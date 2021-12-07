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Сервисы
Маша Цепелева

Discord начал тестировать платный контент — деньги получат владельцы сообществ Статьи редакции

Пока функция доступна для нескольких сообществ, в 2022 году сервис планирует её расширить.

  • Сервис начал тестировать премиум-членство в небольшой группе сообществ. Их владельцы могут сделать часть или весь свой контент доступным только по платной подписке.
  • Владельцы сообществ смогут сами определять, какие привелегии получат пользователи с премиум-членством, выбирать цену и смотреть статистику по вовлечению участников в Discord.
  • Пока сервис не принимает новые сообщества в тест, но планирует расширить функцию в 2022 году.
  • Многие сообщества Discord уже используют сторонние сервисы, например, Patreon для платного доступа к своему контенту, сообщает TechCrunch.
  • Discord объединяет текстовые и голосовые чаты. Сервис стал популярным как мессенджер для геймеров, но в 2020 году в нём стали общаться пользователи и из других сообществ. Компания зарабатывает на продаже подписок с дополнительными функциями. Аудитория сервиса — около 150 млн пользователей в месяц.

#discord #новость

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9 комментариев
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Дмитрий Данилов

Отличное решение. Жду подобие такого в телеге и телетайпе. Лучше уж так, чем назойливая реклама всякого говна в ленте всех соцсетей и мессенджеров. Главам соцкорпораций давно надо понять, что главные тут авторы- и они должны получать достойные деньги.

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Герман Сахаров

Учитывая сегодняшнее обновление, телеграм уже близок.

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Илья Шишкунов

Всё ещё ЛУЧШИЕ в игровом сегменте, жаль, что со своим магазином сдались рано.
Но стримеров отжимать надо, ещё бы им софт для захвата движений с вебки запилить в приложение и всё, анимешники уже никуда не уйдут

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Илья Шишкунов

Многие сообщества Discord уже используют сторонние сервисы, например, Patreon для платного доступа к своему контенту, сообщает TechCrunch.
 Главное, чтобы не было таких запретов, как на Патреоне, типа порно нельзя, националистов нельзя, оружейные каналы нельзя, политику нельзя

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Евгений Недосекин

Думаю, с запретом на NSFW контент далеко не уедет. Но и если разрешить nsfw, то это превратится в онлифанс.
Не найти что-то среднее

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Илья Шишкунов

Пока NSFW официально не запрещён, но прецеденты discord predator всё же есть

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just gapp
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Anfilatova

От части они молодцы, не плохо так стримеров поддержат

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Альберт Штерн

Discordfans

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