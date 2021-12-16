Uber протестирует в Калифорнии доставку еды из ресторанов на беспилотных автомобилях Статьи редакции
Запуск проекта запланирован на 2022 год.
- Uber запустит доставку совместно с Motional — беспилотным подразделением Hyundai, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.
- Заказать беспилотную доставку можно будет через приложение Uber Eats в Санта-Монике. Стороны не раскрыли, сколько автомобилей будут участвовать в тестировании и другие подробности. Известно, что в машинах будет находиться оператор для безопасности.
- В 2020 году Uber продал своё подразделение беспилотных автомобилей конкурирующему стартапу Aurora Innovation в обмен на долю в компании.
- Motional также начала тестировать беспилотные такси в Лас-Вегасе совместно с Lyft. Компания планирует запустить сервис в 2023 году.
Я один зашёл в новость чтобы понять, почему там убер в Калифорнии протестует?
тоже самое))
ты не один в этом деле))
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Если в машине будет находиться оператор, то какая же она беспилотная?
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Оператор пиццамобиля )) блть когда уже этому скаму бабло перестанут лить?
Какому?
Если машина беспилотная, то зачем в ней 4-е кресла?
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