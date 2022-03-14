Сайт сервиса пока доступен.

Исчезновение приложения из российской версии App Store пользователи заметили ещё 11 марта 2022 года — такое сообщение появилось в сообществе 1Password.

Пользователи в Facebook также рассказали, что если приложение было загружено до этого и удалено, оно есть в списке «Покупок», но по клику восстановить его не получается.

Компания официально не сообщала о приостановке работы или уходе из России, но 3 марта опубликовала в своём блоге пост в поддержку Украины.

Техподдержка сервиса сообщила 11 марта одному из пользователей в ответ на его запрос, что сейчас сервис не может принимать платежи от частных лиц или компаний из России. «Но не волнуйтесь, ваши данные всегда останутся вашими», говорится в сообщении.

1Password создана в 2005 году. С помощью сервиса пользователи и компании могут генерировать и хранить пароли, а также интегрировать данные с другими приложениями для безопасности. #новость #1password