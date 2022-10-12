Superjob запустит сервис для аренды недвижимости Статьи редакции
На сайте появится раздел с объявлениями о сдаче жилья и коммерческих помещений.
- Воспользоваться услугой смогут работодатели, заинтересованные в поиске коммерческой недвижимости, и те, кто хотел бы снять квартиру рядом с новой работой, рассказал РБК совладелец Superjob Алексей Захаров.
- В компании рассчитывают, что новый сервис будет зарабатывать на размещении объявлений с оплатой за клики потенциальных клиентов и партнёрстве с агентствами недвижимости.
- Пока продукт будут продвигать среди собственной аудитории, отметил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать свою рекрутинговую платформу с объявлениями о недвижимости. В компании не уточняют, в каких регионах будет работать сервис, и не раскрывают планов по его развитию.
- С начала «спецоперации» резко увеличилось количество предложений по сдаче жилья, а арендная плата в Москве, по информации «Авито Недвижимости», снизилась в среднем на 8%. После объявления частичной мобилизации — ещё на 10-15%, следует из данных «Циан».
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Суперджобу стоит для начала запустить сервис для поиска работы
Решили начать с аренды. Потом вызов "мужа на час", а там и hr-сервиса рукой подать.
Пробовали уже, не получилось
Находишь там вакансию, а кадровик ещё и квартиру сдаёт, удобно.
и чисто такой переводишь начальнику часть зп обратно))))
Не, просто удерживают аренду + жку.
Да надо сразу Tinder и TikTok делать, коли руководство Superjobне знает чем заняться
Уважаемые разработчики сервиса по поиску работы Superjob, вы не могли бы сначала разработать сервис по поиску работы? Кажется, основная и первоначальная идея была именно в этом...
сайт превращается в помойку. раньше был вполне сильный конкурент хх, особенно после того как хх изменил условия для работодателей
Зочем
штош, а вот и новый новостник, привет и добро пожаловать!