И загружать собственные звуки уведомлений.

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16 апреля мессенджер рассказал о новых функциях и обновлениях.

Интерфейсы для ботов

В Telegram можно создать интерфейс для бота на языке JavaScript. Через такой интерфейс можно, например, покупать товары или услуги. Проверить, как он будет работать, можно в тестовом боте с заказом еды.

Звуки уведомлений

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В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения — аудиофайлы и голосовые сообщения размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. Также можно задать персонализированные уведомления для личных чатов, каналов и групп.

Чтобы выбрать звук уведомления, нужно открыть профиль нужного чата, выбрать «Звук» и «Настроить».

Автоудаление сообщений

Пользователи могут включить автоматическое удаление сообщений в любом чате. Для этого потребуется меньше действий, а настройки таймера стали более гибкими. Его можно установить, например, на несколько дней, недель или месяцев.