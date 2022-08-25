Соцсети
Белорусский Даниль

Twitter добавил в соцсеть подкасты Статьи редакции

Пока они доступны только англоязычной аудитории.

  • Twitter добавил в меню новую вкладку — Spaces. В ней будут находиться аудиокомнаты (как идущие в прямом эфире, так и прошедшие), разделённые по тематикам, а также подкасты.
  • Вкладка доступна на iOS и Android — но только англоязычной аудитории соцсети. В ней представлены «самые популярные подкасты в мире». Какие именно это подкасты, соцсеть не указывает. Также неизвестно, могут ли пользователи сами загружать на платформу свои шоу.
  • После прослушивания подкасту можно поставить лайк или дизлайк, чтобы соцсеть поняла, какой контент интересен пользователю.
  • В апреле 2021 года Марк Цукерберг объявил о запуске в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций в апреле. Официально подкасты начали работать в июне, а в мае 2022-го соцсеть закрыла их.

#новость #twitter #подкасты

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7 комментариев
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 Цифровые комплексы

Илон не ведись, они набивают себе цену

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Sergei Raspopov

подкасты в твиттере — как сториз в банковском приложении

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Om a

В тиньке есть. Посмотрел сторис - косарь должен

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Вадим Д.

Врагу не сдаётся их гордый чирИк? (-:

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Илья Ларионов

сами подкасты тема прикольная, но вот в твиттере?... типа символов мы вам в постах даём мало, зато держите кучу аудио, это ведь так подходит нашему формату...

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Владя

Вкладка spaces и раньше была, в нее просто добавили подкасты

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Артур Каримов

Наверно странная затея подкастов именно в твиттере..

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