Сервисы
Слава Шегай

В сеть попали данные пользователей сервиса «Туту.ру» Статьи редакции

В открытом доступе оказались данные о заказах билетов на автобусы.

  • В сеть попала часть пользовательских данных сервиса по заказу билетов «Туту.ру», написал Telegram-канал «Утечки информации». В файле, который оказался в открытом доступе, опубликовано более 2,6 млн строк. В нём могли содержаться данные покупателей билетов на автобус — их имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронной почты, уточнил канал.
  • Информацию об утечке компания подтвердила в своём блоге на «Хабр». Сервис сообщил, что она не затронула платёжные данные пользователей, и уточнил, что опубликованная база включает менее 1% данных от общего числа заказов.
  • В сообщении также говорится, что компания после 24 февраля вошла «в списки целей для атак в хакерских и краудхакерских группах».
  • По данным Telegram-канала, базу разместил в сети «источник», который до этого опубликовал данные образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково» и сервиса Delivery Club.

#новость #тутуру

1492 просмотров
Спасибо за наводку Невероятный Блондин
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Петров

Надеемся на понимание

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Weber

Руководство "тутуру" посмотрело какой хайп вокруг сливов образовывается и не долго думая решили сделать хоть что-то, чтобы о них где-то написали, поговорили... Плохого пиара не бывает 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Khavanski

Так вот куда ушел работать этот сотрудник Яндекса после увольнения.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Ну что, туту.ру, помог вам запрет запрет заходить к вам на сайт и в моб.приложение только с росс IP? /ms

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

О, я там должен быть

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kostin
Ответить
Развернуть ветку
ctoivan

Туту и все в сети :)

Ответить
Развернуть ветку
Nastya Pchelovodova

👍

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

Ожидаем изменение бренда, теперь Тю-Тю личные данные!

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

Так вчера уже все это обсудили. Зачем повторы то гонять?

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Я не успел обсудить

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Это релокация )

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Я недоговорила. (c)

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Ваши данные Тютю.ру

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Чуваки решили напомнить о себе.

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Мурод

@Ануш Алексанян ну да ну да, пошёл я нахрен

https://vc.ru/u/348400-neveroyatnyy-blondin/455011-hakery-vzlomali-tutu-ru

Хакеры взломали tutu.ru — Коричневый Мурод на…
Сервис подтвердил в своём блоге утечку данных пользователей.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Поездатый слив получился

Ответить
Развернуть ветку
Ваня Шестаков

Никогда такого не было и вот опять...

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ив

Туту послало безопасность данных клиентов на хуху

Ответить
Развернуть ветку
k3rch

Как где-то тут однажды написали, в России нет персональных данных - есть общедоступные 😁

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Опять будет 60 тыс штрафа или пора все же нормально наказывать?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Туту тютю? (-:
В команде сливов прибыло! А то всё одни и те же, скучно же было.

Ответить
Развернуть ветку
Victor Grivtsov

Тутуру-туту-ту-ууууу!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

А ссылку то на базу можно?😀

Ответить
Развернуть ветку
Encode
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null