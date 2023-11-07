DHL с 1 ноября повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35% Статьи редакции
В первой половине 2022 года компания собиралась продать российский бизнес, но сделать это «оказалось невозможно».
- О повышении тарифов сообщил РБК со ссылкой на письмо, которое компания направила клиентам. DHL повысила в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию. В среднем — на 35%, указывает издание.
- Согласно опубликованному прейскуранту, расценки за доставку по странам в расчёте за 1 кг груза остались прежними, но изменилась стоимость сопутствующих услуг. Например, надбавка за нестандартные габариты выросла на 37%, до 4800 рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей (доставляются только грузовым самолётом) — на 72%, до 2000 рублей, доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2880 рублей.
- До этого DHL повышала тарифы в начале 2023 года, но не уточняла, как именно они изменились. По словам основателя и главы сервиса таможенного оформления и логистики «Айкастомс» Владимира Аксенова, раньше компания индексировала цены максимум на 10%. В пресс-службе российской DHL пояснили лишь, что уровень индексации «варьируется от страны к стране в зависимости от местных условий».
- В марте 2022 года компания приостановила доставку грузов и документов в Россию, Беларусь и Украину. С сентября она прекратила доставку посылок внутри России — сохранилась только доставка за рубеж. При этом её основные иностранные конкуренты — FedEx и UPS — полностью приостановили свою деятельность в стране.
- Согласно отчёту глобальной DHL Group, в первой половине 2022 года компания планировала продать бизнес в России, но из-за изменений условий продажи сделать это «оказалось невозможно». В итоге DHL запланировала ликвидацию. Также компания отметила, что её сервис по экспресс-доставке продолжает доставлять в Россию «гуманитарные и дипломатические отправления».
- По данным Rusprofile, выручка основного юрлица в России «ДХЛ Интернешнл» в 2022 году упала на 50%, до 9,5 млрд рублей, чистая прибыль — на 93%, до 158 млн рублей.
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Все думали что они ушли, а они в кустах с гранатой, то есть с повышением, засели.
Все ликвидируется ликвидируется, да никак не ликвидируется.
Ну и обновим патриот-булшит-бинго:
[ ] Болтать все горазды на публику, а реально за деньги сделают все
[ ] Их правительства на родине заставляют
[ ] Ничего ее мешает им работать и сейчас
[ ] Санкции ни на что не влияют
DHL это ведь капиталисты. Раз они подняли цены, наверно это связано с повышением платёжеспособности населения на эти самые 35%.
А жизнь-то налаживается, друзья! Никакому Китаю не снился такой рост.
Нихрена себе, на 35%
Да пожалуй Сдеком или Петровичем каким-нибудь лучше
За рубеж?
Ладно. Это был минутный порыв возмущения.
В том числе.
Когда-то им не было альтернатив. Но не сейчас. Пусть хоть в два раза ценник поднимут
некоторые вещи доступны только им. например доставка жидкостей.
уйти им не дадут, и ликвидировать бизнес тоже. всегда можно продать его местному менеджменту)
Ох уж эти деньги.. Не дают просто взять и уйти, честным людям!!
Я не особо шарю, но других альтернатив кроме них не знаю.
Повышение довольно существенное, обидно
Странно, у нас стабильно все падает в цене, дешевеет. Вон, президент докладывал, что у нас все хорошо!
Dhl совсем что-ли обнаглели?! 🤣
ВВП, разберитесь, пожалуйста! Мы в недоумении 🤣
При таком падении выручки не удивительно, что они повышают стоимость своих услуг
И ничего с этим не сделаешь
Вот после таких новостей мы и узнаем о том, что DHL не ушли из России