Суд арестовал счета Google в России на 1 млрд рублей Статьи редакции
Из-за блокировки YouTube-каналов «Москва 24» и «Москва Доверие».
- Арбитражный суд Москвы арестовал 1 млрд рублей на счетах российской «дочки» Google — ООО «Гугл», пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.
- Причиной послужили два иска от АО «Москва Медиа». Компания попросила суд обязать ответчика восстановить доступ к YouTube-каналам «Москва 24» и «Москва Доверие». Холдинг «Москва Медиа» объединяет медиаактивы столичного правительства.
- 26 мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по заявлению телеканала «Звезда». Он тоже добивается восстановления своего канала на YouTube.
- В конце мая приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 млрд рублей — за неудаление запрещённой в России информации. До этого российская «дочка» компании начала процедуру банкротства. По данным «Контур.Фокуса», её выручка в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, а чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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Ну хоть без спецоперации в офисе
Я одного не понимаю, что они к Ютубу то все прицепились, почему не размещают свой контент на скрепном Рутубе?
шах и мат
По моему логика проста, легкие бабки...
Это делается, чтобы успеть попасть в реестр кредиторов будущего банкнота и претендовать на часть остатков от тела гугла
Для это решения суда не нужны
Так Гугл и так на банкротство подал. Что с него взять?
Интересно, Ютуб они не хотят закрывать, но сам гугл прям как в 90 зажимают.
Типа, посмотрите, это не мы Ютуб закрыли, это сами пиндосы ушли. Бред.
Гугл, удали по-братски мой ютуб канал
Это же прекрасно. Гугл наконец-то теперь станет корпорацией ВЫНУЖДЕННОГО ДОБРА, не сотрудничающей с фашистскими режимами. а миллиард туда-миллиард сюда при выручке в 134 миллиарда фантиков (вполовину опустившихся в долларовом эквиваленте) - вообще фигня