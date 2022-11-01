Смены по 12 часов и работники Tesla на проверке кода Twitter: что происходит в соцсети после сделки с Маском Статьи редакции
Предприниматель ставит жёсткие сроки для исполнения задач под угрозой увольнения, говорят источники, — это породило неразбериху, а сотрудники перестали общаться друг с другом.
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- После покупки Twitter 27 октября Илон Маск распустил весь совет директоров компании, говорится в документах SEC. Он стал единоличным руководителем фирмы, но утверждает, что это временно. Кто войдёт в обновлённый совет директоров, пока неизвестно.
- Кроме того, основатель Twitter Джек Дорси сохранил долю в соцсети — 2,4%. По данным Insider, стоимость принадлежащих ему примерно 18 млн акций оценивается в $1 млрд.
- Как узнал CNBC, Маск разрешил работать в Twitter сотрудникам из других своих компаний: всего он привлёк 50 человек из Tesla, двух из The Boring Company и одного — из Neuralink. Также Маску помогают его друзья, сторонники и советники, в том числе глава его семейного офиса Джаред Бирчелл, сооснователь PayPal Дэвид Сакс и другие.
- Среди сотрудников Tesla, которых привлёк Маск: директор по программному обеспечению автопилота Ашок Эллусвами, начальник отдела разработки системы автопилота Милан Ковач, один из руководителей службы внутренней безопасности Джейк Нокон.
- Они должны провести проверку Twitter — от исходного кода соцсети и системы модерации до общего состояния компании, чтобы понять, как она будет развиваться. Также с их помощью Маск будет решать, что оставить в Twitter и кого уволить, говорят источники издания.
Обзор кода и смены по 12 часов
- Практика совмещения должностей не нова для сотрудников, работающих на Маска: например, Чарли Куманн одновременно вице-президент и Tesla, и SpaceX, отмечает CNBC. Но как именно будут распределяться обязанности для этих более чем 50 человек, пока неизвестно.
- Сотрудники Tesla участвуют в проверке кода, хотя их навыки и знания по работе с автопилотом не пересекаются с языками программирования и системами, нужными для работы соцсети: в Tesla работают с Python, в Twitter — со Scala. У многих нет опыта разработки, например, поисковых систем.
- Сотрудников Twitter попросили показать команде Маска всю возможную техническую документацию, чтобы доказать свою ценность в компании. По их словам, если они не произведут должного впечатления, их уволят. Другие говорят, что ничего не знают про планы увольнений.
- Одна из «невозможных» задач, которые поставил Маск — изменить платную подписку Twitter Blue. Предприниматель хочет изменить её стоимость и включить в неё возможность получить верификацию. Другая — перезапустить сервис коротких видео Vine, закрытый в 2016 году, пишет Axios со ссылкой на источники. Инженеры Twitter должны изучить весь код, который не обновляли много лет.
- Чтобы уложиться в сроки, обозначенные Маском, людям приходится работать по 12 часов семь дней в неделю. При этом ни о каких сверхурочных речи не идёт, предварительных обсуждений задач нет. Сотрудники должны успеть к «началу ноября» — это вопрос, определяющий их карьеру в соцсети. Из-за это люди внутри компании почти перестали общаться друг с другом, а некоторые каналы в Slack внезапно «замолкли», пишет CNBC.
Поставил либеральных смузихлебов на место Маск. Пусть пашут на заводе. </sarcasm>
– Товарищ Маск, я ж инженер, разрабатываю часть электроники для Tesla!
– И что? Тем более тебе будет легко анализировать код Twitter, там даже электроники нет, тем более вам всё распечатали.
Ну хоть поработают немного. Но недолго, по ходу дела.
Ай-да Маск, ай-да красава, заставил помоечных либерастов работать. Это вам не Трампа блокировать и всюду пихать модерацию в рекламные кабинеты. Давно пора превратить твитер в нормальный инструмент, а не отстойник либернально-социалистических леваков.