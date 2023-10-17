Apple разрешила российским разработчикам подключать оплату в обход App Store — только для приложений в России Статьи редакции
Комиссия — 27%, со встроенными покупками комбинировать нельзя.
- Разработчики из России могут для оплаты покупок в своих приложениях добавлять ссылки на внешние ресурсы, сообщила им Apple. Об этом пишут, например, Telegram-каналы iOS Dev и «Код Воробья».
- Чтобы подключить такой способ оплаты, разработчику нужно отправить запрос компании, включить разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) для iOS и iPadOS и использовать необходимые API. Apple проверит заявку, а потом включит оплату по внешней ссылке.
- Разработчик должен быть зарегистрирован в России, его приложение для iPhone или iPad должно быть доступно только в стране, пишет «Хабр».
- Функцию нельзя подключить, если в приложении уже есть оплата через систему встроенных покупок — её придётся убрать, уточняет AppTractor.
- Комиссия при таком способе платежа составит 27% вместо стандартных 30%. Разработчику нужно будет самостоятельно ежемесячно подавать отчёт о продажах — на его основе Apple выставит счёт, который нужно будет оплатить. Также компания может провести аудит, чтобы проверить точность поданных данных.
- Компания ссылается на решение суда: в октябре 2023 года тот признал законным штраф для Apple на 1,17 млрд рублей. Его выписала ФАС за запрет на оплату покупок в обход App Store.
- ФАС обязала Apple разрешить разработчикам размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store ещё в августе 2021-го. В октябре служба завела дело на Apple. В июле 2022-го ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство, а штраф в 1,17 млрд рублей назначила в январе 2023-го.
- В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Уже в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.
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Может и Apple Pay вернут, для оплат чисто в России?
А он и есть, просто карты не работают. Его никто не убирал!
С ума сойти как apple любят зарабатывать деньги. С 30 до 27% комиссия)
А кто не любит?
У дурава и цукера была комиссия 50%
От нас научились.
3% видимо на эквайринг уходило...
иопл зарабатывает со своего стора больше денег чем с продаж айфоунов и других ай устройств, так что не удивительно что у них все так анально ограниченно
Ещё бы с оплатой подписки разобрались, а то сим-карта добавлена, а единичка всё равно всегда висит с оповещением, что надо привязать способ оплаты
Баланс, может, пополнить?
Подключите и отключите другой номер для оплаты и она пропадёт. Сама не уберётся. При любой следующей не успешной оплате эту процедуру придётся повторить снова
Была такая же проблема, помогло на телефоне выйти из аккаунта Эппл и залогиниться заново
лол, представил лица тех, кто смеялся над штрафами к Аппл и говорил, что они скорее с рынка уйдут
но тут яблочники конечно как всегда, выполняют, но так, что бы всем было максимально неудобно
"Жить(жрать) захочешь - не так раскорячишься"/
https://www.youtube.com/watch?v=7fLi4Hh8gUE
Всего 27%, неслыханная щедрость.самостоятельно ежемесячно подавать отчёт о продажах
Только вот
тут есть нюанс 😉
А после еще и квест с оплатой счета будет
Щедрость... может быть в знак согласия?
И в чем
Ну да, даже когда все хорошо, то все равно плохо. Но тут вам было лучше на отсутствие встроенных покупок напирать. Стареете что-ли?
27% это для всех, для Евросоюза тоже - это сделано чтобы смысла делать альтернативную оплату особо не было так как по стандарту 30%
Ваш PSP должен:
соответствовать требованиям уровня 1 индустрии платежных карт (PCI) для обработки данных кредитных и дебетовых карт;
сделать процесс обслуживания доступным для пользователей, включая оспаривание неавторизованных транзакций, управление подписками (если применимо) и запросы возврата средств.
Ну то есть они разрешили, но сделали такой набор условий, что инди разработчики не потянут)
На мой взгляд, основной косяк в этом всем это то, что разработчик должен указывать просто ссылку на свой магазин без указания идентификаторов пользователей:
"Ссылка, которая приводится в вашем приложении, должна:
не передавать дополнительные параметры в URL-адресе, для защиты конечного пользователя (например, для обеспечения конфиденциальности);"
А это значит, что нужно дополнительно авторизовывать пользователя для привязки покупки к его аккаунту. Это в разы сложнее (пароли, логины, я забыл, подтвердите по sms) для пользователя чем покупка в два тапа через экостстему Apple.
Люди просто не будут через это покупать.
Ну пусть ФАС еще раз впряжется
Найдутся агрегаторы
Ха, прогнулся гегемон под Россиюшку!
иопл с борьбой против российских банков и так себя дескредитировал, что нормальное отношение у нормальных людей уже не вернуть
К банкам?
Прогнулись
Все равно дороже комиссия. У меня была комиссия 15% до потолка в миллион/год. 27 это явно выше. Хорошо, что русский бизнес продал и сейчас в Сербии веду деятельность, как оказалось это все равно выгодней.
Да да да, я завидую что у меня андроид, ребята👍😭
Перечитал ещё раз описание фичи, не понял откуда следует, что приложение должно быть доступно только в России.Там написано, что эта фича в приложении должна быть использована только для пользователей из России, что ссылка во внешний магазин должна быть показана только для них. Но не само приложение.
а что случилось?
А что случилось?
Леопарды сделали своё дело
Ахуеть
Apple прогибается еще больше. Не знаю, есть ли аналогичные истории у Apple в других странах. С другой стороны, приложуха должна быть доступна только из России. ФАС получила, что хотела, но есть ощущение, что у победы странный привкус.