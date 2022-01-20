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Валерия Козлова

Google отменит бесплатный тариф G Suite Статьи редакции

Пользователи должны будут оформить подписку Google Workspace до 1 мая 2022 года или компания переведёт их автоматически.

  • Компания сообщила, что с 1 июля 2022 года пользователи не смогут использовать сервис бесплатно.
  • Сервис G Suite с набором облачных сервисов для организаций появился в 2006 году, изначально он был бесплатным. В декабре 2012 года Google закрыла бесплатный тариф для новых пользователей, а компании, которые оформили подписку до этого, продолжали пользоваться сервисом бесплатно.
  • В октябре 2020 года компания объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace.
  • Речь идёт об аккаунтах, которые пользователи регистрировали в G Suite до 2012 года. Для обычных пользователей Google без доступа к корпоративным инструментам ничего не изменится.
  • Пользователи смогут самостоятельно выбрать подписку Google Workspace для компаний до 1 мая 2022 года, иначе компания автоматически переведёт их на тариф, который подберёт на основе используемых функций. Стоимость подписки — от $6 до $18 в зависимости от выбранного плана.
  • Google не будет списывать у пользователей деньги до 1 июля 2022 года. Однако компания заблокирует аккаунты, владельцы которых не укажут банковские данные к этому сроку, пишет Endgadget.

#новость #google

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Andrey Fedorov

Статья вводит в заблуждение. Думаю, стоит поправить. GSuite был бесплатным до 2012 года, и аккаунты, созданные до 2012, были бесплатными.

Все созданные за последние 10 лет аккаунты и так платные, и для абсолютного большинства юзеров ничего не поменяется.

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17
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Евгения Евсеева

сенкс, поправили, дописали, что для обычных пользователей ничего страшного не случилось

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1
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Andrey Fedorov

Только неправильно дописали :) Сервис GSuite был создан в 2006 (только тогда назывался по-другому - вроде Google Apps for domains или как-то так), и там был бесплатный тариф. В 2012 он стал платным для всех новых пользователей, а кто был на бесплатном тарифе, тех так и оставили. Теперь он называется Workspace, и сейчас тех старых бесплатных переводят на платный тариф.

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3
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Евгения Евсеева

ну про это было в тексте, сделала чуть поточнее 🤔

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0
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Алексей Любимов

GSuite был бесплатным до 2012 года
Это тоже неточность. Он и тогда был платный, просто был и бесплатный сильно ограниченный тариф до пяти пользователей.

Лично я очень рад, что в свое время не поверил гуглу и не завел там аккаунтов. Вернее, заводил, но как только выяснилось, что они прикрывают лавочку, всех перевел на свое облако.

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1
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33_rublya

Вот если у меня есть обычный аккаунт для одного пользователя, никакой не бизнес, и я в нём пользуюсь GMail и Drive, это значит, что я тоже пользуюсь GSuite и бесплатную почту отберут?

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0
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Andrey Fedorov

Если и правда обычный аккаунт, то не отберут. В адресе почты домен gmail.com или ваш собственный?

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33_rublya

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox

Gmail
Почта Gmail – это удобный интерфейс, меньше спама и 15 ГБ пространства для писем и файлов. Почта…
mail.google.com
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Andrey Fedorov

нет, в адресе после собаки - gmail или ваш домен? :) GSuite (теперь Workspace ) - это изначально сервисы гугла для своего домена.

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2
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33_rublya

gmail

Но, как я писал выше, при входе в почту всплывает надпись Google Workspace, вот этот момент смущает.

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0
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Andrey Fedorov

gmail
тогда не парьтесь

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1
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Denis Nichik

GSuite это отдельный сервис

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0
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33_rublya

Точно? А почему тогда у меня при входе в GMail всплывает лого Google Workspace?

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0
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Павел

Потому что кто-то в Google накосячил. У меня при открытии Gmail на смартфоне тоже сплэш-скрин с лого Google Workspace, но аккаунт личный.

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1
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Denis Nichik

А, ну тогда примите поздравления и приготовьтесь платить. Личный gmail выглядит иначе. Видимо у вас корпоративный

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0
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Pety Rewt

Интерфейс личного и корпоративного Gmail, отличается только надписью Google возле фото профиля.

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2
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33_rublya

Внутри он у меня тоже так выглядит. Надпись "Google Workspace" появляется только при входе. А вы у себя проверьте, может, у вас тоже появляется.

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0
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Бабка в засаде

Вот кто так делает, ящетаю: 🐓 🐔
Подсадили сначала на бесплатное а потом хоба

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10
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Алексей Владимирович
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14
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Степан Позняк

В смысле "хоба"? Бесплатные тарифы отменили в 2012 году. И через 9 лет только заставили платить. 9 лет это мгновение что-ли?

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7
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ЯжПрограммист

Для людей хоть сто лет, необходимость платить всегда будет неожиданностью. Как зима для коммунальщиков.

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7
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Сергей Исаков

Получается Гугл стрижется в ТопГане

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1
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Денис Самойлов

Ждем следом и Яндекс 🥲

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2
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умный человек

Но чморить за это будут яндекс. ведь гугл - хороший, а яндекс - гонится за прибылью и вообще после сегаловича уже не тот

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9
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Денис Самойлов

Мне гугль вообще не по душе) Яндекс топ) вообще это логично) мощности компании должны оплачивать ее клиенты

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2
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Сергей Никитин

Хотите сказать не гонится и не ведет войну против обычных сайтов, а его SERP не забит сервисами самого яши и контекстной рекламой?

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3
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Vasya Pupkin

У все правильный посыл на чмырение же, не?

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0
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Sam Beckett

Но ведь яндекс и правда днище

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0
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Murat Oshroev

Яндекс для бизнеса предоставляет бесплатную корп почту? Впервые об этом слышу

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0
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Андрей Мельник

А разве Яндекс 360 - это не оно же?

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2
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Артём

Тоже хотел упомянуть.

Уже из каждого (утюга) сервиса Яндекс реклама почты по подписке светится.

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0
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Andrey Kulakov

Так вроде Яндекс тоже сделал давно платным)

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0
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Arthur N

ПДД у Яндекса бесплатно

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2
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Andrey Kulakov
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0
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Arthur N

Это не то.

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0
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Andrey Kulakov

Дайте пожалуйста ссылку на то) Я около года назад найти уже не мог)

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1
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Arthur N

А да, действительно переносят в 360. Но сейчас посмотрел и у меня не просят денег (пока что).

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0
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Andrey Kulakov

Да вот в том и дело)) У гугла тоже было много лет бесплатно))

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1
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Артём Палённый

Чёт не понял. Почта теперь платная будет что ли? Гугл диск? Календарь? Доки и таблицы Гугл?

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1
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Evil Pechenka

Объясняю — новость написана через жопу, поэтому у Вас вопросы:

• До 6 декабря 2012 года у Google были бесплатные тарифы для организаций.
• С 2012 года их больше нет, но те кто успел завести раньше — пользовались.
• В этом году их переведут на платные тарифы или заморозят аккаунты.

Всё.

Т.е. эта новость очень мало кого касается. Только тех у кого был бесплатный аккаунт организации заведённый до 6 декабря 2012 года.

Я уже 10 лет завожу платные и даже забыл, что такие были.

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15
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work tasks

Для организаций и предприятий - да.

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5
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Артём Палённый

А, ну понятно. Статья кривая и вводит в заблуждение.

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3
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Pety Rewt

За исключением образовательных и некоммерческих организаций

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0
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Андрей Мельник

Ну а как ты хотел? Это же корпорация добра, вроде как? Вот они твоё добро и отжимают

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2
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Семен Переделкин

Монополии никогда не нажрутся.

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2
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Семен Переделкин

Вот скоро Царьград поглотит Гугл - и все буржуйские тарифы ненасытных монополий уберёт (а вместо них десятину введёт).

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6
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Денис Колокольцев

могли бы ужать до минимума но оставить бесплатно. у меня почта на домене у них много лет, по объёму там даже 0.5 гб не набирается. из плюсов - их чистый интерфейс без рекламы, логос компании в углу окна почты, и спам фильтр. ну или сделали бы цены с поправкой на рф, как с ютубом. сотку в месяц я бы за такое платил. тех, кто выжимал максимум из бесплатного ТП конечно стоит переводить на платный.

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2
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Pavel Ko

Офигеть... Подстава хуже, чем с введением ограничений на бесплатных аккаунтах Фликра.

Пользую "ГМайл для своего домена" с 2007 года.
Основная почта, аккаунт на Ютубе с залитыми видеороликами, учетка для Андроид.
И теперь с меня неожиданно хотят не менее 5 баксов в мес. денег.
Это шантаж, я щитаю.
Абсолютно не понимаю чем я отличаюсь от обычного пользователя ГМайл и почему я должен платить такую сумму.

Есть варианты как прозрачно мигрировать на бесплатную @gmail.com учетку?

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1
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Денис Бутенко

Та же беда... С 2010 года. Использую в личных целях. Пока даже ума не приложу как быть со всеми авторизациями, почтой, фотками...

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3
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Pavel Ko

Давайте дружить и обмениваться опытом по миграции)))

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0
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Sergei Timofeyev

Друг другу сольёте? )

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0
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Alexey Berillo

Ещё плюс один. Ровно то же самое - в свое время купился на обещание бесплатного сервиса, использую в личных целях, оплачиваю у них домен. Домен и почту можно перенести на другой сервис или даже отказаться, а вот что делать с учетками Гугла? Перешёл бы на бесплатные, но как это теперь сделать?

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0
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Любой якорь

Вот мне тоже очень интересен вопрос.
Почта/контакты то понятно как перенести к себе или в яндекс а вот как Youtube/PlayStore перенести..

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0
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Andy Lenty

6

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0
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Stas Sokolov

Ну на домене то наверно бабки зарабатываете? Я тоже с 2010 использую. Альтернативы не вижу. Придется платить.

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0
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Pavel Ko

Не зарабатываю.

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0
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Stas Sokolov

Можно глянуть на сайт, если он есть на домене. Или у вас исключительно для почты красивой типа pavel@direktor.ru :)

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0
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Pavel Ko

Нет сайта. Только для почты.
Ну а потом уже вся экосистема Гугловская приросла к ней.

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Stas Sokolov

Понятно. Тогда понимаю. Платить в такой ситуации странное решение, но можно сменить почту на всех акках.

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Pavel Ko

15 лет накоплено.
Хоть бы инструмент какой для миграции на @gmail.com предложили

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Любой якорь

Там он есть, когда пользователя удаляешь, предлагает миграцию

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Pavel Ko

Только другому пользователю этого же домена.
Или ошибаюсь?

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Masha Kovalyova

Абсолютно не понимаю чем я отличаюсь от обычного пользователя ГМайл и почему я должен платить такую сумму.
Если вы читали все эти соглашения, с которыми соглашались, то должны знать, что Гугл данные вашего аккаунта из почты и других корпоративных сервисов не использует для рекламы, и рекламу в них не показывает.

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Pavel Ko

Да ладно? Где он мне рекламу не показывает?
Может я и за Премиум Аккаунт в Ютубе зря плачу - все равно рекламы не было бы?

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Masha Kovalyova

из почты и других корпоративных сервисов

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Pavel Ko

Либо я Вас не понимаю, либо тупой...
Но я специально сравнил свой GSuite аккаунт и обычный GMail - в обоих аккаунтах ни в почте, ни в диске рекламы не увидел

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Masha Kovalyova

Ну вот видите, какой вы счастливый человек - даже не знаете, что в Гмэйле есть и всегда была реклама, а до недавнего времени Гугл для таргетирования рекламы использовал и содержимое всех писем.

How Gmail ads work - Gmail Help
When you open Gmail, you'll see ads that were selected to show you the most useful and relevant…
support.google.com
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0
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Hi-Tech Лентач

Я так понимаю скоро (лет через 5ть) эти алчные ребята уберут бесплатный тариф с gmail - типа один долар ежемесячно и 10 долларов при оплате за год. чИ чтобы не ныли добавят еще 15 гигов на ящик и диск. "корпорация добра" в действии

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1
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user_90123129312

А почему почта + диск должны быть бесплатными?

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0
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Alex Lowen

Чем дальше я пользуюсь бесплатными почтами от google и yandex, тем больше я понимаю в какой западне нахожусь. На бесплатные ящики завязано куча сервисов: регистрации в магазинах, платежные сервисы, телеком и прочее-прочее-прочее. Стоит потерять такой адрес и ты в большой Ж.

Да, иметь свой домен и почту под него - это более геморойно в плане первичной настройки, но намного более безопасно: почту со своим доменом можно всегда перепривязать к другому провайдеру, а адрес останется неизменным. А вот с бесплатной почтой такой трюк не пройдет.

Альтернативно, можно вообще поднять почту на сервисах Synology, но там надо использовать внешний доверенный SMTP-сервер (от того же гугла), чтобы небыло проблем с доставкой.

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1
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Alexandr Leibowitz

Падажжите.. Это получается, гугл почта будет платной?)

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0
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Степан Позняк

Не будет, а уже 9 лет как платная. Для компаний. Для обынчых пользователей ничего не меняется

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2
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Zloy Sniper

Делюсь скромным опытом. Завел на Workspace почтовый адрес, было написано, что 2 недели бесплатно. Мне платный функционал нах не нужен, ну думаю и фиг с ними, за 2 недели пойму что там есть (на будущее), а потом пусть отключают свой Спейс (карта не привязана). Но фиг там, через 2 недели просто отрубили доступ к почте. Танцы с бубном результата не дали открепить ящик от Спейса нельзя, но можно заплатить, чтобы доступ дали. Пришлось удалить этот почтовый акаунт на Google и вновь зарегить его на Яндексе. Благо на своем домене. Это всё, что вам нужно знать о Google Workspace. Предупрежден- вооружен.

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–3
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Masha Kovalyova

Ящик на своем домене на инфраструктуре Гугла - это и есть платный функционал.

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0
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Zloy Sniper

Спасибо. Буду знать. За точность по давности не ручаюсь, но не припомню, чтобы при регистрации ящика была такая информация, а workspace предлагался опционально. Мог и не подключать.

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0
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Любой якорь

У вас была только почта или висело что-то еще на аккаунте?

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0
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Konstantin Konstantinov

У меня с 2011 года бесплатный G Suite (кажется раньше он по другому назывался). Остался только мой мейл, использую как личный. В админке указано "Вы используете бесплатную версию Устаревшая версия G Suite. Рекомендуем перейти на Google Workspace Business Starter." и "тарифный план бесплатный". Никаких уведомлений о переходе на платный нет.

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0
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Алекс Ми

Вот тоже интересно! Мне аналогично не приходило никаких уведомлений.
Если переезд на условный Яндекс или иной почтовый сервер особых проблем не вызовет, то что делать с семьей продуктов гугла - непонятно.
Сейчас Google не предоставляет никаких инструментов по переносу лицензий/покупок на базовый аккаунт Gmail в Google Play, YouTube и т.д.
Т.е. всё купленное ранее на G Suite будет потеряно или придётся покупать заново.

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1
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Петррр Иваныч

Охренеть ! :-)

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0
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Александр Лесин

💸💸💸💸💸

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0
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Denis Kite

Ну так миллиарды Роскомнадзору надо платить с чего-то!

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0
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Вавилов Вадим

Nuthin' But A G Thang

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Anton Rodionov

эмм. а есть альтернативы? яндекс пдд тоже платный нынче?

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Любой якорь

Можно свой сервис.
А в яндексе можно в конце концов платить за ПДД но не использовать всю обвязку.

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Ренат Годунов

Я рад тому что компания гугл отменяет разные тарифы и дополнительны

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