Adobe открыла доступ к ИИ-инструментам Firefly всем подписчикам Creative Cloud Статьи редакции
До этого они были доступны только в бета-версиях продуктов компании.
- Adobe объявила, что открывает коммерческий доступ к своему генеративному ИИ Firefly для пользователей Photoshop, Illustrator и Express. Компания также представила отдельное веб-приложение Firefly, которое доступно подписчикам Creative Cloud.
- Платные пользователи продуктов Adobe в зависимости от своих тарифных планов получат ограниченное количество кредитов — текстовых запросов на генерацию, отмечает TechCrunch. Например, подписчикам Photoshop, Illustrator или Premier Pro доступно 500 кредитов в месяц, пользователям с подпиской на все приложения Creative Cloud — 1000 кредитов в месяц. Бесплатные пользователи с Adobe ID смогут воспользоваться 25 кредитами в месяц.
- Если кредиты закончатся, доступ к Firefly не пропадёт, но он будет работать медленнее. А подписчики веб-версии сервиса и Express Premium будут получать только по два кредита в день до конца месячного периода.
- Весь сгенерированный контент будет содержать метаданные, которые позволят определить, что он создан ИИ. Компания также планирует выплачивать вознаграждение авторам, которые разрешат использовать свои работы для обучения Firefly. Его размер будет зависеть от количества предоставленных данных, пояснили в Adobe, не раскрыв подробностей.
- Adobe добавила в бета-версию Photoshop функции своего ИИ-сервиса Firefly в мае 2023 года. С его помощью пользователи могут добавлять новые объекты, более точно удалять существующие, создавать фон с учётом доступного изображения.
- В июне поддержку ИИ получила бета-версия Illustrator. Он позволяет генерировать графические элементы и менять цветовые схемы изображений по текстовому запросу.
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С торрентов не скачаешь походу.
Но сейчас столько опенсорса появляется...
… в котором точно не будет ИИ :) Ну или будет, но за деньги или с рекламой. Но лучше, чем у Adobe точно не будет )
Давно уже есть, и бесплатно, и без рекламы
На Авито подписка стоит 400 р в месяц и 4000 в год. Наслаждайтесь.
Photoshop сильно отстал .. реально фуфло гонит этот их ИИ, даже простецкие задачи выплнить не может