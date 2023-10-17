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Евгения Евсеева

Apple разрешила российским разработчикам подключать оплату в обход App Store — только для приложений в России Статьи редакции

Комиссия — 27%, со встроенными покупками комбинировать нельзя.

  • Разработчики из России могут для оплаты покупок в своих приложениях добавлять ссылки на внешние ресурсы, сообщила им Apple. Об этом пишут, например, Telegram-каналы iOS Dev и «Код Воробья».
  • Чтобы подключить такой способ оплаты, разработчику нужно отправить запрос компании, включить разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) для iOS и iPadOS и использовать необходимые API. Apple проверит заявку, а потом включит оплату по внешней ссылке.
  • Разработчик должен быть зарегистрирован в России, его приложение для iPhone или iPad должно быть доступно только в стране, пишет «Хабр».
  • Функцию нельзя подключить, если в приложении уже есть оплата через систему встроенных покупок — её придётся убрать, уточняет AppTractor.
  • Комиссия при таком способе платежа составит 27% вместо стандартных 30%. Разработчику нужно будет самостоятельно ежемесячно подавать отчёт о продажах — на его основе Apple выставит счёт, который нужно будет оплатить. Также компания может провести аудит, чтобы проверить точность поданных данных.
  • Компания ссылается на решение суда: в октябре 2023 года тот признал законным штраф для Apple на 1,17 млрд рублей. Его выписала ФАС за запрет на оплату покупок в обход App Store.
  • ФАС обязала Apple разрешить разработчикам размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store ещё в августе 2021-го. В октябре служба завела дело на Apple. В июле 2022-го ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство, а штраф в 1,17 млрд рублей назначила в январе 2023-го.
  • В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Уже в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.

#новость #apple #appstore

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79 комментариев
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 Вася Пражкин

Может и Apple Pay вернут, для оплат чисто в России?

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Виталий Подольский

А он и есть, просто карты не работают. Его никто не убирал!

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14 комментариев
Владимир Забегайлов

С ума сойти как apple любят зарабатывать деньги. С 30 до 27% комиссия)

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Aleks B

А кто не любит?

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Aleks B

У дурава и цукера была комиссия 50%

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Илья Попов

От нас научились.

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1 комментарий
Alexey Remizov

3% видимо на эквайринг уходило...

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Игорь Киселёв

иопл зарабатывает со своего стора больше денег чем с продаж айфоунов и других ай устройств, так что не удивительно что у них все так анально ограниченно

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Yeleniya

Ещё бы с оплатой подписки разобрались, а то сим-карта добавлена, а единичка всё равно всегда висит с оповещением, что надо привязать способ оплаты

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Dima Alexeev

Баланс, может, пополнить?

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Александр

Подключите и отключите другой номер для оплаты и она пропадёт. Сама не уберётся. При любой следующей не успешной оплате эту процедуру придётся повторить снова

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1 комментарий
Rifat Fattakhov

Была такая же проблема, помогло на телефоне выйти из аккаунта Эппл и залогиниться заново

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Mikhail Che

лол, представил лица тех, кто смеялся над штрафами к Аппл и говорил, что они скорее с рынка уйдут
но тут яблочники конечно как всегда, выполняют, но так, что бы всем было максимально неудобно

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SmoothGrad

"Жить(жрать) захочешь - не так раскорячишься"/
https://www.youtube.com/watch?v=7fLi4Hh8gUE

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Вадим Д.

Всего 27%, неслыханная щедрость.
Только вот

самостоятельно ежемесячно подавать отчёт о продажах

тут есть нюанс 😉

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Виталий Подольский

А после еще и квест с оплатой счета будет

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4 комментария
Илья Попов

Щедрость... может быть в знак согласия?

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Aleks B

И в чем

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Forgotten Games

Ну да, даже когда все хорошо, то все равно плохо. Но тут вам было лучше на отсутствие встроенных покупок напирать. Стареете что-ли?

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1 комментарий
Denis Azarenko

27% это для всех, для Евросоюза тоже - это сделано чтобы смысла делать альтернативную оплату особо не было так как по стандарту 30%

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Andrey Kulakov

Ваш PSP должен:

соответствовать требованиям уровня 1 индустрии платежных карт (PCI) для обработки данных кредитных и дебетовых карт;

сделать процесс обслуживания доступным для пользователей, включая оспаривание неавторизованных транзакций, управление подписками (если применимо) и запросы возврата средств.

Ну то есть они разрешили, но сделали такой набор условий, что инди разработчики не потянут)

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Sergeill

На мой взгляд, основной косяк в этом всем это то, что разработчик должен указывать просто ссылку на свой магазин без указания идентификаторов пользователей:

"Ссылка, которая приводится в вашем приложении, должна:
не передавать дополнительные параметры в URL-адресе, для защиты конечного пользователя (например, для обеспечения конфиденциальности);"

А это значит, что нужно дополнительно авторизовывать пользователя для привязки покупки к его аккаунту. Это в разы сложнее (пароли, логины, я забыл, подтвердите по sms) для пользователя чем покупка в два тапа через экостстему Apple.
Люди просто не будут через это покупать.

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Юрий Б.

Ну пусть ФАС еще раз впряжется

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1 комментарий
Alexey Remizov

Найдутся агрегаторы

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Сергей Я

Ха, прогнулся гегемон под Россиюшку!

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Игорь Киселёв

иопл с борьбой против российских банков и так себя дескредитировал, что нормальное отношение у нормальных людей уже не вернуть

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Виталий Подольский

К банкам?

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20 комментариев
Pavel Chernev

Прогнулись

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Виталий Подольский

Все равно дороже комиссия. У меня была комиссия 15% до потолка в миллион/год. 27 это явно выше. Хорошо, что русский бизнес продал и сейчас в Сербии веду деятельность, как оказалось это все равно выгодней.

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Fred Han

Да да да, я завидую что у меня андроид, ребята👍😭

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Alexey Starchikhin

Перечитал ещё раз описание фичи, не понял откуда следует, что приложение должно быть доступно только в России.Там написано, что эта фича в приложении должна быть использована только для пользователей из России, что ссылка во внешний магазин должна быть показана только для них. Но не само приложение.

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Ненавижу Лицемеров

а что случилось?

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StargazerXIII

А что случилось?

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1 комментарий
nochnoy.ru

Леопарды сделали своё дело

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bsatou

Ахуеть

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Юрий Б.

Apple прогибается еще больше. Не знаю, есть ли аналогичные истории у Apple в других странах. С другой стороны, приложуха должна быть доступна только из России. ФАС получила, что хотела, но есть ощущение, что у победы странный привкус.

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76 комментариев
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