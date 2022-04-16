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Ануш Алексанян

Telegram разрешил создавать интерфейсы для ботов Статьи редакции

И загружать собственные звуки уведомлений.

4132 просмотров

16 апреля мессенджер рассказал о новых функциях и обновлениях.

Интерфейсы для ботов

В Telegram можно создать интерфейс для бота на языке JavaScript. Через такой интерфейс можно, например, покупать товары или услуги. Проверить, как он будет работать, можно в тестовом боте с заказом еды.

Звуки уведомлений

В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения — аудиофайлы и голосовые сообщения размером меньше 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. Также можно задать персонализированные уведомления для личных чатов, каналов и групп.

Чтобы выбрать звук уведомления, нужно открыть профиль нужного чата, выбрать «Звук» и «Настроить».

Автоудаление сообщений

Пользователи могут включить автоматическое удаление сообщений в любом чате. Для этого потребуется меньше действий, а настройки таймера стали более гибкими. Его можно установить, например, на несколько дней, недель или месяцев.

Другие обновления Telegram: улучшенный перевод сообщений на iOS, обновлённый режим «картинка в картинке» на Android, упрощённая работа с ботами-администраторами и выключение уведомлений на любой срок.

#новости #telegram

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78 комментариев
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sergjjj

Одна вещ есть у ICQ которая нужна в телеге
текстовая расшифровка ГРЕБАННЫХ ГОЛОСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

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Alexey

В чем проблема их не слушать и говорить людям, чтобы они писали полотна текста вам, тратя по 20-30 минут?
Судя по минусам, эти люди боятся, стесняются просить не присылать голосовые сообщения. Так и живём. Как их называют? Терпилы, вроде. Не силён в современном сленге.
А за автора комментария - рад. Я рад, что Сергей живёт с Пашкой и не стесняется показывать это. Перестают бояться своей ориентации.

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6 комментариев
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Сергей Фандорин

VoicyBot? Правда только в чатах групповых

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2 комментария
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Психический ящик

Звуки - классная тема.
Жаль что у меня телефон 95% времени в беззвучном вибро-режиме.

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Я никто и звать меня никак

Вы так говорите "жаль", будто это он сам

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Alexey

А виси ожидает и готов своими серверными мощностями к наплыву с темами стартапов телеграм ботов с интерфейсом?

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О, я из Англии

Как исполняемый на клиенте js будет нагружать сервера?

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2 комментария
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О, я из Англии

Мне кажется, или допуск js в телеге открывает врата в ад информационной безопасности? 🙄

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ur spam

Смотря какая песочница будет.

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1 комментарий
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Денис Демидов

Врата wechat открываются, на фоне блокировок банковских приложений будет востребованно

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3 комментария
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Илья Волочков

Заказывать проституток скоро будет очень просто. Сразу весь каталог с фоточками вывалиться, ух. А потом и "доп. услуги" сразу можно будет добавлять при заказе.

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Pavel Raspaev

Крутой апдейт. Сильно расширит функциональность, юзабельность и применение ботов

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О, я из Англии

А ещё исполняемый на клиенте код создаст кучу дырок, которые сейчас даже представить трудно.

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14 комментариев
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Илья Волочков

Ого, для петербуржцев особенно полезно будет. Можно будет в боте сразу и наркотики, и топор, и пилу заказать. И ментов вызвать с таймером. И это всё в одном боте!

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Бублик

Ну так. Паша хоть и попросил не называть себя российским бизнесменом, печётся об интересах жителей родного Петербурга

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О, я из Англии

А до этого было нельзя? 😅

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Бублик

Выглядит круто. Правда нахера это тащить в мессенджер — большой вопрос

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Zilada

WeChat 2.0

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Иван Иванов

Все будет там

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bloger

"Это сообщение не поддерживается в Вашей версии Telegram. Пожалуйста, обновитесь до последней версии через Настройки > Расширенные".
Подскажите, где эти "расширенные" находятся???

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Илья Волочков

В настройках.

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Товарищ

Чем больше обновлений телега выкатывает, тем сложнее становится понять функционал. Уже столько обнов выкатили, которые забываются через пару минут.

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S.Z

На разные группы пользователей функционал

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Nick

Когда они уберут эту бесячую кнопку MUTE из каждого чата? Неужели так сложно спрятать ее, чтобы глаз не мозолила?
И неудобно чаты в папки добавлять. Нужно проделать кучу лишних движений.

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Илья Волочков

Согласен, но при условии, что mute сделают по дефолту при подписке на канал.

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2 комментария
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choto tuta

Нужно проделать кучу лишних движений.
 сделали как раз, правый клик-добавить в нужную папку

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Artem Dzyuba

Телеграм превращается в полноценный суперапп

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nochnoy.ru

Какой суперапп, он в ось полноценную превращается. Дуров пишет конкурента веб-браузеру. Это неописуемая крутотень.

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5 комментариев
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О, я из Англии

Телеграмм превращается в полноценный кусок говна.

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Ware Wow

В чем преимущество просто перед веб-сайтом или PWA к примеру?
Для себя прояснить.

У мессенджера ниже проникновение чем у веба.

Проще попасть в "закладки" на телефон?

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Denis Odinets

довольно интересно

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Арбитражный Петя

Вот и фронт-энд разработчикам праздник!

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Tannim

Как я понял, апдейт ботов это для крупных рекламодателей.

Если у вас нет лишних 2 миллионов зелени — не для вас это сделано, и не для таких как вы.

Я очень разочарован последними обновлениями телеги.

Мне бы хотелось получить больше обновлений для отправки ТЕКСТА.

например прикрепить медия к уже отправленному посту, и чтобы можно было разные типы файлов отправить в одном посте(попробуйте отправить видео, гифку, и jpeg).

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nochnoy.ru

При чём тут рекламодатели? Это сайты. Телеграм-сайты. Телега превращается в конкурента веб-браузерам.

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DeepFakescovery channel

вообще не понятно почему они не подтягивают телеграмм до уровня дискорда.

Из-за этого я перенес общение по моему софту в дискорд, потому что в телеграмме группы не удобные.

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lakoros

"В мессенджере можно использовать собственные звуки оповещения"
С момента его использования использую свои мелодии. Сейчас это сделать наверное стало проще и на каждый чат.

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Valeryi

- Ой все, надоели ваши сайты, у всех есть сайты
- Вот вам мессенджер, вот вам текстовые боты
- Ой как удобно

- Ой все, ботов не хватает
- Вот вам сайты внутри ботов
- О как круто

Телеграм превращается в какой-то комбайн "запихаем все". Зачем?

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О, я из Англии

Ответ очень прост - необходимость монетизации.

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Alexander Burtsev

Куда говорите «гидра» переехала?

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Maximus Severus

Сразу после ботов в телеге появится своя Алиса (то есть Павел)

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Ware Wow

А что с популярностью Телеграма?
Не по времени! А по кол-ву юзеров.

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Oblachnii boy

А куда телеграм скачивает голосовые?) Я чёт не вижу

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Генерал Ермолов

А мне хотелось бы, чтобы Телега не забывала и о своих первоначальных функциях мессенджера. Голосовая связь у Дурова все ещё хуже, чем в Вайбере

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Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

Делимся в комментах ссылками на свои проекты и скидками для читателей vc.ru!

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