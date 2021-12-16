Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

Uber протестирует в Калифорнии доставку еды из ресторанов на беспилотных автомобилях Статьи редакции

Запуск проекта запланирован на 2022 год.

  • Uber запустит доставку совместно с Motional — беспилотным подразделением Hyundai, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.
  • Заказать беспилотную доставку можно будет через приложение Uber Eats в Санта-Монике. Стороны не раскрыли, сколько автомобилей будут участвовать в тестировании и другие подробности. Известно, что в машинах будет находиться оператор для безопасности.
  • В 2020 году Uber продал своё подразделение беспилотных автомобилей конкурирующему стартапу Aurora Innovation в обмен на долю в компании.
  • Motional также начала тестировать беспилотные такси в Лас-Вегасе совместно с Lyft. Компания планирует запустить сервис в 2023 году.
Концепт беспилотного автомобиля для доставки Uber Eats Motional

#новость #uber #motional

495 просмотров
11
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Артем Гнусков

Я один зашёл в новость чтобы понять, почему там убер в Калифорнии протестует?

Ответить
5
Развернуть ветку
Денис Калинин

тоже самое))

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Калабин

ты не один в этом деле))

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Винокуров

Джекпот для жителей Скид Роу — сразу и пожрать и тачка на запчасти.

Ответить
2
Развернуть ветку
Artem Gn
Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Николаев

Если в машине будет находиться оператор, то какая же она беспилотная?

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Пилотирует же ее не оператор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Artem Gn

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Оператор пиццамобиля )) блть когда уже этому скаму бабло перестанут лить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Какому?

Ответить
0
Развернуть ветку
Чит Чат

Если машина беспилотная, то зачем в ней 4-е кресла?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
СберМаркет
СберМаркет: офисы закупаются икрой, новогодними колпаками, конфетами и шампанским

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, что закупают российские компании для празднования Нового года. Аналитики сравнили B2B-продажи праздничных товаров: искусственных елей, календарей, новогодних колпаков и продуктов: красной икры, мандаринов, конфет, шампанского и других. Период сравнения: 20-30 ноября и 1-10…

2
12
Почта России
Почта снизила тариф на доставку в почтоматы: 99 рублей до 31 марта

Сезон праздников и распродаж в самом разгаре, поэтому мы подготовили для интернет-магазинов специальное предложение. До 31 марта 2022 года стоимость доставки заказов из интернет-магазинов в наши и партнёрские почтоматы по всей России составит 99 рублей. Это на 35–40% ниже средней рыночной цены.

0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Маша Цепелева
Google проиграла апелляцию о блокировке YouTube-канала «Царьграда» — суд подтвердил штраф в 100 тысяч рублей в день Статьи редакции

Google обязана будет платить штраф, если не восстановит канал.

185
43
Columbus East
Диалоговые платформы для ритейла: эксклюзивное интервью Columbus и Just AI
0
0
Приёмная
Vlad Klekovkin
Данные клиента - собственность банка Тинькофф, или как банк не выполняет нормы 152-ФЗ "О персональных данных"

Пользуюсь услугами Тинькофф достаточно давно, и по большей части, вполне доволен. В некоторых случаях даже более чем оправдали ожидания (кредит для физ лица который только ИП). Есть мелкие нюансы, но глобально всё нравилось, пока.

21
19
Торговля
Маша Цепелева
Одна из крупнейших платформ для онлайн-магазинов Shopify запустила сервис для продажи NFT-предметов Статьи редакции

Через неё бренды могут создавать и продавать NFT в своих магазинах.

13
17
Газпромбанк
Год нам — год вам: ГПБ Мобайл дарит связь на год

В прошлом году мы решили, что нашим клиентам нужна удобная мобильная связь, и создали собственного мобильного оператора — ГПБ Мобайл. Спустя год кратко подводим итоги, делимся достижениями и дарим бесплатную связь новым абонентам!

4
2
Финансы
Евгения Евсеева
Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад приобрёл 40 тысяч и по $27 Статьи редакции

За три года стоимость акций упала примерно на 57%.

79
32
Финансы
Евгения Евсеева
«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших мобильных банков по версии Markswebb Статьи редакции

Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.

265
62
Карьера
Маша Цепелева
Карьерный сервис запустил «ретрит» для ИТ-специалистов — платную возможность поработать в пекарне Статьи редакции

За 8990 рублей можно помочь официантам и поварам на кухне.

18
11
Северсталь
Уберизация металлообработки: что, почему и причем здесь «Северсталь»?

«Экономика по запросу», начавшаяся с такси и продолжившаяся в других сферах услуг (Airbnb, YouDo, многочисленные агрегаторы доставки), стремительно набирает обороты благодаря цифровым платформам. Металлурги тоже не остаются в стороне и выходят на новые рынки и в новые каналы, в том числе и цифровые. Как? Сейчас разберемся.

1
0
Больше статей
null