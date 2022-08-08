Пользователи бота также рассказали, что иногда его ответы могут быть оскорбительными и недостоверными. Так, в одной из переписок BlenderBot 3 заявил, что отрицает результаты выборов 2020 года в США, а в другой отметился антисемитскими высказываниями. При этом от чат-бота сложно добиться расистских сообщений, заявили в издании Gizmodo, в котором специально попытались это сделать.