Глава Минцифры анонсировал программу bug bounty по Госуслугам Статьи редакции
Деталей пока нет.
- Максут Шадаев сообщил на конференции IT Government Day, что Минцифры планирует «объявить и провести до конца 2022 года bug bounty по Госуслугам» (программу награды за найденные уязвимости). Его слова приводит Telegram-канал ведомства.
- По словам министра, Госуслуги «много раз были под атакой». Но все последние из них «прошли без ущерба», и проблем в функционировании сервисов ведомство не заметило.
- Программы bug bounty есть у многих российских компаний. Например, весной 2022 года Positive Technologies запустила платформу The Standoff — аналог международной HackerOne.
- В июле 2022 года источники «Ведомостей» говорили, что Минцифры хочет легализовать выплаты «белым хакерам» и для этого ввести в законодательство понятие bug bounty. В сентябре глава ИБ-департамента министерства Владимир Бенгин говорил в интервью TAdviser, что ведомство «ведёт работу по внедрению мероприятий, необходимых для успешной реализации программ bug bounty, в различные нормативно-правовые акты».
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Получить награду можно будет в ближайшем военкомате
или в СК
А если не будет возможности добраться самому, могут даже прислать машину
отличная попытка, товарищ майор
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Заявили Минцифры
А вы видели этих трансгендеров? Они опасны. Мы должны защитить Путина и суверенитет
Дополнили Минцифры
Прокомментировали Минцифры.
You’ve got all questions right
В награду барана и 5кг рыбы
И, скорее всего, силу земли
1. Взламываешь Госуслуги.
2. Получаешь срок.
3. В тюрьме тебя вербуют в ЧВК.
...
5. PROFIT
и от мобилизации откосил
И на свободу раньше вышел.
Ай да Максут. Считает, что достаточно обозначить план проведения bug bounty и всё резко станет лучше? Хотя бы условия объявили.
приз - повестка вне очереди и потом белая Лада если (не)повезёт
Шутки про 200 ответ с фронта все еще актуальные?
будут на 404 подменять чтоб не платить
Сейчас и 404, и 301 на соседа – всё годится.
Думаю сезон как раз в разгаре. Там ещё и полная не за горами.
Победителей потом посадят за «несанкционированный доступ к информации» (не шутка) 🤔
Надеюсь, не как в Рамблере - от 2 до 100 тыщ рублей?
Ну конечно нет! Это же ГОСуслуги! Грамота и поздавление.
8 лет строгого
Отличная услуга. Можно и новый раздел завести под такое дело.
И медалька шоколадная
King's Bounty 🥰🥰🥰
Инициатива хорошая
Найди баг на гос. услугах и присядь на 5 лет. Это кстати не шутка, почитайте истории на Habr, по багам РЖД например.
Bug #1: Пособие по безработице в России 1.500 руб, всего на три месяца, нужно собрать кипу бумаг, чтобы получить и еще являться лично, чтобы секретарша при тебе полистала вакансии на ущербном гос.сайте
да с деталями вообще проблема, приходится старые изделия на детали разбирать. или вы про подробности?
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=6446
Вот это ты лингвист жесткий
Комментарий удален модератором
Как заманчиво то, даже награду не оглашают. Вне конкурса в кибервойска?
У тех с кем они борются денег в сотни раз больше и любую ставку за уязвимость они смогут перебить, если им конечно все это надо. Причем для большинства сейчас можно даже не деньгами, а гражданством в стране где три родителя и нет дебилизации
Призёры будут отправлены на гастроли по военкоматам западного округа.
Нашедшему баг - условка.
Зачем опять использовать англицизмы при создании продукта/программы на территории РФ?
просто ещё не выдали много денег для импортозамещения терминологии