Сервисы
Маша Цепелева

Из AppStore пропало приложение «2ГИС» Статьи редакции

Сервисы, уже скачанные на устройства Apple, работают.

  • Первым на удаление приложения обратило внимание издание «Тайга.инфо». В магазине для Android сервис всё ещё доступен.
  • В «2ГИС» пояснили vc.ru, что уже установленные приложения работают, и данные в них будут обновляться. Компания просит не удалять их. В «2ГИС» также добавили, что не получали предупреждений перед удалением сервиса из App Store.
  • 72% компании принадлежат «Сберу» с 2020 года. После включения банка в санкционный список в США приложение банка пропало из App Store и Google Play. «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие также исчезли из магазина Apple. В сентябре удалили приложение «Звука».
  • В App Store остаются приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».

#новость #2гис

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40 комментариев
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 Павел Милюков

Я боюсь, что экосистема Apple в России это сейчас сценарий фильма «не смотри вверх». Если текущий режим и его курс сохранятся, то никакие американские или европейские экосистемы в России будут невозможны. Это всё пока работает по инерции, пока люди по обе стороны не очухались от масштаба случившегося. Военная диктатура с курсом на самоизоляцию несовместима с открытым интернетом, западной модерацией приложений и международными платежами. Конкретный механизм уже не так важен, важны вектор и несовместимость принципов.

Оно как домино одно за другим пойдёт – российские гос.сайты и банки не смогут получить сертификаты TLS, придётся переходить на отечественные, а это только отечественные браузеры, а далее по списку вплоть до суверенной ОС для всех гос.учреждений, школ и далее до пользователей. Apple в этой конструкции просто нет места.

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Социальный рак
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Идрис Идрис

Не только 2гис, вся Россия пропала из цивилизованного мира. А мы все заложники этого Ада. И это только начало....

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Антон piter

То, что Эппл в России не жилец - это ясно. Идиотизм покупать сейчас смартфон, на который нельзя нужные приложения поставить.
А вот в чем "курс на самоизоляцию" заключается? То есть некоторая изоляция от компаний из стран "золотого миллиарда" есть, но почему вы назвали это "самоизоляцией"?

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Михаил Репников
Военная диктатура с курсом на самоизоляцию несовместима с открытым интернетом

Военную диктатуру я, конечно, не оправдываю, но это в Apple открытый интернет? По сути это тоже диктатура, где за клиента, заплатившего за устройство, решают чем он будет пользоваться и легко удаляют приложения для миллионов людей, оказавшихся по другую сторону границы "цивилизованного" мира. И запредельную комиссию с разработчиков дерут, запрещая использовать сторонние платежные системы. Apple и открытый интернет —это совсем разные вещи

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Борис Моренко
Военная диктатура с курсом на самоизоляцию

Намекаете что санкции это осознанный выбор? Прям бсдм какой-то)

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Вадим Д.

Блин, 2гис, едва ли не самое полезное приложение вообще.
Что ж это, бляха, за место — эппстор, что у них всё пропадает? Мудский треугольник какой-то.

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Михаил Репников

Год назад принципиально решил перейти на Пиксель после 10 лет с Айфоном и ни разу не пожалел — сам факт того, что они могут решать за пользователя, какими приложениями он может пользоваться обесценивает эти устройства.

Не говоря уже об огромных комиссиях для разработчика и монопольных требований в апп ревью, которые должны неукоснительно соблюдаться

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Свободолюбивый Лосось

«Год назад принципиально решил бороться с властью после 20 лет с путиным и ни разу не пожалел — сам факт того, что они могут решать за жителя страны, кого он должен избирать обесценивает эту власть.
Не говоря уже о бесчеловечных законах для жителей, которые должны неукоснительно соблюдаться»

Я пофиксил Твою жизнь, не благодари

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Драка вегетарианца с людоедом

сам пользуюсь пикселем, но блин лол

Не говоря уже об огромных комиссиях для разработчика и монопольных требований в апп ревью, которые должны неукоснительно соблюдаться

В App Store и Google Play сейчас буквально одинаковые комиссии в 15% на первые 1 млн. $ и 30% от суммы продаж далее. А для дистрибьюции платных приложений в любом случае адекватной альтернативы Google Play нет.
В итоге разница между платформами только в сайдлодинге, что хорошо, да.

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Кузьмич

А как же понты?

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Данке Шоныч

Согласен, пиксель - лучшее, что случилось с андроидом. Но, к сожалению, гугл потихоньку тоже идет по стопам эпла, и изолирует ось, так что не факт, что мы всякими apk сможем пользоваться лет через пять. А пока наслаждаемся!

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Oleg Shirochenkov

Там нет навигации для гусеничной техники в регионах ЛНР, ДНР.

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Александр Савицкий

Так яблоко же надкусанное уже было.

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Вадим Д.

Раз не доели - червивое, видимо.

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В Б

Червяк не дурак, плохое есть не станет.

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Вадим Д.

Тоже верно! Но не доели же.

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bastardos_no_pasaran

Или отправленное

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Александр А.

Я много лет использовал, со времен Symbian.

Но уже года три как удалил, онлайн-версии хватает.

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Александр Антонов

Apple продолжает делать обрезания. Оплатить уже нельзя, многих нужных приложений нет, даже подобные приложения типа 2gis удаляет.

Удаляют те приложения, которым это реально навредит развиваться и у которых есть правильная альтернатива от тру разработчиков.

Альтернативы маркеплейсов у них нет, поэтому они их не банят.

У меня многие знакомые стали отказываться от техники apple или решили не обновлять пока телефон, так как там остались нужные приложения.

Интересно когда apple забанит все телефоны?

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Лысый криптоинвестор
В App Store остаются приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».

Кто знает имейл эппл на который надо писать, чтобы их тоже забанили? Греф же хотел скрепоносный режим — получайте, распишитесь.

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Извинись

Попробуйте на [email protected] 😁

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Вася Пражкин

лучше на [email protected], он его чаще проверяет

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умный человек

Это так в прекрасной Россия будущего принято делать?

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Алеоп

Назло бабушке отморожу уши

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Razor

Когда оффлайн маршруты научитесь сохранять — тогда возвращайтесь.

Едешь по трассе —> зарулил в деревню без связи пожрать —> открыл приложение снова —> "ой му хрю мы проебали ваш маршрут и новый построить не можем найдите интернет"

Пиздец нахой, 21 век, технологии

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Horek

Попробуйте OrganicMaps, там можно просматривать карту и строить маршрут без доступа в сеть.

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Vitaly Tolstykh

Тут скорее непонятно, почему остальные сберприложения еще в AppStore

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Умерший Паша

Это скорее мошенники подумал AppStore и решил их не трогать. Они же не под санкциями

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Konstantin V
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Andrey Vasilev

Значит, пора им выпускать приложение Хожу-брожу по аналогии со СБОЛ и Деньги пришли.

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Предвыборный месяц

Ну всё, теперь все остановятся и поедут домой по памяти, а военкоматы закроют! Bellissimo!

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Драка вегетарианца с людоедом

Тем временем, новости из совсем недавней, но уже далёкой параллельной реальности

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LUw FYI N

Когда-то было офигенным приложением! На небольших дисплеях, нынче, это набор рекламы и немножечко карта.

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Stas Dyakonov

Началась вторая волна удаления и ухода из РФ оставшихся..

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Александр

Так бывает)))

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Beata Sakcharova

App Store ведь пишется раздельно

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bastardos_no_pasaran

Интересно, они это по собственной инициативе вытворяют, или по приказу госорганов?

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кот наоборот

Продам айфон с установленными приложениями: сбер, альфа, тинькофф, 2гис. Дорого.

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Sam Esq

Оно утонуло.

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