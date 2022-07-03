В сеть попали данные пользователей сервиса «Туту.ру» Статьи редакции
В открытом доступе оказались данные о заказах билетов на автобусы.
- В сеть попала часть пользовательских данных сервиса по заказу билетов «Туту.ру», написал Telegram-канал «Утечки информации». В файле, который оказался в открытом доступе, опубликовано более 2,6 млн строк. В нём могли содержаться данные покупателей билетов на автобус — их имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронной почты, уточнил канал.
- Информацию об утечке компания подтвердила в своём блоге на «Хабр». Сервис сообщил, что она не затронула платёжные данные пользователей, и уточнил, что опубликованная база включает менее 1% данных от общего числа заказов.
- В сообщении также говорится, что компания после 24 февраля вошла «в списки целей для атак в хакерских и краудхакерских группах».
- По данным Telegram-канала, базу разместил в сети «источник», который до этого опубликовал данные образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.
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Спасибо за наводку Невероятный Блондин
Надеемся на понимание
Руководство "тутуру" посмотрело какой хайп вокруг сливов образовывается и не долго думая решили сделать хоть что-то, чтобы о них где-то написали, поговорили... Плохого пиара не бывает 🤷♂️
Так вот куда ушел работать этот сотрудник Яндекса после увольнения.
Ну что, туту.ру, помог вам запрет запрет заходить к вам на сайт и в моб.приложение только с росс IP? /ms
О, я там должен быть
Туту и все в сети :)
👍
Ожидаем изменение бренда, теперь Тю-Тю личные данные!
Так вчера уже все это обсудили. Зачем повторы то гонять?
Я не успел обсудить
Это релокация )
Я недоговорила. (c)
Ваши данные Тютю.ру
Чуваки решили напомнить о себе.
@Ануш Алексанян ну да ну да, пошёл я нахрен
https://vc.ru/u/348400-neveroyatnyy-blondin/455011-hakery-vzlomali-tutu-ru
Поездатый слив получился
Никогда такого не было и вот опять...
Туту послало безопасность данных клиентов на хуху
Как где-то тут однажды написали, в России нет персональных данных - есть общедоступные 😁
Опять будет 60 тыс штрафа или пора все же нормально наказывать?
Туту тютю? (-:
В команде сливов прибыло! А то всё одни и те же, скучно же было.
Тутуру-туту-ту-ууууу!
А ссылку то на базу можно?😀