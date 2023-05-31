Структура Роскомнадзора разработает систему для онлайн-мониторинга качества связи Статьи редакции
Пока ведомство проверяет данные раз в год.
- Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разрабатывает систему, по которой сможет получать информацию о работе сетей мобильных операторов в реальном времени в любом населённом пункте. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель регулятора. Срок запуска не уточнили.
- Система будет отображать большие данные о базовых станциях в виде индекса. Так регулятор определит «степень развития сетей связи каждого оператора, долю покрытия населённых пунктов и автодорог, выполнение условий лицензий и решений госкомиссии по радиочастотам». Данные планируют сделать общедоступными за исключением коммерческой тайны.
- Пока скорость передачи данных и стабильность сигнала измеряют раз в год «с помощью носимого и возимого оборудования». Результаты отображаются на интерактивной карте. Но последний актуальный отчёт по Москве датирован маем 2023 года, а на автотрассе М4 (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар до Новороссийска) — мартом 2017-го, приводит данные издание.
- Технически автоматизированные замеры могут проводиться незаметно для абонента, говорит источник, близкий к одному из сотовых операторов. О собственных системах мониторинга рассказали изданию в Tele2, «билайне» и «Мегафоне». Но пока у Роскомнадзора нет доступа к таким данным.
- О разработке «автоматизированной карты покрытия базовыми станциями» знает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, система позволит собирать данные только о покрытии, но не позволит получать информацию о фактическом положении дел — для этого надо анализировать параметры с абонентских устройств. Аналитик Алексей Бойко считает, что по сигналам с базовых станций можно проанализировать загруженность сети и проблемы оборудования, а по данным с устройств абонентов — качество услуг в конкретном месте и в конкретное время.
- В 2021 году одним из условий продления лицензий 4G для операторов было обязательство покрыть к 2024 году сетями LTE все населённые пункты с числом жителей свыше 1000 человек, напомнил другой источник издания среди телекомкомпаний. По данным Роскомнадзора, 3% населения России не имеет доступа к «современным услугам связи».
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А вместе с ней и собирать всю информацию о абонентах, если что-то ещё не было упорядочено.незаметно для абонента
Ну ещё бы.
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Хотят разработать SpeedTest?
Не, не только скорость замерять. Будет РусТестКачСвязь.
Хотят сделать онлайн-систему кто с каким качеством соединился. Правда это позволит триангулировать любое абонентское устройство в реальном времени, но так уж получилось.
Ну куда же без конспирологии и контроля населения, правда?
До этого «Вспышки» не существовало же
Какую то суету опять наводят, ироды
Хоть какая-то польза от РКН. Может еще и сотовые операторы будут фиксить "дыры" оперативно.
Вся статистика предоставляемая гос органами это ложь. Какой смысл с данного мониторинга, если там будут рисовать удобные циферки?
От этой картины большая польза.
Распил.
Увеличение штата.
Штрафы для операторов.
Ну и выше про слежку написали