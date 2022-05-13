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Октябрьский Слава

В топ-10 российского App Store попало приложение, имитирующее «Сбербанк Онлайн» — банк назвал его мошенническим Статьи редакции

В банке уже работают над его блокировкой.

  • Приложение «Сбербанк онлайн сайт» вышло на шестое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений в российском сегменте App Store, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai.

  • Согласно описанию, приложение предназначено для «моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что в нём «получить доступ к сайту на много быстрее». В качестве издателя указан некий Саид Ахмедов.

  • В «Сбере» сообщили «РБК», что приложение неофициальное, его запустили мошенники, а служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер».
  • 6 апреля «Сбер» попал под блокирующие акции США. Активы банка в американской юрисдикции будут заморожены, также будут запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
  • После этого приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store и Google Play.

#новость #сбер

13 725 просмотров
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121 комментарий
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Александр Мишулин

Вспомнилось, что "в Айфоне модерация приложений, все безопасно, не то что в ваших андроидах"😂👍

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Лысый из Квартал-95

Эээ. Ты чо ёпта? Охренел? У меня тут Walled-garden, всё безопасно, епта! ЭКОСИСТЕМА! Ты хоть понимаешь что это такое? Лох немытый, небось на андроиде сидишь!

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1 комментарий
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Romario

Там модерация кодовой базы. Чтобы это не было приложением с фото фильтрами, а в нагрузку там ещё отправка СМС, майнинг крипты и сканирование файловой системы. Эпл же не обязан знать, может у сбера есть публичное апи под которое любой может сделать приложение.

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5 комментариев
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Mikhail Che

в айфоне адский ад с мошенническими приложениями, а многие аппл покрывает годами несмотря на все отзывы и жалобы, есть такие которые списывают по 100 баксов в неделю ни за что, с миллионами установок
но ради справедливости в гугл плей тоже тот еще трэш, и туда попасть проще

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4 комментария
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Артём А.

и сотни хомячков в комментах - "нет, нельзя разрешать сторонние сторы и сторонние методы оплаты, мы хотим чтобы все отваливали эпол по 30 % чтобы только они так жестко факапились - МЫ ИМ ДОВЕРЯЕМ И ВСЕ ДОЛЖНЫ"

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Gre Li

А есть факты о мошеннических действиях? Я так понимаю, приложение открывает сайт (хотя для этого приложение не нужно, можно установить и сайт как приложение). Но по идее приложение не должно иметь доступа к данным сайта просто по стандартным ограничениям.

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10 комментариев
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badResistor

АМАЙЗИН!!

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1 комментарий
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Philip Poteryahin

Чувак там обычный сайт Сбера открывается ) тебе лишь бы на Эпл навертолетить)))

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1 комментарий
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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yomi

А где хвалёная апл модерация?

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Nomad from Mordor

если на яблоке такое возможно, страшно представить что творится тогда на ведре

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6 комментариев
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Qwerty54321

Когда у меня был iphone 5s я вообще не увидел преимуществ в аппсторе и вообще был очень удивлен скудным выбором приложений

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Алеоп

Эпл в топ и задвинуло

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Александр Куркин

Вот она славная безопасность апстора 👍🏻👍🏻

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DosRaven

Предлагаете проверять каждое приложение, на какой адрес вводятся данные?
Причем приложение по факту просто web клиент сайта банка.

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1 комментарий
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SilanseR

🤣 мне впервые позвонили мошенники, но когда узнали что у меня - 200.000 бросили трубку, я думал хоть что то подкинут

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Riccardo Ratti

помню год назад мне позвонил чепушила, когда он понял что у меня долг в 180 тысяч он сказал мне прямо в трубку: «Чувак, мне тебя жаль- если хочешь присоединяйся я могу дать контакты, хоть как-то тебе помогу»😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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5 комментариев
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Царь Преисподни

У хохлов колл-центры разхреначили, решили новую нишу освоить)

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Кирилл Толковый

Служба безопасности уже начала проверку(с)

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Дмитрий

ожидаю шквал ехидных комментов про айфоны) как бы в google play с безопасностью все еще хуже

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Антошка Картошка

Ну дык про андроид и не говорят, что это супер пупер безопасная система.

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2 комментария
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Лысый из Квартал-95

S in Apple stands for Security.

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Артём А.

So you need buy at least two iPhones to have Apples and security as well

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2 комментария
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Said Akhmedov

Приложение попало в топ 1 такому я не был готов и оно не несло мошеннического характера совсем. Оно вело на официальный сайт Сбербанка!
Просили друзья знакомые помочь с установкой Сбербанка вот я и помог, а оказался мошенником на всю страну!

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Anatoly A. Krasnovsky

брат, ты ещё можешь сконвертировать этот хайп в наличные. потом поздно будет

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1 комментарий
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Гавриил Михайлов

Именно так я и представлял задумку автора и исходный код приложения. А то все накинулись и заклеймили мошенником, ничего не проверив естественно

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From Siberia to London

Будет смешно, если этот апп Сберу заблокировать не удастся😂

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Said Akhmedov

Apple из за санкций через 14 дней сама удалила бы.

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Гавриил Михайлов

Что за пестрые заголовки? То что сбер назвало их мошенниками не значит что так и есть. В чем заключается мошенничество? Кто нибудь проверял поведение приложения? Выглядит как просто веб вью заходящее на сайт сбера.

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Злой жар

А если через неделю там будет открываться фейковый сайт Сбера?

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6 комментариев
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Артём Кефи

Так и есть, скачивал, проверял, просто открывается сайт сбера

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Артём А.

Сегодня на сайт сбера, завтра на фишинговый сайт. Всего лишь веб вью.. Все безопасно, эппл пустили, значит можно качать 👍

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3 комментария
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Nikolai Erovenko

то есть если оно сейчас просто собирает данные карточки и пароли - то уже не мошенники, а добрые помощники забывчивым?

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Сергей Рудь

Оно по прежнему есть в app store,вот только что смотрел.

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lomar

Вы не могли бы установить, убедиться точно ли это мошенники?

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1 комментарий
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Коллективный единорожек88

Ага. И на 4 месте!

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Влад

Ха, лол, красавцы

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Сидор

"Также в App Store можно найти приложение Sberbank Mobile Banking — его тоже выпустил не «Сбер»." - как же не СБЕР, если это СБЕР из славного города Сараево?

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Andrey Kulakov

А долбоящеры все равно качают и пишут в отзывах что это мошенники)

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1 комментарий
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Said Akhmedov

На данный момент я его удалил по запросу Сбербанка в компанию Apple.

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Blackrock

Так это же вроде что то типа браузера что бы на сайт сбера заходить. Или есть доказательства, что все же мошенническое приложение?

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Игорь Емельянов

Да, это app browser web clients

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Артём А.

Сегодня на сайт сбера, завтра на фишинговый сайт. Всего лишь веб вью.. Все безопасно, эппл пустили, значит можно качать 👍

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Кипарис Барбос

Чем в Сбер занимаются 20.000 разработчиков, если точно такое же приложение может сделать один мошенник?

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jonewayne

Двигают таски и пьют смузи же ну

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Bender Rodriguez

а как его в стор пустили, если это приложение является просто браузером для одного сайта, там же есть требование в правилах, что приложение должно быть сложным и что-то делать, а просто web view отображать обычно не пропускают

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lakoros

"моментального входа в сайт сбербанк онлайн и получить доступ к сайту на много быстрее"
О это аж целый ярлык сайта на рабочий стол вывести?

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Семен Смирнов

Ярлыки у Эппл в 2022 году?)

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2 комментария
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Евгений Кузнецов
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Serge Ginsbourge

понятно что не совпадение
но это же выстрел в себе ногу в том числе

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DN

Напоминает кучу «стратегий», где каждый сундук это вход в казино вулкан 🤣

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Алеоп

Ждем другие банки в ТОПе

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Иван Чепурнов

Служба безопасности Сбербанка уже работает над решением проблемы.
Чтобы решение проблемы ускорилось, пришлите код из смс, чтобы мы могли принять вашу заявку на удаление мошеннического приложения.

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Чилин Саша

Странная политика у Сбера. Почему они всех остальных считают мошенниками?

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Кипарис Барбос

потому-то рашка-чиновник: "это не я", "сами виноваты" и "так и было задумано"

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Lukas Dexter

Работаем, братья 😁😁😁

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Alexey Shabolkin

Пиздец у вас семейка

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1 комментарий
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Maksim Razbo

Эппл гадит

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Zloe Aloe

Себе в штаны

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Nomad from Mordor

Представить страшно какой на ведроиде сущий кошмар

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Сергей Че

Это была частная спецоперация на Сбере.

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Philip Poteryahin

Че то не нашёл такого приложения

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Sergei Kovalenko

А вот и ваш кумир
https://vc.ru/421494

Запись в блоге Said Akhmedov на vc.ru
Создал приложение за 5 минут для друзей и знакомых , которым необходимо для удобства входа в…
vc.ru
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Рагнар Кожаные Штаны

На симбиан такой хуйни небыло…

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Mikhail Pimonov

Даже Саид Ахмедов смог обхитрить службу модерации Яблока.

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Щитпостер на зарплате

Мамонт.жпг

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Андрей Колесников

Как там в рекламе? Эппл = безопасность ) ваш пульс никто не должен знать, поэтому мы продаем телефон в 3 раза дороже.
Потому что эппл равно безопасность. Или не равно. Но вы все равно купите телефон, там яблочко сзади. И безопасность. Ваш пульс никто не узнает. А деньги... ну раз на телефон нашлись, то и для мошенников найдутся.

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Гавриил Михайлов

Сколько желчи. Мне иногда кажется что такие как вы втайне мечтаете устроить теракт в штаб-квартире эппл и устроить геноцид владельцев устройств

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