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Telegram добавил авторизацию в мессенджере через Gmail и Apple ID Статьи редакции

Раньше зайти в мессенджер можно было только по номеру телефона.

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  • Теперь пользователи могут получать коды авторизации не только на номер телефона, а на электронную почту. Появились и новые способы авторизации — «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google».
  • Для владельцев iOS обновили интерфейс регистрации и добавили плавные анимации, которые уже есть на Android.
  • Также для всех пользователей добавили новые реакции, как и для владельцев Premium. Кроме того, пользователи с подпиской могут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и пользовательские эмодзи.
  • Обновилось и меню реакций: часто используемые теперь будут в начале списка.
  • Пользователи с подпиской могут установить статус-эмодзи — он будет отображаться вместо значка Premium в списке чатов, группах и профиле.
  • Для любого публичного адреса @username в Telegram теперь работает ссылка вида t.me/username. А также стал доступен новый формат ссылки — username.t.me.
  • Владельцы Android могут управлять очередью загрузки во вкладке «Загрузки» — менять порядок, повышая и понижая их приоритет. Первым скачается файл в начале списка. Также открытие, закрытие и изменение медиафайлов на Android сопровождается новой плавной анимацией.

#новость #telegram

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1 комментарий
Mike Kosulin

А кто-нибудь уже протестил: через Apple ID и Google все равно телефон нужен, да?

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