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Уютный историк

Глава Минцифры анонсировал программу bug bounty по Госуслугам Статьи редакции

Деталей пока нет.

  • Максут Шадаев сообщил на конференции IT Government Day, что Минцифры планирует «объявить и провести до конца 2022 года bug bounty по Госуслугам» (программу награды за найденные уязвимости). Его слова приводит Telegram-канал ведомства.
  • По словам министра, Госуслуги «много раз были под атакой». Но все последние из них «прошли без ущерба», и проблем в функционировании сервисов ведомство не заметило.

Многие компании сейчас начали заниматься укреплением информационной безопасности. Теперь те, кто раньше особо не думал про инфобез, поняли, что все серьезно. Сейчас главная задача — безопасность наших ресурсов.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • Программы bug bounty есть у многих российских компаний. Например, весной 2022 года Positive Technologies запустила платформу The Standoff — аналог международной HackerOne.
  • В июле 2022 года источники «Ведомостей» говорили, что Минцифры хочет легализовать выплаты «белым хакерам» и для этого ввести в законодательство понятие bug bounty. В сентябре глава ИБ-департамента министерства Владимир Бенгин говорил в интервью TAdviser, что ведомство «ведёт работу по внедрению мероприятий, необходимых для успешной реализации программ bug bounty, в различные нормативно-правовые акты».
Истории
Чем занимается «белый хакер», как им стать и сколько можно заработать Статьи редакции

Рассказ Link — хакера из Санкт-Петербурга, который нашёл уязвимость в PayPal и получил от компании около $70 тысяч в знак благодарности.

На HackerOne я занимаю 37 место в мировом рейтинге лучших специалистов по поиску уязвимостей

#новость #госуслуги #минцифры

4053 просмотров
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41 комментарий
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 Andrey Kulakov

Получить награду можно будет в ближайшем военкомате

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Сплошной теркин30см

или в СК

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Дмитрий Бондаренко

А если не будет возможности добраться самому, могут даже прислать машину

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Никита Борисов

отличная попытка, товарищ майор

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Дмитрий Волков
И чтобы защитить себя от хакерских атак англосаксов-колониалистов мы мобилизируем IT войска

Заявили Минцифры

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Дмитрий Волков
Нас спрашивают как связана мобилизация айтишников на Донбасс с информационной безопасностью.

А вы видели этих трансгендеров? Они опасны. Мы должны защитить Путина и суверенитет

Дополнили Минцифры

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Дмитрий Волков
Баунти - райское наслаждение, ахахахахахах

Прокомментировали Минцифры.

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Sayf67

You’ve got all questions right

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Дмитрий Гончаров

В награду барана и 5кг рыбы

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Валентина Дурова

И, скорее всего, силу земли

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Кто-то такой
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Ivan Boldyrev

1. Взламываешь Госуслуги.
2. Получаешь срок.
3. В тюрьме тебя вербуют в ЧВК.
...
5. PROFIT

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Исторический кран

и от мобилизации откосил

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Ivan Boldyrev

И на свободу раньше вышел.

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Вадим Д.

Ай да Максут. Считает, что достаточно обозначить план проведения bug bounty и всё резко станет лучше? Хотя бы условия объявили.

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Mike Elkin

приз - повестка вне очереди и потом белая Лада если (не)повезёт

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Иван Иванов

Шутки про 200 ответ с фронта все еще актуальные?

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Mike Elkin

будут на 404 подменять чтоб не платить

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Вадим Д.

Сейчас и 404, и 301 на соседа – всё годится.

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Саша Антипов

Думаю сезон как раз в разгаре. Там ещё и полная не за горами.

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Yakov

Победителей потом посадят за «несанкционированный доступ к информации» (не шутка) 🤔

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Слегка Придурковатый

Надеюсь, не как в Рамблере - от 2 до 100 тыщ рублей?

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Вадим Д.

Ну конечно нет! Это же ГОСуслуги! Грамота и поздавление.

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Проходивший мимо

8 лет строгого

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Вадим Д.

Отличная услуга. Можно и новый раздел завести под такое дело.

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John Doe

И медалька шоколадная

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Максим Першин
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Сексорцист Милфхантерович

King's Bounty 🥰🥰🥰

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John Doe
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Бедуин

Инициатива хорошая

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Дмитрий Филиппов

Найди баг на гос. услугах и присядь на 5 лет. Это кстати не шутка, почитайте истории на Habr, по багам РЖД например.

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Копил и Верил

Bug #1: Пособие по безработице в России 1.500 руб, всего на три месяца, нужно собрать кипу бумаг, чтобы получить и еще являться лично, чтобы секретарша при тебе полистала вакансии на ущербном гос.сайте

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Dennis Prochko
Деталей пока нет

да с деталями вообще проблема, приходится старые изделия на детали разбирать. или вы про подробности?

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Ivan Boldyrev

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=6446

ДЕТАЛЬ Толковый словарь Ожегова онлайн
ДЕТАЛЬ, словарная статья из Толкового словаря Ожегова онлайн
slovarozhegova.ru
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Gollut

Вот это ты лингвист жесткий

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Gollut

Как заманчиво то, даже награду не оглашают. Вне конкурса в кибервойска?

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Михаил Романов

У тех с кем они борются денег в сотни раз больше и любую ставку за уязвимость они смогут перебить, если им конечно все это надо. Причем для большинства сейчас можно даже не деньгами, а гражданством в стране где три родителя и нет дебилизации

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Вадим Д.

Призёры будут отправлены на гастроли по военкоматам западного округа.

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Вася Пражкин

Нашедшему баг - условка.

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Di Smitt

Зачем опять использовать англицизмы при создании продукта/программы на территории РФ?

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Mike Elkin

просто ещё не выдали много денег для импортозамещения терминологии

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