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Грядущий микрофон

Apple вернула в App Store приложение «ВКонтакте» Статьи редакции

Его удалили из магазина в конце сентября.

  • На это обратил внимание автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов.
  • Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru, что приложение вернулось в App Store. «Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — сообщила пресс-служба.
  • Вместе с «ВКонтакте» вернулись и другие приложения, связанные с соцсетью — «VK Мессенджер», «VK Звонки» и «VK Музыка».
  • «ВКонтакте» пропало из App Store 26 сентября. Вместе с ним исчезли и другие приложения от VK — в том числе Mail.ru. 28 сентября Apple подтвердила, что удалила приложения VK из магазина и заблокировала аккаунт разработчика. Причина решения — западные санкции против владельцев и управленцев компании.

#новость #appstore #apple #вконтакте

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20 комментариев
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 Jon Rembo
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Дмитрий Беговатов

2ГИС верните)))

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Алеоп

Оттепель

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Aleksandr Makarov

*замах* оттепель?

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Александр Антонов

Я рад за них! ВК вообще молодцы

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Вадим Д.

День неожиданностей. Эппл возвращет приложение в стор, ВБ борется с фейковыми скидками. Лимит удивлений исчерпан.

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Апартаменты.рф

Магия видимо

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Arsenii

Что ты будешь делать, х-мэнам, снова работы строчить репорты...

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Valentin Dombrovsky

Да заканселлить Эппл сразу к херам.

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Ильяна Левина

о, чудо-то какое, вот теперь заживем

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REMI

Интересно даже, как они это сделали

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Бублик

Вернулось или перезалив, который выпилят через пару дней?

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Valentin Dombrovsky

Я думаю, что если ВК «приветствовало решение Эппл», всё официально.

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Галя Перидол

Отзывы и история обновлений на месте, так что вернулось.

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Genio Genio

Все кто пользуется iPhone безумно радуются

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Сергей Леопольдович

Безумство прилагается к Iphone? )))))

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Сергей Леопольдович

И эти люди запрещают ковыряться мне в носу!

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Максим Неплох

Сергей Леопольдович, не драматизируйте. Недра вашего носа все ещё принадлежат вам.

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Сергей Леопольдович

Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта.
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью. С угрюмым видом он возвращается к себе:
– И эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!

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Качан Водки

ядерной бомбой пригрозили?

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