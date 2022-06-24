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Coub отключит своё NSFW-сообщество и удалит его содержимое Статьи редакции
Как объяснили владельцы платформы, решение связано с тем, что они хотят сделать сервис «одинаково весёлым» для всех пользователей.
- Публикации из NSFW-сообщества на Coub уже начали удалять. «Коубы» будут доступны по прямым ссылкам до 27 июня, после чего раздел с эротикой отключат, а публиковать контент такого рода больше не будут.
- В дальнейшем владельцы сайта обещали уточнить его правила и назвать рекомендации по размещению контента.
- Coub с 2020 года по апрель 2022-го принадлежал издательству «Комитет», которое владеет vc.ru, TJournal и DTF. Сервис не вписывался в стратегию развития компании, и она планировала его закрыть, но в результате продала.
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Опыт Tumblr ничему не научил похоже
Эротика грех
Ясно. Хотят мёртвый коуб воскресить и тут же добить.
А ещё хотят подрубать НТФ, плюс проводили конкурс на 5к долларов, было дело...
И вот с такими новостями мы уходим на выходные
Коубу самому пора бы отключиться
Там была писька Ширяева?
Суповой набор.
Фу, гетеро
Собственно это 2018 год, вроде уже старовата, на ПетербурЖский экономический форум не пригласят.
А вот и шальные криптомиллионеры
Это объявление написано из 2016-го года?