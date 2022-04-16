Telegram разрешил создавать интерфейсы для ботов Статьи редакции
И загружать собственные звуки уведомлений.
16 апреля мессенджер рассказал о новых функциях и обновлениях.
Интерфейсы для ботов
В Telegram можно создать интерфейс для бота на языке JavaScript. Через такой интерфейс можно, например, покупать товары или услуги. Проверить, как он будет работать, можно в тестовом боте с заказом еды.
Звуки уведомлений
В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения — аудиофайлы и голосовые сообщения размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. Также можно задать персонализированные уведомления для личных чатов, каналов и групп.
Чтобы выбрать звук уведомления, нужно открыть профиль нужного чата, выбрать «Звук» и «Настроить».
Автоудаление сообщений
Пользователи могут включить автоматическое удаление сообщений в любом чате. Для этого потребуется меньше действий, а настройки таймера стали более гибкими. Его можно установить, например, на несколько дней, недель или месяцев.
Другие обновления Telegram: улучшенный перевод сообщений на iOS, обновлённый режим «картинка в картинке» на Android, упрощённая работа с ботами-администраторами и выключение уведомлений на любой срок.
В магазине также не отображается приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO».
Cегодня я хочу рассказать про часто допускаемую ошибку при разработке стартапов, у которых есть интеграция со сторонними ресурсами. Например, товарных агрегаторов, в которых нужно выгружать данные раскрученные площадки, типа Ozon. В общем, всех тех стартапов, которые существуют не сами по себе, а вместе с некой IT-инфраструктурой, которой вы не…
Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.
Одна вещ есть у ICQ которая нужна в телеге
текстовая расшифровка ГРЕБАННЫХ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ
В чем проблема их не слушать и говорить людям, чтобы они писали полотна текста вам, тратя по 20-30 минут?
Судя по минусам, эти люди боятся, стесняются просить не присылать голосовые сообщения. Так и живём. Как их называют? Терпилы, вроде. Не силён в современном сленге.
А за автора комментария - рад. Я рад, что Сергей живёт с Пашкой и не стесняется показывать это. Перестают бояться своей ориентации.
VoicyBot? Правда только в чатах групповых
Звуки - классная тема.
Жаль что у меня телефон 95% времени в беззвучном вибро-режиме.
Вы так говорите "жаль", будто это он сам
А виси ожидает и готов своими серверными мощностями к наплыву с темами стартапов телеграм ботов с интерфейсом?
Как исполняемый на клиенте js будет нагружать сервера?
Мне кажется, или допуск js в телеге открывает врата в ад информационной безопасности? 🙄
Смотря какая песочница будет.
Врата wechat открываются, на фоне блокировок банковских приложений будет востребованно
Заказывать проституток скоро будет очень просто. Сразу весь каталог с фоточками вывалиться, ух. А потом и "доп. услуги" сразу можно будет добавлять при заказе.
Крутой апдейт. Сильно расширит функциональность, юзабельность и применение ботов
А ещё исполняемый на клиенте код создаст кучу дырок, которые сейчас даже представить трудно.
Ого, для петербуржцев особенно полезно будет. Можно будет в боте сразу и наркотики, и топор, и пилу заказать. И ментов вызвать с таймером. И это всё в одном боте!
Ну так. Паша хоть и попросил не называть себя российским бизнесменом, печётся об интересах жителей родного Петербурга
А до этого было нельзя? 😅
Выглядит круто. Правда нахера это тащить в мессенджер — большой вопрос
WeChat 2.0
Все будет там
"Это сообщение не поддерживается в Вашей версии Telegram. Пожалуйста, обновитесь до последней версии через Настройки > Расширенные".
Подскажите, где эти "расширенные" находятся???
В настройках.
Чем больше обновлений телега выкатывает, тем сложнее становится понять функционал. Уже столько обнов выкатили, которые забываются через пару минут.
На разные группы пользователей функционал
Когда они уберут эту бесячую кнопку MUTE из каждого чата? Неужели так сложно спрятать ее, чтобы глаз не мозолила?
И неудобно чаты в папки добавлять. Нужно проделать кучу лишних движений.
Согласен, но при условии, что mute сделают по дефолту при подписке на канал.
Нужно проделать кучу лишних движений.
сделали как раз, правый клик-добавить в нужную папку
Телеграм превращается в полноценный суперапп
Какой суперапп, он в ось полноценную превращается. Дуров пишет конкурента веб-браузеру. Это неописуемая крутотень.
Телеграмм превращается в полноценный кусок говна.
В чем преимущество просто перед веб-сайтом или PWA к примеру?
Для себя прояснить.
У мессенджера ниже проникновение чем у веба.
Проще попасть в "закладки" на телефон?
довольно интересно
Вот и фронт-энд разработчикам праздник!
Как я понял, апдейт ботов это для крупных рекламодателей.
Если у вас нет лишних 2 миллионов зелени — не для вас это сделано, и не для таких как вы.
Я очень разочарован последними обновлениями телеги.
Мне бы хотелось получить больше обновлений для отправки ТЕКСТА.
например прикрепить медия к уже отправленному посту, и чтобы можно было разные типы файлов отправить в одном посте(попробуйте отправить видео, гифку, и jpeg).
При чём тут рекламодатели? Это сайты. Телеграм-сайты. Телега превращается в конкурента веб-браузерам.
вообще не понятно почему они не подтягивают телеграмм до уровня дискорда.
Из-за этого я перенес общение по моему софту в дискорд, потому что в телеграмме группы не удобные.
"В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения"
С момента его использования использую свои мелодии. Сейчас это сделать наверное стало проще и на каждый чат.
- Ой все, надоели ваши сайты, у всех есть сайты
- Вот вам мессенджер, вот вам текстовые боты
- Ой как удобно
- Ой все, ботов не хватает
- Вот вам сайты внутри ботов
- О как круто
Телеграм превращается в какой-то комбайн "запихаем все". Зачем?
Ответ очень прост - необходимость монетизации.
Куда говорите «гидра» переехала?
Сразу после ботов в телеге появится своя Алиса (то есть Павел)
А что с популярностью Телеграма?
Не по времени! А по кол-ву юзеров.
А куда телеграм скачивает голосовые?) Я чёт не вижу
А мне хотелось бы, чтобы Телега не забывала и о своих первоначальных функциях мессенджера. Голосовая связь у Дурова все ещё хуже, чем в Вайбере