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Таинственный кот

Менеджер паролей 1Password пропал из российского App Store Статьи редакции

Сайт сервиса пока доступен.

Исчезновение приложения из российской версии App Store пользователи заметили ещё 11 марта 2022 года — такое сообщение появилось в сообществе 1Password.

Пользователи в Facebook также рассказали, что если приложение было загружено до этого и удалено, оно есть в списке «Покупок», но по клику восстановить его не получается.

Компания официально не сообщала о приостановке работы или уходе из России, но 3 марта опубликовала в своём блоге пост в поддержку Украины.

Техподдержка сервиса сообщила 11 марта одному из пользователей в ответ на его запрос, что сейчас сервис не может принимать платежи от частных лиц или компаний из России. «Но не волнуйтесь, ваши данные всегда останутся вашими», говорится в сообщении.

1Password создана в 2005 году. С помощью сервиса пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли, а также интегрировать данные с другими приложениями для безопасности.

#новость #1password

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Ilya Konovalov

И потом заявление основателя: "Все пароли русских агрессоров будут переданы украинским спецслужбам."

В новом дивном мире уже ничему не удивишься!

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50
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Процентный калькулятор

Да уж без разницы, та же вон советник Байдена по нацбезопасности заявил, что мол даже если случайно по стране НАТО что-то прилетит (украинский БПЛА в Загребе не считается), то они немедленно «задействуют всю мощь».

Так что, насчёт паролей я бы не переживал 😁

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2
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Злой Полушубок

А вас предупреждали:
Ричард Столлман: Google Docs работает не на вашем компьютере, так что вы кладёте свои документы на чей-то сервер и этот кто-то имеет контроль над обработкой ваших данных. Это ошибка. Вы должны работать со своими документами на своём компьютере при помощи собственной копии свободной программы, которая находится под вашим контролем.

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2
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Pushkareva Ekaterina

Все ныли насчёт показушных уходов. Ну вот, пожалуйста, ушли по-английски.

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20
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Новый Женя

Вместе с паролями:)

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10
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

ХАхаха! Наконец-то это произошло.
Я всегда говорил, что никогда нельзя доверять свои пароли кому-либо и хранить все яйца в одной корзине

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9
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Dimitri

Я всегда говорил, что никогда нельзя доверять свои пароли кому-либо и хранить все яйца в одной корзине

Ты про Россию? Тут и правда не стоит все яйца в одной корзине держать как выяснилось.

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–2
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Nikita Vidineev

Кто ищет куда переходить, то советую keepassxc. Пользуюсь лет 5. Опен соурс, все дела. Репы на гитхабе живые.

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2
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Андрей Чуринов

Да зачем, просто везде надо использовать пароль Abc123456 - удобно, быстро, безопасно!

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10
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Alex Shevchenko

На vc тоже?..)

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3
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Галина Кисилева

На vc посложнее нужен, ABc123456!

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1
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Андрей Чуринов

Блэт, я кстати на vc через фейсбук логинился, что теперь делать-то, фейсбук же заблокировали?))

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0
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Alex Shevchenko

Хороший вопрос. Я с контакта авторизовываюсь...)

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0
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Ware Wow

или обычный keepass

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1
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Nikita Vidineev

Обычный keepass только для windows работает. keepassxc для всех платформ (win, lin, mac)

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0
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Dimitri

На iOS и Android нет клиента? Если так, он бесполезный.

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Владислав Василенко

Попробуй Bitwarden

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3
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qwerty

Есть.

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Kirill Sidorov

Хорошо, что я когда-то не выбрал облачный менеджер паролей, а организовал селфхостед Битварден.

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Агент К

Был бы он еще не таким страшным...

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Дмитрий

ахах, уж лучше свой одинаковый пароль юзать, чем сейчас думать где и как они вверенные им пароли потом применят) на месте иностранцев я бы тоже задумался

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3
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Процентный калькулятор

Так и надо делать. Везде одинаковый пароль в 10 символов. Плюс 3-4 символа добавляешь по одному тебе известному алгоритму в зависимости от названия сервиса или сайта ;)

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0
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Галина Кисилева

Так себе затея. Вот всплывёт твой пароль где-нибудь случайно, а в *сервис_имя* второго фактора нет как функционала, а сервис лично для тебя критично важен. Получается как в fallout 3 (g.o.a.t) - "ваши действия?" Если смотреть с недоверием к пассворд-менеджерам, то энивей, пусть даже зашифрованные(или хеши), но твои пароли хранятся в большинстве сервисов, где ты аутентификацию проходишь. Имхо, генераторы паролей и менеджеры чуть-чуть более секьюрным делают весь процесс.

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0
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Влад

Пора спешно менять пароли.... 😉

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2
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Иван Иванов

Надеюсь, все делали бэкапы

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2
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Stanislav

Ну синхронизация через стороннее облако была, плюс создал резервное копирование через iTunes. А потом как забрать все? В тунце будет файл бекапа?

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0
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Сергей Марков

Поэтому только опенсорс

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0
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Сергей Я

Например?

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1
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Дима Акифьев

Bitwarden

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6
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Кирилл Баскус

Плюсую. Ушел туда, горя не знаю

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2
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Старший огонь

То, что он опенсорс, не значит, что компания-владелец не выкинет проект из апп стора.

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1
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Сергей Я

А что такое опенсорс? Я из деревни.

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Артур Садыков

общая корова, подходи бери молоко, есть ограничения определённые

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1
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Агент К

общая корова
Общая корова это если бы мы говорили про сервис, а не опенсорс в целом. Опенсорс скорее как раз про то, что каждый может "собрать" корову самостоятельно, причем еще и модифицировать на свой вкус и цвет.

Заморочки при этом могут быть на уровне лицении, но в плане личного пользования - едва ли.

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Артур Садыков

человек из деревни. ему нужно молоко. это решение даёт его. зачем усложнять и уходить в детали.

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0
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AnlimiT

Я в январе искал альтернативу и перешёл как раз на Bitwarden. Интерфейс, конечно, не сразу приглянулся, но привык и свою работу приложение делает хорошо. Так что можно пользоваться даже бесплатно

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0
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Агент К

Тут только надо сделать оговорку, что уходить в опенсорс надо с головой, ибо тот же BW на iOS просто так не поставишь, если и его решат убрать.

PS: с другой стороны можно завести зарубежный акк в апсторе.

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0
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Admin

И зачем этот сервис был нужен?
Почему люди доверяли свои пароли какому-то сервису?

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0
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Павел

А вы каждый сложный индивидуальный пароль для каждого сервиса помните? Завидую вашей памяти

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2
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Василий Степанофф

а что там помнить? qwerty

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6
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Злой Полушубок

Ношу менеджер паролей на флешке.

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0
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Admin

Есть же флешка

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0
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ManAtArms

хреновый из тебя админ, если пароли на флешке)

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0
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Egik

Правильно, флэшку могут взломать!
Важные пароли - пишем на бересте и прячем.

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0
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Павел

Чем защищённый контейнер с паролями на флешке отличается от защищённого контейнера с паролями в облаке какого-нибудь сервиса?

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0
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Тимофей Туманков

Самый жестокий уход компании из России

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1
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Дмитрий Айстражник

Все глобальные облачные решения показали свою уязвимость - если надо, то у клиента могут всё отобрать в любой момент.

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1
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Павел

Более того, это теперь одно из средств реализации политической воли.

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0
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okman

Хорошо что не сжигают как в 1940, пока...

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–9
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денис кравцов

Ну,ну, не прикидывайся овечкой.напомнить,кто войну развязал то?

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1
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okman

Скакуны

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–4
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денис кравцов

Ага,прочисть мозги, ватный

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0
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okman

Слава ухани

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–1
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Антон Штадлер

Орловские?

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1
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Сергей Марков

Сплюнь.

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0
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Дмитрий П

Ах этот дивный инфомир

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Артём Календжян

Тут вроде недавно расхваливали его против LastPass?

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Макс Уайт

а сегодня еще и WM перестал обслуживать карты росийских банков. То есть вывести средства с WMZ кошелька не получится. Печалька((((

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Алексей Чекуров

keepass на пк, strongbox на ios синхронизация файла через облако и копия базы на usb

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0
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lakoros

Вот она подписочная модель.

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lakoros

Пользуюсь bitwarden (для браузеров и онлайн синхронизаций) Для резерва и хранения важных паролей локальный KeePass.

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Egor Khindikaynen

Более того, я не могу теперь привязать к учётке не русскую карту. Пишет, что из моего региона нельзя продолжить подписку. Ни впн, ни тор не решает проблему. Поддержка отписывается с ботом и не решает проблему.
Жалко конечно, неплохой продукт был

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Павел

что сейчас сервис не может принимать платежи от частных лиц или компаний из России
 Так, а какое это отношение имеет к удалению приложения из app store, там, как бы, своя система приема платежей и к ним отношения не имеет ни какого. Appstore работает, платежи они принимают, да с определенными затруднениям, но это вообще не проблемы 1password. В общем офигеть какой показательный прецедент в практике использования всего вот этого. Ты, как пользователь, ни кто и звать тебя ни как, захотим - пойдешь на хер, по нашему желанию. И это я еще Ниантик не приплетаю, которые в принципе как конченные мудаки по отношению к пользователям поступили.

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Никита

Кто вообще каким менеджером паролей пользуются? А то надоело вести в экселе. Менеджер в браузере от гугла убогий и неудобный.

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Индийский бокал

А что сиприложением ВТБ, так же не могу найти в AppStore.

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qwerty

KeePass + Yandex.Disk :D

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Андрей Браиловский

А разговоров-то было. Храните все пароли у нас, это безопаснее всего

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Иван Поварёшкин

Пароли ушли в зрительный зал

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Илья Рогаткин

Что это ?

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Lena *

Ups.. I did it again. Я просто пропал из Гуугл стор🤭🤣
По-английски, как сейчас модно))
ps прошу прощения, но других эмоций последние новости не вызывают)))

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