценки приложению, думая, что оставляют отзывы самим подкастам. Но вскоре он отбросил эту версию, потому что у других приложений для потоковых передач отзывы содержали, как правило, обзоры и оценки самих приложений, а не подкастов.

Холлистер связался с одним из сотрудников Apple и узнал, что с прошлого месяца Apple Podcasts предлагает пользователям оценить приложение через штатную форму Rating & Review. Журналист попытался «отловить» её появление в «Подкастах», чтобы понять, может ли она вводить людей в заблуждение и побуждать их писать отзывы о передачах, но ему это не удалось.

Как бы то ни было, налицо факт подозрительного всплеска высоких оценок, которые не имеют никакого отношения к самому приложению — тем более, что со времени обвала рейтинга оно нисколько не изменилось. По мнению The Verge, это показывает, насколько оценки в App Store далеки от реальности, даже если речь идёт не о «мусорных» программах с мошеннически накрученным рейтингом, а о фирменных приложениях самой Apple.

#новости #apple

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Даниил Мельник

А вот и самая добрая компания в мире в действии)) Забота об окружающей среде, разнообразие, инклюзивность и разве что не единорожки прямо в Apple Park, но когда Spotify добилась запрета для Apple демпинговать в AppStore, в бой пошли старые добрые методы...
Эх Apple. А казалось что Рай так близко... ред.

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8
Andre Macareno

Да какая там экология, попробуй в эйрподсах батарейку поменять

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0
Виктор Булов

Каким образом Apple Podcasts внезапно вырос с 1,8 до 4,6 звёзд? Apple что, манипулирует рейтингом своих приложений?

Естественно. Большинство крупных компаний так делают.

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5
John Doe

На самом деле все может быть гораздо проще - когда новость впервые прошла, что можно ставить оценки, первыми по рейтингу прошли хейтеры и владельцы конкурируют програм. А потом уже пришли обычные пользователи, которых все устраивает. От сюда и такой "неожиданный" поворот.

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3
Илья Волочков

Написано же, "Коста Элефтериу решил изучить отзывы о «Подкастах» и обнаружил нечто забавное: практически все пятизвёздные оценки приложения сопровождались похвальными комментариями, но не в адрес Podcasts — это были обзоры самих потоковых передач."

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1
Пабы старой Руси

В статье написано, что эту гипотезу проверяли, и она не подтвердилась

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0
Илья Попов

Проблема в том, что мы думаем, что проблемы — это что-то плохое. На самом деле именно благодаря им мы растем и изменяемся.
Скорее всего им не знаком прекрасные слова Тонны Роббинса.

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0
Илья Волочков

Не думаю, что это были спланированные махинации. Просто слишком палевно. Apple могли бы искусственно просто увеличивать оценку даже без отзывов, постепенно, на 0.1 единицу каждый месяц. Скорее всего технический сбой, ошибка в коде.

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0
Пабы старой Руси

На одном приложении?

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0
Андрей Иванов

получать тысячи отзывов ежедневно, причём подавляющее большинство из них сопровождаются

Ну так это наверное руководство эппла попросила своих сотрудников оставить

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0
madkliq

Не может быть

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0
StepanCapusta

Сейчас что-то скачать из сторов, или купить на маркетплейсе - целое исскуство

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0
Евгений Демюк

После появления приложения умное голосование, под которым начался изрядный хейт, перед выборами сами знаете кого , я уже ничему не удивляюсь ))

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0
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TJ
Apple заподозрили в махинациях с оценками. Рейтинг приложения с подкастами вырос с 1,8 до 4,7, хотя обновлений не было Статьи редакции

Разработчики и журналисты обнаружили, что стандартное приложение компании почему-то начало получать хорошие отзывы о самих шоу.

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