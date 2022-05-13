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В топ-10 российского App Store попало приложение, имитирующее «Сбербанк Онлайн» — банк назвал его мошенническим Статьи редакции
В банке уже работают над его блокировкой.
- Приложение «Сбербанк онлайн сайт» вышло на шестое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений в российском сегменте App Store, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai.
Согласно описанию, приложение предназначено для «моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что в нём «получить доступ к сайту на много быстрее». В качестве издателя указан некий Саид Ахмедов.
- В «Сбере» сообщили «РБК», что приложение неофициальное, его запустили мошенники, а служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер».
- 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
- После этого приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store и Google Play.
13 725 просмотров
Вспомнилось, что "в Айфоне модерация приложений, все безопасно, не то что в ваших андроидах"😂👍
Эээ. Ты чо ёпта? Охренел? У меня тут Walled-garden, всё безопасно, епта! ЭКОСИСТЕМА! Ты хоть понимаешь что это такое? Лох немытый, небось на андроиде сидишь!
Там модерация кодовой базы. Чтобы это не было приложением с фото фильтрами, а в нагрузку там ещё отправка СМС, майнинг крипты и сканирование файловой системы. Эпл же не обязан знать, может у сбера есть публичное апи под которое любой может сделать приложение.
в айфоне адский ад с мошенническими приложениями, а многие аппл покрывает годами несмотря на все отзывы и жалобы, есть такие которые списывают по 100 баксов в неделю ни за что, с миллионами установок
но ради справедливости в гугл плей тоже тот еще трэш, и туда попасть проще
и сотни хомячков в комментах - "нет, нельзя разрешать сторонние сторы и сторонние методы оплаты, мы хотим чтобы все отваливали эпол по 30 % чтобы только они так жестко факапились - МЫ ИМ ДОВЕРЯЕМ И ВСЕ ДОЛЖНЫ"
А есть факты о мошеннических действиях? Я так понимаю, приложение открывает сайт (хотя для этого приложение не нужно, можно установить и сайт как приложение). Но по идее приложение не должно иметь доступа к данным сайта просто по стандартным ограничениям.
АМАЙЗИН!!
Чувак там обычный сайт Сбера открывается ) тебе лишь бы на Эпл навертолетить)))
Комментарий недоступен
А где хвалёная апл модерация?
если на яблоке такое возможно, страшно представить что творится тогда на ведре
Когда у меня был iphone 5s я вообще не увидел преимуществ в аппсторе и вообще был очень удивлен скудным выбором приложений
Эпл в топ и задвинуло
Вот она славная безопасность апстора 👍🏻👍🏻
Предлагаете проверять каждое приложение, на какой адрес вводятся данные?
Причем приложение по факту просто web клиент сайта банка.
🤣 мне впервые позвонили мошенники, но когда узнали что у меня - 200.000 бросили трубку, я думал хоть что то подкинут
помню год назад мне позвонил чепушила, когда он понял что у меня долг в 180 тысяч он сказал мне прямо в трубку: «Чувак, мне тебя жаль- если хочешь присоединяйся я могу дать контакты, хоть как-то тебе помогу»😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
У хохлов колл-центры разхреначили, решили новую нишу освоить)
Служба безопасности уже начала проверку(с)
ожидаю шквал ехидных комментов про айфоны) как бы в google play с безопасностью все еще хуже
Ну дык про андроид и не говорят, что это супер пупер безопасная система.
S in Apple stands for Security.
So you need buy at least two iPhones to have Apples and security as well
Приложение попало в топ 1 такому я не был готов и оно не несло мошеннического характера совсем. Оно вело на официальный сайт Сбербанка!
Просили друзья знакомые помочь с установкой Сбербанка вот я и помог, а оказался мошенником на всю страну!
брат, ты ещё можешь сконвертировать этот хайп в наличные. потом поздно будет
Именно так я и представлял задумку автора и исходный код приложения. А то все накинулись и заклеймили мошенником, ничего не проверив естественно
Будет смешно, если этот апп Сберу заблокировать не удастся😂
Apple из за санкций через 14 дней сама удалила бы.
Что за пестрые заголовки? То что сбер назвало их мошенниками не значит что так и есть. В чем заключается мошенничество? Кто нибудь проверял поведение приложения? Выглядит как просто веб вью заходящее на сайт сбера.
А если через неделю там будет открываться фейковый сайт Сбера?
Так и есть, скачивал, проверял, просто открывается сайт сбера
Сегодня на сайт сбера, завтра на фишинговый сайт. Всего лишь веб вью.. Все безопасно, эппл пустили, значит можно качать 👍
то есть если оно сейчас просто собирает данные карточки и пароли - то уже не мошенники, а добрые помощники забывчивым?
Оно по прежнему есть в app store,вот только что смотрел.
Вы не могли бы установить, убедиться точно ли это мошенники?
Ага. И на 4 месте!
Ха, лол, красавцы
"Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер»." - как же не СБЕР, если это СБЕР из славного города Сараево?
А долбоящеры все равно качают и пишут в отзывах что это мошенники)
На данный момент я его удалил по запросу Сбербанка в компанию Apple.
Так это же вроде что то типа браузера что бы на сайт сбера заходить. Или есть доказательства, что все же мошенническое приложение?
Да, это app browser web clients
Сегодня на сайт сбера, завтра на фишинговый сайт. Всего лишь веб вью.. Все безопасно, эппл пустили, значит можно качать 👍
Чем в Сбер занимаются 20.000 разработчиков, если точно такое же приложение может сделать один мошенник?
Двигают таски и пьют смузи же ну
а как его в стор пустили, если это приложение является просто браузером для одного сайта, там же есть требование в правилах, что приложение должно быть сложным и что-то делать, а просто web view отображать обычно не пропускают
"моментального входа в сайт сбербанк онлайн и получить доступ к сайту на много быстрее"
О это аж целый ярлык сайта на рабочий стол вывести?
Ярлыки у Эппл в 2022 году?)
понятно что не совпадение
но это же выстрел в себе ногу в том числе
Напоминает кучу «стратегий», где каждый сундук это вход в казино вулкан 🤣
Ждем другие банки в ТОПе
Служба безопасности Сбербанка уже работает над решением проблемы.
Чтобы решение проблемы ускорилось, пришлите код из смс, чтобы мы могли принять вашу заявку на удаление мошеннического приложения.
Странная политика у Сбера. Почему они всех остальных считают мошенниками?
потому-то рашка-чиновник: "это не я", "сами виноваты" и "так и было задумано"
Работаем, братья 😁😁😁
Пиздец у вас семейка
Эппл гадит
Себе в штаны
Представить страшно какой на ведроиде сущий кошмар
Это была частная спецоперация на Сбере.
Че то не нашёл такого приложения
А вот и ваш кумир
https://vc.ru/421494
На симбиан такой хуйни небыло…
Даже Саид Ахмедов смог обхитрить службу модерации Яблока.
Мамонт.жпг
Как там в рекламе? Эппл = безопасность ) ваш пульс никто не должен знать, поэтому мы продаем телефон в 3 раза дороже.
Потому что эппл равно безопасность. Или не равно. Но вы все равно купите телефон, там яблочко сзади. И безопасность. Ваш пульс никто не узнает. А деньги... ну раз на телефон нашлись, то и для мошенников найдутся.
Сколько желчи. Мне иногда кажется что такие как вы втайне мечтаете устроить теракт в штаб-квартире эппл и устроить геноцид владельцев устройств