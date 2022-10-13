Apple вернула в App Store приложение «ВКонтакте» Статьи редакции
Его удалили из магазина в конце сентября.
- На это обратил внимание автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов.
- Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru, что приложение вернулось в App Store. «Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщила пресс-служба.
- Вместе с «ВКонтакте» вернулись и другие приложения, связанные с соцсетью — «VK Мессенджер», «VK Звонки» и «VK Музыка».
- «ВКонтакте» пропало из App Store 26 сентября. Вместе с ним исчезли и другие приложения от VK — в том числе Mail.ru. 28 сентября Apple подтвердила, что удалила приложения VK из магазина и заблокировала аккаунт разработчика. Причина решения — западные санкции против владельцев и управленцев компании.
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2ГИС верните)))
Оттепель
*замах* оттепель?
Я рад за них! ВК вообще молодцы
День неожиданностей. Эппл возвращет приложение в стор, ВБ борется с фейковыми скидками. Лимит удивлений исчерпан.
Магия видимо
Что ты будешь делать, х-мэнам, снова работы строчить репорты...
Да заканселлить Эппл сразу к херам.
о, чудо-то какое, вот теперь заживем
Интересно даже, как они это сделали
Вернулось или перезалив, который выпилят через пару дней?
Я думаю, что если ВК «приветствовало решение Эппл», всё официально.
Отзывы и история обновлений на месте, так что вернулось.
Все кто пользуется iPhone безумно радуются
Безумство прилагается к Iphone? )))))
И эти люди запрещают ковыряться мне в носу!
Сергей Леопольдович, не драматизируйте. Недра вашего носа все ещё принадлежат вам.
Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта.
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью. С угрюмым видом он возвращается к себе:
– И эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!
ядерной бомбой пригрозили?