Менеджер паролей 1Password пропал из российского App Store Статьи редакции
Сайт сервиса пока доступен.
Исчезновение приложения из российской версии App Store пользователи заметили ещё 11 марта 2022 года — такое сообщение появилось в сообществе 1Password.
Пользователи в Facebook также рассказали, что если приложение было загружено до этого и удалено, оно есть в списке «Покупок», но по клику восстановить его не получается.
Компания официально не сообщала о приостановке работы или уходе из России, но 3 марта опубликовала в своём блоге пост в поддержку Украины.
Техподдержка сервиса сообщила 11 марта одному из пользователей в ответ на его запрос, что сейчас сервис не может принимать платежи от частных лиц или компаний из России. «Но не волнуйтесь, ваши данные всегда останутся вашими», говорится в сообщении.
1Password создана в 2005 году. С помощью сервиса пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли, а также интегрировать данные с другими приложениями для безопасности.
Для развития аналогичной сети в России «нет технологий и достаточной поддержки правительства».
Всем привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз хочу дать свою правовую оценку недавнему одностороннему изменению условий по кредитным картам, которые произвел Альфа-Банк.
Из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».
Продолжаем серию интервью с командой Точки, которая делает удобный банк и другие сервисы для бизнеса. Денису Сыскову 27 лет и он уже 2,5 года работает в Точке. Начав с позиции менеджера по продажам, он пришёл к роли тимлида команды.
И потом заявление основателя: "Все пароли русских агрессоров будут переданы украинским спецслужбам."
В новом дивном мире уже ничему не удивишься!
Да уж без разницы, та же вон советник Байдена по нацбезопасности заявил, что мол даже если случайно по стране НАТО что-то прилетит (украинский БПЛА в Загребе не считается), то они немедленно «задействуют всю мощь».
Так что, насчёт паролей я бы не переживал 😁
А вас предупреждали:
Ричард Столлман: Google Docs работает не на вашем компьютере, так что вы кладёте свои документы на чей-то сервер и этот кто-то имеет контроль над обработкой ваших данных. Это ошибка. Вы должны работать со своими документами на своём компьютере при помощи собственной копии свободной программы, которая находится под вашим контролем.
Все ныли насчёт показушных уходов. Ну вот, пожалуйста, ушли по-английски.
Вместе с паролями:)
ХАхаха! Наконец-то это произошло.
Я всегда говорил, что никогда нельзя доверять свои пароли кому-либо и хранить все яйца в одной корзине
Я всегда говорил, что никогда нельзя доверять свои пароли кому-либо и хранить все яйца в одной корзине
Ты про Россию? Тут и правда не стоит все яйца в одной корзине держать как выяснилось.
Кто ищет куда переходить, то советую keepassxc. Пользуюсь лет 5. Опен соурс, все дела. Репы на гитхабе живые.
Да зачем, просто везде надо использовать пароль Abc123456 - удобно, быстро, безопасно!
На vc тоже?..)
На vc посложнее нужен, ABc123456!
Блэт, я кстати на vc через фейсбук логинился, что теперь делать-то, фейсбук же заблокировали?))
Хороший вопрос. Я с контакта авторизовываюсь...)
или обычный keepass
Обычный keepass только для windows работает. keepassxc для всех платформ (win, lin, mac)
На iOS и Android нет клиента? Если так, он бесполезный.
Попробуй Bitwarden
Есть.
Хорошо, что я когда-то не выбрал облачный менеджер паролей, а организовал селфхостед Битварден.
Был бы он еще не таким страшным...
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ахах, уж лучше свой одинаковый пароль юзать, чем сейчас думать где и как они вверенные им пароли потом применят) на месте иностранцев я бы тоже задумался
Так и надо делать. Везде одинаковый пароль в 10 символов. Плюс 3-4 символа добавляешь по одному тебе известному алгоритму в зависимости от названия сервиса или сайта ;)
Так себе затея. Вот всплывёт твой пароль где-нибудь случайно, а в *сервис_имя* второго фактора нет как функционала, а сервис лично для тебя критично важен. Получается как в fallout 3 (g.o.a.t) - "ваши действия?" Если смотреть с недоверием к пассворд-менеджерам, то энивей, пусть даже зашифрованные(или хеши), но твои пароли хранятся в большинстве сервисов, где ты аутентификацию проходишь. Имхо, генераторы паролей и менеджеры чуть-чуть более секьюрным делают весь процесс.
Пора спешно менять пароли.... 😉
Надеюсь, все делали бэкапы
Ну синхронизация через стороннее облако была, плюс создал резервное копирование через iTunes. А потом как забрать все? В тунце будет файл бекапа?
Поэтому только опенсорс
Например?
Bitwarden
Плюсую. Ушел туда, горя не знаю
То, что он опенсорс, не значит, что компания-владелец не выкинет проект из апп стора.
А что такое опенсорс? Я из деревни.
общая корова, подходи бери молоко, есть ограничения определённые
общая корова
Общая корова это если бы мы говорили про сервис, а не опенсорс в целом. Опенсорс скорее как раз про то, что каждый может "собрать" корову самостоятельно, причем еще и модифицировать на свой вкус и цвет.
Заморочки при этом могут быть на уровне лицении, но в плане личного пользования - едва ли.
человек из деревни. ему нужно молоко. это решение даёт его. зачем усложнять и уходить в детали.
Я в январе искал альтернативу и перешёл как раз на Bitwarden. Интерфейс, конечно, не сразу приглянулся, но привык и свою работу приложение делает хорошо. Так что можно пользоваться даже бесплатно
Тут только надо сделать оговорку, что уходить в опенсорс надо с головой, ибо тот же BW на iOS просто так не поставишь, если и его решат убрать.
PS: с другой стороны можно завести зарубежный акк в апсторе.
И зачем этот сервис был нужен?
Почему люди доверяли свои пароли какому-то сервису?
А вы каждый сложный индивидуальный пароль для каждого сервиса помните? Завидую вашей памяти
а что там помнить? qwerty
Ношу менеджер паролей на флешке.
Есть же флешка
хреновый из тебя админ, если пароли на флешке)
Правильно, флэшку могут взломать!
Важные пароли - пишем на бересте и прячем.
Чем защищённый контейнер с паролями на флешке отличается от защищённого контейнера с паролями в облаке какого-нибудь сервиса?
Самый жестокий уход компании из России
Все глобальные облачные решения показали свою уязвимость - если надо, то у клиента могут всё отобрать в любой момент.
Более того, это теперь одно из средств реализации политической воли.
Хорошо что не сжигают как в 1940, пока...
Ну,ну, не прикидывайся овечкой.напомнить,кто войну развязал то?
Скакуны
Ага,прочисть мозги, ватный
Слава ухани
Орловские?
Сплюнь.
Ах этот дивный инфомир
Тут вроде недавно расхваливали его против LastPass?
а сегодня еще и WM перестал обслуживать карты росийских банков. То есть вывести средства с WMZ кошелька не получится. Печалька((((
keepass на пк, strongbox на ios синхронизация файла через облако и копия базы на usb
Вот она подписочная модель.
Пользуюсь bitwarden (для браузеров и онлайн синхронизаций) Для резерва и хранения важных паролей локальный KeePass.
Более того, я не могу теперь привязать к учётке не русскую карту. Пишет, что из моего региона нельзя продолжить подписку. Ни впн, ни тор не решает проблему. Поддержка отписывается с ботом и не решает проблему.
Жалко конечно, неплохой продукт был
что сейчас сервис не может принимать платежи от частных лиц или компаний из России
Так, а какое это отношение имеет к удалению приложения из app store, там, как бы, своя система приема платежей и к ним отношения не имеет ни какого. Appstore работает, платежи они принимают, да с определенными затруднениям, но это вообще не проблемы 1password. В общем офигеть какой показательный прецедент в практике использования всего вот этого. Ты, как пользователь, ни кто и звать тебя ни как, захотим - пойдешь на хер, по нашему желанию. И это я еще Ниантик не приплетаю, которые в принципе как конченные мудаки по отношению к пользователям поступили.
Кто вообще каким менеджером паролей пользуются? А то надоело вести в экселе. Менеджер в браузере от гугла убогий и неудобный.
А что сиприложением ВТБ, так же не могу найти в AppStore.
KeePass + Yandex.Disk :D
А разговоров-то было. Храните все пароли у нас, это безопаснее всего
Пароли ушли в зрительный зал
Что это ?
Ups.. I did it again. Я просто пропал из Гуугл стор🤭🤣
По-английски, как сейчас модно))
ps прошу прощения, но других эмоций последние новости не вызывают)))