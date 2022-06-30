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МТС запустил сервис для проверки сотрудников и контрагетов Статьи редакции
Пакет из 25 проверок стоит 7500 рублей.
- Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.
- Данные для отчёта собираются из 15 баз: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, базы Федеральной службы судебных приставов, системы о государственных и муниципальных платежах и других. Можно запрашивать информацию повторно и видеть изменения за период.
- Подготовка полного отчёта займёт в среднем 10 минут. В нём будет информация о подлинности документов, анализ кредитных рисков, сведения о банкротстве и исполнительных производствах долги по налогам, информация из базы номинальных директоров, присутствие в списках террористов и экстремистов, наличие ограничений на управление бизнесом, связи с юрлицами.
- В пакете «Проверка соискателей» — 25 запросов за 7500 рублей, в пакете «Мониторинг» — 100 обновлений информации за 15 тысяч рублей.
- Подобный сервис есть у «Альфа-банка», одна проверка стоит 780 рублей.
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«Сервис ID Scan поможет бизнесу сэкономить на службе безопасности при проверке соискателей или контрагентов и мониторинге рисков мошенничества для действующих сотрудников, считают в МТС.»
А на деле где то в полуподвальном помещении сидят Нагиев с Петровым и вручную пробивают паспорта по базам ФССП….
Т.е. парсинг нескольких сайтов с вставленным именем в запросе продают по 300 рублей
👍🏻
Да, я знаю про API