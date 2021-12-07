Discord начал тестировать платный контент — деньги получат владельцы сообществ Статьи редакции
Пока функция доступна для нескольких сообществ, в 2022 году сервис планирует её расширить.
- Сервис начал тестировать премиум-членство в небольшой группе сообществ. Их владельцы могут сделать часть или весь свой контент доступным только по платной подписке.
- Владельцы сообществ смогут сами определять, какие привелегии получат пользователи с премиум-членством, выбирать цену и смотреть статистику по вовлечению участников в Discord.
- Пока сервис не принимает новые сообщества в тест, но планирует расширить функцию в 2022 году.
- Многие сообщества Discord уже используют сторонние сервисы, например, Patreon для платного доступа к своему контенту, сообщает TechCrunch.
- Discord объединяет текстовые и голосовые чаты. Сервис стал популярным как мессенджер для геймеров, но в 2020 году в нём стали общаться пользователи и из других сообществ. Компания зарабатывает на продаже подписок с дополнительными функциями. Аудитория сервиса — около 150 млн пользователей в месяц.
Отличное решение. Жду подобие такого в телеге и телетайпе. Лучше уж так, чем назойливая реклама всякого говна в ленте всех соцсетей и мессенджеров. Главам соцкорпораций давно надо понять, что главные тут авторы- и они должны получать достойные деньги.
Учитывая сегодняшнее обновление, телеграм уже близок.
Всё ещё ЛУЧШИЕ в игровом сегменте, жаль, что со своим магазином сдались рано.
Но стримеров отжимать надо, ещё бы им софт для захвата движений с вебки запилить в приложение и всё, анимешники уже никуда не уйдут
Многие сообщества Discord уже используют сторонние сервисы, например, Patreon для платного доступа к своему контенту, сообщает TechCrunch.
Главное, чтобы не было таких запретов, как на Патреоне, типа порно нельзя, националистов нельзя, оружейные каналы нельзя, политику нельзя
Думаю, с запретом на NSFW контент далеко не уедет. Но и если разрешить nsfw, то это превратится в онлифанс.
Не найти что-то среднее
Пока NSFW официально не запрещён, но прецеденты discord predator всё же есть
От части они молодцы, не плохо так стримеров поддержат
Discordfans
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