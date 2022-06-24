Признаться честно, категория #NSFW всегда вызывала у нас смешанные чувства. Лишь считанные проценты коуберов увлекаются «клубничкой», а вот неудобных ситуаций с попаданием такого контента в другие сообщества за эти годы мы навидались много!

Наше международное коммьюнити быстро растёт и становится всё разнообразнее, поэтому мы очень хотим сделать Coub.com одинаково весёлым для всех пользователей. Именно поэтому, сегодня мы решили отключить сообщество NSFW на Coub и уже начали удалять соответствующий контент. Никаких действий от тех коуберов, которые загружали NSFW-контент, не потребуется. Все коубы доступны по прямым ссылкам до понедельника, 27 июня, на случай если вы хотите скачать что-либо.