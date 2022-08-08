Meta* запустила «самого продвинутого» чат-бота — он советует не доверять Facebook* и называет Цукерберга «жутким» Статьи редакции
При этом BlenderBot 3 совсем не боится последствий за свои слова.
В начале августа 2022 года Meta* запустила BlenderBot 3 — чат-бота, которого в компании называют «самым продвинутым из существующих». Разработчики внесли многочисленные улучшения в алгоритмы предыдущей версии бота, которые стали поддерживать более 175 миллиардов параметров.
- В Meta* утверждают, что BlenderBot 3 способен поддержать разговор на любую тему, для чего он ищет и анализирует информацию в интернете.
- Первые пользователи сервиса рассказали, что бот действительно точно определяет предмет переписки и способен сам начинать беседу. Впрочем, иногда BlenderBot 3 выдаёт забавные или даже спорные ответы, в том числе критикуя компанию Meta*, которая его разработала.
Чат-бот даёт такие ответы, поскольку находит информацию для них в сети, в том числе прямо из поиска, где часто встречаются статьи с критикой Facebook* и лично Цукерберга. В издании Vice отметили, что посмотреть откуда BlenderBot 3 взял ответ, можно прямо в интерфейсе сервиса.
Пользователи бота также рассказали, что иногда его ответы могут быть оскорбительными и недостоверными. Так, в одной из переписок BlenderBot 3 заявил, что отрицает результаты выборов 2020 года в США, а в другой отметился антисемитскими высказываниями. При этом от чат-бота сложно добиться расистских сообщений, заявили в издании Gizmodo, в котором специально попытались это сделать.
В Meta* знают, что BlenderBot 3 не всегда способен давать корректные ответы. Компания в том числе предупреждает об этом перед тем, как предоставить доступ к сервису и просит сообщать о вероятных нарушениях. Пообщаться с BlenderBot 3 можно бесплатно, но на момент написания заметки он работает только в США.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией
спросите его про черных и про Путена
Про Войну во Ветнаме и вторжении в Ерак
Этак скоро Цукербергу позвонит.
Ничего удивительного. Похоже что фраза "Общество формирует личность" равно и в отношении нейронки. Так как её обучали ее по комментариям людей, то сейчас еще всплывут проблемы расизма, сексизма, ущемление прав ЛГБТ и прочее.
если руками не правили
А вы ожидали, что бот будет советовать доверять шайке экстремистов?