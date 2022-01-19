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Богдан Музыченко

Платформа для любителей футбола JuniStat привлекла $310 тысяч от AngelsDeck Статьи редакции

С помощью приложения можно отслеживать более 60 параметров физической и технической подготовки игрока.

  • Инвесторами стали венчурный клуб AngelsDeck и семейный офис Brayne, заявил клуб.
  • Привлечённые деньги стартап потратит на усиление маркетинга в Латинской Америке и Европе и развитие компании. Выручку и прибыль компания не раскрывает — в базе «Контур.Фокуса» данные также отсутствуют.
  • JuniStat — приложение для любителей футбола. На платформе доступны тесты, которые можно пройти и записать видео — его оценит ИИ с помощью компьютерного зрения. Технология позволяет отслеживать до 60 параметров спортивной подготовки.
  • Через сервис можно будет попасть на просмотр в спортивную школу или академию (написано на сайте, нужно уточнить, есть ли сотрудничество или только планируют). Сейчас на платформе зарегистрировано 20 тысяч футболистов.
  • Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Чтобы получить доступ к расширенным функциям, нужно добавить представителя — родителя или тренера — и подключить подписку. Стоимость — 490 рублей в месяц либо 4900 рублей в год.
  • По данным Crunchbase, в ноябре 2020 года JuniStat привлекла $250 тысяч от совладельца Major Truck Center Вадима Яхинсона и частных инвесторов — их не называют.

#новость #футбол #инвестиции

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Valentin Dombrovsky

написано на сайте, нужно уточнить, есть ли сотрудничество или только планируют
Понял, уточним.

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Evgeny Kozlov

Откуда взялось 20 тысяч футболистов? 🙄

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Data Ardbelava

Удачи! Надеюсь, все получится.
Футбол нуждается в изменениях. Если это откроет людям без связи возможности попасть в академии - то это супер

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