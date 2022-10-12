Сервисы
Артур Томилко

Superjob запустит сервис для аренды недвижимости Статьи редакции

На сайте появится раздел с объявлениями о сдаче жилья и коммерческих помещений.

  • Воспользоваться услугой смогут работодатели, заинтересованные в поиске коммерческой недвижимости, и те, кто хотел бы снять квартиру рядом с новой работой, рассказал РБК совладелец Superjob Алексей Захаров.
  • В компании рассчитывают, что новый сервис будет зарабатывать на размещении объявлений с оплатой за клики потенциальных клиентов и партнёрстве с агентствами недвижимости.
  • Пока продукт будут продвигать среди собственной аудитории, отметил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать свою рекрутинговую платформу с объявлениями о недвижимости. В компании не уточняют, в каких регионах будет работать сервис, и не раскрывают планов по его развитию.
  • С начала «спецоперации» резко увеличилось количество предложений по сдаче жилья, а арендная плата в Москве, по информации «Авито Недвижимости», снизилась в среднем на 8%. После объявления частичной мобилизации — ещё на 10-15%, следует из данных «Циан».

#новость #superjob #аренда

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11 комментариев
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 R.Birn

Суперджобу стоит для начала запустить сервис для поиска работы

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Вадим Д.

Решили начать с аренды. Потом вызов "мужа на час", а там и hr-сервиса рукой подать.

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Вася Пражкин

Пробовали уже, не получилось

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Вадим Д.

Находишь там вакансию, а кадровик ещё и квартиру сдаёт, удобно.

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Иван Бирюк

и чисто такой переводишь начальнику часть зп обратно))))

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Вадим Д.

Не, просто удерживают аренду + жку.

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Бухой Пикачу

Да надо сразу Tinder и TikTok делать, коли руководство Superjobне знает чем заняться

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Александр Рюмин

Уважаемые разработчики сервиса по поиску работы Superjob, вы не могли бы сначала разработать сервис по поиску работы? Кажется, основная и первоначальная идея была именно в этом...

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under construction

сайт превращается в помойку. раньше был вполне сильный конкурент хх, особенно после того как хх изменил условия для работодателей

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Евгений Ненов

Зочем

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Юлия Сапсан

штош, а вот и новый новостник, привет и добро пожаловать!

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