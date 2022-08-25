Twitter добавил в соцсеть подкасты Статьи редакции
Пока они доступны только англоязычной аудитории.
- Twitter добавил в меню новую вкладку — Spaces. В ней будут находиться аудиокомнаты (как идущие в прямом эфире, так и прошедшие), разделённые по тематикам, а также подкасты.
- Вкладка доступна на iOS и Android — но только англоязычной аудитории соцсети. В ней представлены «самые популярные подкасты в мире». Какие именно это подкасты, соцсеть не указывает. Также неизвестно, могут ли пользователи сами загружать на платформу свои шоу.
- После прослушивания подкасту можно поставить лайк или дизлайк, чтобы соцсеть поняла, какой контент интересен пользователю.
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Илон не ведись, они набивают себе цену
подкасты в твиттере — как сториз в банковском приложении
В тиньке есть. Посмотрел сторис - косарь должен
Врагу не сдаётся их гордый чирИк? (-:
сами подкасты тема прикольная, но вот в твиттере?... типа символов мы вам в постах даём мало, зато держите кучу аудио, это ведь так подходит нашему формату...
Вкладка spaces и раньше была, в нее просто добавили подкасты
Наверно странная затея подкастов именно в твиттере..