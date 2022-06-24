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DTF

Coub отключит своё NSFW-сообщество и удалит его содержимое Статьи редакции

Как объяснили владельцы платформы, решение связано с тем, что они хотят сделать сервис «одинаково весёлым» для всех пользователей.

  • Публикации из NSFW-сообщества на Coub уже начали удалять. «Коубы» будут доступны по прямым ссылкам до 27 июня, после чего раздел с эротикой отключат, а публиковать контент такого рода больше не будут.
  • В дальнейшем владельцы сайта обещали уточнить его правила и назвать рекомендации по размещению контента.

Признаться честно, категория #NSFW всегда вызывала у нас смешанные чувства. Лишь считанные проценты коуберов увлекаются «клубничкой», а вот неудобных ситуаций с попаданием такого контента в другие сообщества за эти годы мы навидались много!

Наше международное коммьюнити быстро растёт и становится всё разнообразнее, поэтому мы очень хотим сделать Coub.com одинаково весёлым для всех пользователей. Именно поэтому, сегодня мы решили отключить сообщество NSFW на Coub и уже начали удалять соответствующий контент. Никаких действий от тех коуберов, которые загружали NSFW-контент, не потребуется. Все коубы доступны по прямым ссылкам до понедельника, 27 июня, на случай если вы хотите скачать что-либо.

из заявления владельцев Coub
  • Coub с 2020 года по апрель 2022-го принадлежал издательству «Комитет», которое владеет vc.ru, TJournal и DTF. Сервис не вписывался в стратегию развития компании, и она планировала его закрыть, но в результате продала.

#новость #coub

1299 просмотров
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12 комментариев
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Михаил

Опыт Tumblr ничему не научил похоже

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Павел Морозов

Эротика грех

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Alex Shokhin

Ясно. Хотят мёртвый коуб воскресить и тут же добить.

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Алексей Волков

А ещё хотят подрубать НТФ, плюс проводили конкурс на 5к долларов, было дело...

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Алеоп

И вот с такими новостями мы уходим на выходные

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Влад

Коубу самому пора бы отключиться

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Рыжий паук например

Там была писька Ширяева?

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Pavel Petel

Суповой набор.

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Рыжий паук например

Фу, гетеро

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Pavel Petel

Собственно это 2018 год, вроде уже старовата, на ПетербурЖский экономический форум не пригласят.

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Павел Морозов

А вот и шальные криптомиллионеры

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Valentin Dombrovsky
Наше международное коммьюнити быстро растёт

Это объявление написано из 2016-го года?

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