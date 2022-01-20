Google отменит бесплатный тариф G Suite Статьи редакции
Пользователи должны будут оформить подписку Google Workspace до 1 мая 2022 года или компания переведёт их автоматически.
- Компания сообщила, что с 1 июля 2022 года пользователи не смогут использовать сервис бесплатно.
- Сервис G Suite с набором облачных сервисов для организаций появился в 2006 году, изначально он был бесплатным. В декабре 2012 года Google закрыла бесплатный тариф для новых пользователей, а компании, которые оформили подписку до этого, продолжали пользоваться сервисом бесплатно.
- В октябре 2020 года компания объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace.
- Речь идёт об аккаунтах, которые пользователи регистрировали в G Suite до 2012 года. Для обычных пользователей Google без доступа к корпоративным инструментам ничего не изменится.
- Пользователи смогут самостоятельно выбрать подписку Google Workspace для компаний до 1 мая 2022 года, иначе компания автоматически переведёт их на тариф, который подберёт на основе используемых функций. Стоимость подписки — от $6 до $18 в зависимости от выбранного плана.
- Google не будет списывать у пользователей деньги до 1 июля 2022 года. Однако компания заблокирует аккаунты, владельцы которых не укажут банковские данные к этому сроку, пишет Endgadget.
Статья вводит в заблуждение. Думаю, стоит поправить. GSuite был бесплатным до 2012 года, и аккаунты, созданные до 2012, были бесплатными.
Все созданные за последние 10 лет аккаунты и так платные, и для абсолютного большинства юзеров ничего не поменяется.
сенкс, поправили, дописали, что для обычных пользователей ничего страшного не случилось
Только неправильно дописали :) Сервис GSuite был создан в 2006 (только тогда назывался по-другому - вроде Google Apps for domains или как-то так), и там был бесплатный тариф. В 2012 он стал платным для всех новых пользователей, а кто был на бесплатном тарифе, тех так и оставили. Теперь он называется Workspace, и сейчас тех старых бесплатных переводят на платный тариф.
ну про это было в тексте, сделала чуть поточнее 🤔
GSuite был бесплатным до 2012 года
Это тоже неточность. Он и тогда был платный, просто был и бесплатный сильно ограниченный тариф до пяти пользователей.
Лично я очень рад, что в свое время не поверил гуглу и не завел там аккаунтов. Вернее, заводил, но как только выяснилось, что они прикрывают лавочку, всех перевел на свое облако.
Вот если у меня есть обычный аккаунт для одного пользователя, никакой не бизнес, и я в нём пользуюсь GMail и Drive, это значит, что я тоже пользуюсь GSuite и бесплатную почту отберут?
Если и правда обычный аккаунт, то не отберут. В адресе почты домен gmail.com или ваш собственный?
нет, в адресе после собаки - gmail или ваш домен? :) GSuite (теперь Workspace ) - это изначально сервисы гугла для своего домена.
gmail
Но, как я писал выше, при входе в почту всплывает надпись Google Workspace, вот этот момент смущает.
gmail
тогда не парьтесь
GSuite это отдельный сервис
Точно? А почему тогда у меня при входе в GMail всплывает лого Google Workspace?
Потому что кто-то в Google накосячил. У меня при открытии Gmail на смартфоне тоже сплэш-скрин с лого Google Workspace, но аккаунт личный.
А, ну тогда примите поздравления и приготовьтесь платить. Личный gmail выглядит иначе. Видимо у вас корпоративный
Интерфейс личного и корпоративного Gmail, отличается только надписью Google возле фото профиля.
Внутри он у меня тоже так выглядит. Надпись "Google Workspace" появляется только при входе. А вы у себя проверьте, может, у вас тоже появляется.
Вот кто так делает, ящетаю: 🐓 🐔
Подсадили сначала на бесплатное а потом хоба
В смысле "хоба"? Бесплатные тарифы отменили в 2012 году. И через 9 лет только заставили платить. 9 лет это мгновение что-ли?
Для людей хоть сто лет, необходимость платить всегда будет неожиданностью. Как зима для коммунальщиков.
Получается Гугл стрижется в ТопГане
Ждем следом и Яндекс 🥲
Но чморить за это будут яндекс. ведь гугл - хороший, а яндекс - гонится за прибылью и вообще после сегаловича уже не тот
Мне гугль вообще не по душе) Яндекс топ) вообще это логично) мощности компании должны оплачивать ее клиенты
Хотите сказать не гонится и не ведет войну против обычных сайтов, а его SERP не забит сервисами самого яши и контекстной рекламой?
У все правильный посыл на чмырение же, не?
Но ведь яндекс и правда днище
Яндекс для бизнеса предоставляет бесплатную корп почту? Впервые об этом слышу
А разве Яндекс 360 - это не оно же?
Тоже хотел упомянуть.
Уже из каждого (утюга) сервиса Яндекс реклама почты по подписке светится.
Так вроде Яндекс тоже сделал давно платным)
ПДД у Яндекса бесплатно
Это не то.
Дайте пожалуйста ссылку на то) Я около года назад найти уже не мог)
А да, действительно переносят в 360. Но сейчас посмотрел и у меня не просят денег (пока что).
Да вот в том и дело)) У гугла тоже было много лет бесплатно))
Чёт не понял. Почта теперь платная будет что ли? Гугл диск? Календарь? Доки и таблицы Гугл?
Объясняю — новость написана через жопу, поэтому у Вас вопросы:
• До 6 декабря 2012 года у Google были бесплатные тарифы для организаций.
• С 2012 года их больше нет, но те кто успел завести раньше — пользовались.
• В этом году их переведут на платные тарифы или заморозят аккаунты.
Всё.
Т.е. эта новость очень мало кого касается. Только тех у кого был бесплатный аккаунт организации заведённый до 6 декабря 2012 года.
Я уже 10 лет завожу платные и даже забыл, что такие были.
Для организаций и предприятий - да.
А, ну понятно. Статья кривая и вводит в заблуждение.
За исключением образовательных и некоммерческих организаций
Ну а как ты хотел? Это же корпорация добра, вроде как? Вот они твоё добро и отжимают
Монополии никогда не нажрутся.
Вот скоро Царьград поглотит Гугл - и все буржуйские тарифы ненасытных монополий уберёт (а вместо них десятину введёт).
могли бы ужать до минимума но оставить бесплатно. у меня почта на домене у них много лет, по объёму там даже 0.5 гб не набирается. из плюсов - их чистый интерфейс без рекламы, логос компании в углу окна почты, и спам фильтр. ну или сделали бы цены с поправкой на рф, как с ютубом. сотку в месяц я бы за такое платил. тех, кто выжимал максимум из бесплатного ТП конечно стоит переводить на платный.
Офигеть... Подстава хуже, чем с введением ограничений на бесплатных аккаунтах Фликра.
Пользую "ГМайл для своего домена" с 2007 года.
Основная почта, аккаунт на Ютубе с залитыми видеороликами, учетка для Андроид.
И теперь с меня неожиданно хотят не менее 5 баксов в мес. денег.
Это шантаж, я щитаю.
Абсолютно не понимаю чем я отличаюсь от обычного пользователя ГМайл и почему я должен платить такую сумму.
Есть варианты как прозрачно мигрировать на бесплатную @gmail.com учетку?
Та же беда... С 2010 года. Использую в личных целях. Пока даже ума не приложу как быть со всеми авторизациями, почтой, фотками...
Давайте дружить и обмениваться опытом по миграции)))
Друг другу сольёте? )
Ещё плюс один. Ровно то же самое - в свое время купился на обещание бесплатного сервиса, использую в личных целях, оплачиваю у них домен. Домен и почту можно перенести на другой сервис или даже отказаться, а вот что делать с учетками Гугла? Перешёл бы на бесплатные, но как это теперь сделать?
6
Ну на домене то наверно бабки зарабатываете? Я тоже с 2010 использую. Альтернативы не вижу. Придется платить.
Не зарабатываю.
Можно глянуть на сайт, если он есть на домене. Или у вас исключительно для почты красивой типа pavel@direktor.ru :)
Нет сайта. Только для почты.
Ну а потом уже вся экосистема Гугловская приросла к ней.
Понятно. Тогда понимаю. Платить в такой ситуации странное решение, но можно сменить почту на всех акках.
15 лет накоплено.
Хоть бы инструмент какой для миграции на @gmail.com предложили
Только другому пользователю этого же домена.
Или ошибаюсь?
Абсолютно не понимаю чем я отличаюсь от обычного пользователя ГМайл и почему я должен платить такую сумму.
Если вы читали все эти соглашения, с которыми соглашались, то должны знать, что Гугл данные вашего аккаунта из почты и других корпоративных сервисов не использует для рекламы, и рекламу в них не показывает.
Да ладно? Где он мне рекламу не показывает?
Может я и за Премиум Аккаунт в Ютубе зря плачу - все равно рекламы не было бы?
из почты и других корпоративных сервисов
Либо я Вас не понимаю, либо тупой...
Но я специально сравнил свой GSuite аккаунт и обычный GMail - в обоих аккаунтах ни в почте, ни в диске рекламы не увидел
Ну вот видите, какой вы счастливый человек - даже не знаете, что в Гмэйле есть и всегда была реклама, а до недавнего времени Гугл для таргетирования рекламы использовал и содержимое всех писем.
Я так понимаю скоро (лет через 5ть) эти алчные ребята уберут бесплатный тариф с gmail - типа один долар ежемесячно и 10 долларов при оплате за год. чИ чтобы не ныли добавят еще 15 гигов на ящик и диск. "корпорация добра" в действии
А почему почта + диск должны быть бесплатными?
Чем дальше я пользуюсь бесплатными почтами от google и yandex, тем больше я понимаю в какой западне нахожусь. На бесплатные ящики завязано куча сервисов: регистрации в магазинах, платежные сервисы, телеком и прочее-прочее-прочее. Стоит потерять такой адрес и ты в большой Ж.
Да, иметь свой домен и почту под него - это более геморойно в плане первичной настройки, но намного более безопасно: почту со своим доменом можно всегда перепривязать к другому провайдеру, а адрес останется неизменным. А вот с бесплатной почтой такой трюк не пройдет.
Альтернативно, можно вообще поднять почту на сервисах Synology, но там надо использовать внешний доверенный SMTP-сервер (от того же гугла), чтобы небыло проблем с доставкой.
Падажжите.. Это получается, гугл почта будет платной?)
Не будет, а уже 9 лет как платная. Для компаний. Для обынчых пользователей ничего не меняется
Делюсь скромным опытом. Завел на Workspace почтовый адрес, было написано, что 2 недели бесплатно. Мне платный функционал нах не нужен, ну думаю и фиг с ними, за 2 недели пойму что там есть (на будущее), а потом пусть отключают свой Спейс (карта не привязана). Но фиг там, через 2 недели просто отрубили доступ к почте. Танцы с бубном результата не дали открепить ящик от Спейса нельзя, но можно заплатить, чтобы доступ дали. Пришлось удалить этот почтовый акаунт на Google и вновь зарегить его на Яндексе. Благо на своем домене. Это всё, что вам нужно знать о Google Workspace. Предупрежден- вооружен.
Ящик на своем домене на инфраструктуре Гугла - это и есть платный функционал.
Спасибо. Буду знать. За точность по давности не ручаюсь, но не припомню, чтобы при регистрации ящика была такая информация, а workspace предлагался опционально. Мог и не подключать.
У меня с 2011 года бесплатный G Suite (кажется раньше он по другому назывался). Остался только мой мейл, использую как личный. В админке указано "Вы используете бесплатную версию Устаревшая версия G Suite. Рекомендуем перейти на Google Workspace Business Starter." и "тарифный план бесплатный". Никаких уведомлений о переходе на платный нет.
Вот тоже интересно! Мне аналогично не приходило никаких уведомлений.
Если переезд на условный Яндекс или иной почтовый сервер особых проблем не вызовет, то что делать с семьей продуктов гугла - непонятно.
Сейчас Google не предоставляет никаких инструментов по переносу лицензий/покупок на базовый аккаунт Gmail в Google Play, YouTube и т.д.
Т.е. всё купленное ранее на G Suite будет потеряно или придётся покупать заново.
Охренеть ! :-)
💸💸💸💸💸
Ну так миллиарды Роскомнадзору надо платить с чего-то!
Nuthin' But A G Thang
эмм. а есть альтернативы? яндекс пдд тоже платный нынче?
Я рад тому что компания гугл отменяет разные тарифы и дополнительны
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