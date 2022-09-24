Из AppStore пропало приложение «2ГИС» Статьи редакции
Сервисы, уже скачанные на устройства Apple, работают.
- Первым на удаление приложения обратило внимание издание «Тайга.инфо». В магазине для Android сервис всё ещё доступен.
- В «2ГИС» пояснили vc.ru, что уже установленные приложения работают, и данные в них будут обновляться. Компания просит не удалять их. В «2ГИС» также добавили, что не получали предупреждений перед удалением сервиса из App Store.
- 72% компании принадлежат «Сберу» с 2020 года. После включения банка в санкционный список в США приложение банка пропало из App Store и Google Play. «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие также исчезли из магазина Apple. В сентябре удалили приложение «Звука».
- В App Store остаются приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».
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Я боюсь, что экосистема Apple в России это сейчас сценарий фильма «не смотри вверх». Если текущий режим и его курс сохранятся, то никакие американские или европейские экосистемы в России будут невозможны. Это всё пока работает по инерции, пока люди по обе стороны не очухались от масштаба случившегося. Военная диктатура с курсом на самоизоляцию несовместима с открытым интернетом, западной модерацией приложений и международными платежами. Конкретный механизм уже не так важен, важны вектор и несовместимость принципов.
Оно как домино одно за другим пойдёт – российские гос.сайты и банки не смогут получить сертификаты TLS, придётся переходить на отечественные, а это только отечественные браузеры, а далее по списку вплоть до суверенной ОС для всех гос.учреждений, школ и далее до пользователей. Apple в этой конструкции просто нет места.
Не только 2гис, вся Россия пропала из цивилизованного мира. А мы все заложники этого Ада. И это только начало....
То, что Эппл в России не жилец - это ясно. Идиотизм покупать сейчас смартфон, на который нельзя нужные приложения поставить.
А вот в чем "курс на самоизоляцию" заключается? То есть некоторая изоляция от компаний из стран "золотого миллиарда" есть, но почему вы назвали это "самоизоляцией"?
Военную диктатуру я, конечно, не оправдываю, но это в Apple открытый интернет? По сути это тоже диктатура, где за клиента, заплатившего за устройство, решают чем он будет пользоваться и легко удаляют приложения для миллионов людей, оказавшихся по другую сторону границы "цивилизованного" мира. И запредельную комиссию с разработчиков дерут, запрещая использовать сторонние платежные системы. Apple и открытый интернет —это совсем разные вещи
Намекаете что санкции это осознанный выбор? Прям бсдм какой-то)
Блин, 2гис, едва ли не самое полезное приложение вообще.
Что ж это, бляха, за место — эппстор, что у них всё пропадает? Мудский треугольник какой-то.
Год назад принципиально решил перейти на Пиксель после 10 лет с Айфоном и ни разу не пожалел — сам факт того, что они могут решать за пользователя, какими приложениями он может пользоваться обесценивает эти устройства.
Не говоря уже об огромных комиссиях для разработчика и монопольных требований в апп ревью, которые должны неукоснительно соблюдаться
«Год назад принципиально решил бороться с властью после 20 лет с путиным и ни разу не пожалел — сам факт того, что они могут решать за жителя страны, кого он должен избирать обесценивает эту власть.
Не говоря уже о бесчеловечных законах для жителей, которые должны неукоснительно соблюдаться»
Я пофиксил Твою жизнь, не благодари
сам пользуюсь пикселем, но блин лолНе говоря уже об огромных комиссиях для разработчика и монопольных требований в апп ревью, которые должны неукоснительно соблюдаться
В App Store и Google Play сейчас буквально одинаковые комиссии в 15% на первые 1 млн. $ и 30% от суммы продаж далее. А для дистрибьюции платных приложений в любом случае адекватной альтернативы Google Play нет.
В итоге разница между платформами только в сайдлодинге, что хорошо, да.
А как же понты?
Согласен, пиксель - лучшее, что случилось с андроидом. Но, к сожалению, гугл потихоньку тоже идет по стопам эпла, и изолирует ось, так что не факт, что мы всякими apk сможем пользоваться лет через пять. А пока наслаждаемся!
Там нет навигации для гусеничной техники в регионах ЛНР, ДНР.
Так яблоко же надкусанное уже было.
Раз не доели - червивое, видимо.
Червяк не дурак, плохое есть не станет.
Тоже верно! Но не доели же.
Или отправленное
Я много лет использовал, со времен Symbian.
Но уже года три как удалил, онлайн-версии хватает.
Apple продолжает делать обрезания. Оплатить уже нельзя, многих нужных приложений нет, даже подобные приложения типа 2gis удаляет.
Удаляют те приложения, которым это реально навредит развиваться и у которых есть правильная альтернатива от тру разработчиков.
Альтернативы маркеплейсов у них нет, поэтому они их не банят.
У меня многие знакомые стали отказываться от техники apple или решили не обновлять пока телефон, так как там остались нужные приложения.
Интересно когда apple забанит все телефоны?
Кто знает имейл эппл на который надо писать, чтобы их тоже забанили? Греф же хотел скрепоносный режим — получайте, распишитесь.
Попробуйте на [email protected] 😁
лучше на [email protected], он его чаще проверяет
Это так в прекрасной Россия будущего принято делать?
Назло бабушке отморожу уши
Когда оффлайн маршруты научитесь сохранять — тогда возвращайтесь.
Едешь по трассе —> зарулил в деревню без связи пожрать —> открыл приложение снова —> "ой му хрю мы проебали ваш маршрут и новый построить не можем найдите интернет"
Пиздец нахой, 21 век, технологии
Попробуйте OrganicMaps, там можно просматривать карту и строить маршрут без доступа в сеть.
Тут скорее непонятно, почему остальные сберприложения еще в AppStore
Это скорее мошенники подумал AppStore и решил их не трогать. Они же не под санкциями
Значит, пора им выпускать приложение Хожу-брожу по аналогии со СБОЛ и Деньги пришли.
Ну всё, теперь все остановятся и поедут домой по памяти, а военкоматы закроют! Bellissimo!
Тем временем, новости из совсем недавней, но уже далёкой параллельной реальности
Когда-то было офигенным приложением! На небольших дисплеях, нынче, это набор рекламы и немножечко карта.
Началась вторая волна удаления и ухода из РФ оставшихся..
Так бывает)))
App Store ведь пишется раздельно
Интересно, они это по собственной инициативе вытворяют, или по приказу госорганов?
Продам айфон с установленными приложениями: сбер, альфа, тинькофф, 2гис. Дорого.
Оно утонуло.