Вспоминаем хронологию и детали одной из главных сделок 2022 года.

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Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки



Илон Маск опубликовал свой первый пост в Twitter 4 июня 2010 года и с тех пор активно высказывался на платформе по экономическим, общественно-политическим и культурным вопросам, признавался сервису в любви и критиковал решения руководства. А в конечном итоге решил стать его единоличным владельцем.

Вспоминаем, как готовилась, проходила и к чему уже успела привести одна из главных сделок 2022 года.

Предложение о покупке

В апреле 2022 года Комиссия по ценным бумага и биржам США опубликовала данные о покупке Илоном Маском акций Twitter. Из них следовало, что с начала января бизнесмен почти ежедневно покупал акции компании — он потратил около $2,64 млрд и стал её крупнейшем акционером с пакетом в 9,2%.

На следующий день глава соцсети Параг Агравал объявил, что миллиардер войдет в совет директоров Twitter. Эта должность запрещала бы Маску выходить за пределы владения 14,9% акций. Бизнесмен отказался.

14 апреля 2022 года Маск предложил выкупить Twitter за $44 млрд и сделать её частной компанией. Он раскритиковал руководство соцсети и заявил, что сам способен раскрыть «необычайный потенциал» платформы. Совет директоров Twitter пообещал рассмотреть предложение миллиардера на соответствие интересам компании и акционеров.

При этом уже 15 апреля руководство соцсети объявило о стратегии «ядовитой таблетки», чтобы предотвратить «враждебное поглощение». Она предполагала, что в случае приобретения кем-либо более 15% акций находящихся в свободном обороте действующие акционеры (кроме членов совета директоров) получат право приобрести дополнительные акции со скидкой.

Ещё через несколько дней Маск обеспечил финансирование покупки через Morgan Stanley, Bank of America, Barclays и другие организации, выяснило Bloomberg. В итоге бизнесмен планировал заплатить $20 млрд из личных средств (после продажи акций Tesla), $13,25 млрд из банковских кредитов ($6,25 млрд — лично Маску) и $6 млрд субординированного долга.

Мнения Никита Лихачёв 15 апр Зачем Маску нужен Twitter: так он сможет писать всё, что хочет Предпринимателю не нравится, что его главный медиаактив — личный Twitter — в руках платформы, которая может в любой момент удалить его твиты или аккаунт полностью. Источник: AP Photo / Matt Rourke

Совет директоров Twitter единогласно принял предложение миллиардера 25 апреля. Сделку предполагалось закрыть до 24 октября. В случае отказа Маск должен был выплатить Twitter компенсацию в $1 млрд. Сам бизнесмен тогда заявил, что хочет дополнить соцсеть новыми функциями, сделать её алгоритмы более прозрачными и победить спам-ботов.

О том, что Маск в течение нескольких месяцев после поглощения будет гендиректором Twitter, источники CNBC рассказывали ещё в мае. Тогда же бизнесмен привлёк для сделки ещё $7 млрд от саудовского принца, основателя Oracle, венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, а также суверенного фонда Qatar Holding.

Отказ от сделки

13 мая Маск заявил, что хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей» и поэтому приостанавливает покупку Twitter. А уже 17 мая допустил, что может купить соцсеть дешевле $44 млрд из-за бóльшего количества спам-аккаунтов, чем в предоставленных сервисом отчётах. Он оценил их долю в 20% от общего количества.

Elon Musk @elonmusk Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users

Некоторые инвесторы соцсети оказались недовольны «хаотичными» действиями Маска и руководства Twitter и 27 мая подали иск к миллиардеру и самой компании. В нём указывалось, что бизнесмен нарушил корпоративное законодательство Калифорнии, а его заявления и твиты привели к падению цены акций.

6 июня юристы поддержали решение Маска — по их словам, он мог отказаться от приобретения, если соцсеть не предоставит больше данных о фейковых аккаунтах. Twitter не стал выполнять обязательства по договору о слиянии, и это вызвало дополнительные подозрения, добавили они.

Тем не менее, через 10 дней Маск пообщался с сотрудниками Twitter. Он не ответил на вопрос о потенциальных увольнениях, но допустил возможность удалённой работы.

Sour Patch Lyds, PPD (Pro-productive Dialogue) @sourpatchlyds BREAKING: Project Veritas LEAKS #TwitterAllHands with @ElonMusk "It's essential to have free speech." "Important to represent multiple opinions & not driving a narrative." “In order for people to have trust in @Twitter there needs to be transparency."

8 июля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что сделка находится под угрозой. Команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах нельзя проверить, а перспективы Twitter как бизнеса нельзя оценить.

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На следующий день Маск отказался от сделки. Он заявил о нарушениях соглашения со стороны компании, а его юристы— что Twitter отказалась отвечать на запросы по фейковым аккаунтам. Глава совета директоров Twitter подал в суд, чтобы закрыть сделку по ранее оговоренной цене.

Суды

16 июля Маск обвинил Twitter в попытке рассмотреть дело «со скоростью света». Компания рассчитывала, что суд начнётся в сентябре 2022 года и уложится в четыре дня, но адвокаты миллиардера попросили отложить слушания до февраля 2023-го.

Канцлерский суд Делавэра 19 июля встал на сторону Twitter и одобрил ускоренное судебное разбирательство. Он назначил рассмотрение на октябрь 2022 года и объявил, что оно займёт пять дней. А через пару часов Илон Маск подал встречный иск, но попросил суд не раскрывать детали своего заявления.

Это не помешало ему готовиться к покупке. С 5 по 9 августа Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на $6,9 млрд — как писали СМИ, чтобы избежать «экстренной продажи», если его всё-таки заставят купить Twitter.

Во время предварительных слушаний стали известны новые факты. Например, юрист Twitter зачитал переписку Маска с представителем Morgan Stanley, в которой бизнесмен якобы признавался, что приостановил сделку из-за предстоящей речи Владимира Путина в День Победы: «В этом нет смысла, если мы движемся к третьей мировой». Адвокат Маска назвал это чушью.

13 сентября CNBC сообщил, что акционеры Twitter большинством голосов одобрили поглощение компании и её уход с биржи. Их одобрение было необходимо, чтобы Twitter мог продолжить судебное разбирательство с предпринимателем, писал The Verge — выйти из сделки Маск теперь мог только через суд.

4 октября Илон Маск направил в Twitter письмо с предложением возобновить сделку, писал Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Опрошенные Associated Press юристы тогда предполагали, что так Маск перестраховывается перед слушаниями, понимая, что «приятного исхода ждать не приходится», а в случае плохого суд может заставить его не просто закрыть сделку, но ещё и выплатить проценты сверху — это бы увеличило итоговую сумму.

В итоге слушания по существу так и не состоялись. Судья приостановил разбирательство 7 октября. Он распорядился закрыть сделку за три недели. В противном случае рассмотрение иска должно было начаться в ноябре 2022-го.

В последний день назначенного срока Илон Маск закрыл сделку за $44 млрд — об этой сумме договаривались стороны изначально. В первые же дни после этого предприниматель уволил гендиректора Twitter Парага Агравала и других топ-менеджеров — финансового директора, директора по работе с клиентами, директора по корпоративной политике и главного юриста.

Незадолго до завершения сделки The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что после покупки Twitter Маск планирует уволить 75% сотрудников. Оценки оказались преувеличенными, но не намного.

«Хардкорный» Twitter 2.0 и сокращения

Новое руководство на фоне опасений массовых сокращений предложило некоторым сотрудникам распечатать копии недавно написанного ими кода в качестве возможного доказательства их работы, рассказывали источники The New York Times.

Ещё через день Маск распорядился начать увольнения в соцсети до 1 ноября 2022 года, сообщала та же газета. Но предприниматель в комментариях в Twitter назвал «это ложью».

А сам уже планировал нововведения — например, ввести платную верификацию за $20 в месяц. Для этого предполагалось изменить платную подписку Twitter Blue и добавить в неё больше возможностей.

1 ноября Маск рассказал подробности о том, как изменится подписка Twitter Blue. Кроме возможности получить платную верификацию, подписчики смогут публиковать длинные видео и аудио, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, и будут видеть вдвое меньше рекламы.

Несмотря на планируемые масштабные изменения Маск решил всё-таки сократить штат. Компания сократила 3700 человек — 50% сотрудников. Под увольнения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.

В спешке сократили больше чем нужно. Через несколько дней руководство попросило вернуться часть сотрудников, потому что их опыт оказался «необходим для создания новых функций, которые планирует реализовать Илон Маск». Но удалёнку всё-таки запретили и попросили приготовиться к «тяжёлым временам».

Вскоре выяснилось, что сокращения коснулись не только штатных сотрудников Twitter, но и подрядчиков. Компания без предупреждения уволила 4400 из 5500 внештатников. Большинство занимались модерацией и коммуникациями.

После этого начались точечные увольнения. Так двух разработчиков уволили за публичную критику Маска.

Твит Бена Ляйба, попавшего под увольнение. В прошлом он был техлидом команды Twitter, занимающейся инфраструктурой пользовательских лент. Теперь его профиль закрыт

16 ноября Маск поставил перед сотрудниками ультиматум: согласиться на «хардконый» режим работы (много часов с высокой интенсивностью) или уволиться с выходным пособием. Чтобы остаться, нужно было нажать «да» по ссылке в письме. Все, кто не подтвердил своё согласие к вечеру 17 ноября, получили выходное пособие в виде зарплаты за три месяца.

Среди ушедших добровольно были «сотни сотрудников, без которых соцсеть не сможет работать», писали СМИ. Они отвечали за критические системы, оказывали круглосуточную техподдержку внутренним отделам, поддерживали ключевые системные библиотеки, которыми пользовались все инженерные команды. Но Twitter всё равно объявил, что закроет для них офисы и отключит пропуска.

Для остальных были поблажки. Например, компания разрешила работать удалённо, но только под ответственность руководителей.

С оставшимися разработчиками Маск решил поговорить лично и попросил их приехать на встречу в Сан-Франциско, чтобы «лучше понять стек». После новый гендиректор обязал всех программистов раз в неделю отчитываться о работе и присылать «образцы кода», писал The Insider со ссылкой на рассылку сотрудникам.

В начале декабря в офисе Twitter в Сан-Франциско появились спальные места. Сотрудники предположили, что кровати нужны для тех, кто согласился на «хардкорную» работу, чтобы можно было переночевать в офисе.

Спальня в офисе Twitter, фото BBC

Первые изменения

11 ноября Twitter временно запретил оформлять подписку Twitter Blue с галочкой верификации. В корпоративном сообщении руководство объяснило причины: нужно понять, что делать с пародийными аккаунтами, число которых увеличилось, как только Twitter разрешил покупать метку.

8 декабря Twitter проинформировал некоторых сотрудников о том, что планирует изменить стоимость подписки. Для тех, кто оплачивает Twitter Blue через сайт, цена составит $7, но для пользователей iOS она будет выше — $11.

Также Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter. Он уточнил, что речь идёт об удалении профилей без твитов и без входа в систему «в течение многих лет».

Elon Musk @elonmusk Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

13 декабря Twitter перезапустил подписку Blue — за $11 в месяц для тех, кто оплачивает её на iOS, и $8 для всех остальных. Подписчики получили доступ к редактированию твитов, загрузке видео в 1080p, папкам закладок и новым темам оформления. Позже они должны получить приоритет в поиске, упоминаниях и ответах.

Борьба с конкурентами и поиск нового гендиректора

15 декабря Twitter начал блокировать ссылки на популярные серверы Mastodon — конкурирующей платформы для создания децентрализованных сообществ — и «заморозил» аккаунт самого сервиса в соцсети. После прихода Илона Маска в Twitter он за несколько дней привлёк полмиллиона новых пользователей.

Ещё через три дня Twitter объявил, что запретит «продвигать альтернативные платформы» — ссылки на Facebook*, Instagram* и Mastodon будут удалять. Представители соцсети назвали ход «запретом на бесплатное продвижение других социальных платформ». Через несколько часов все твиты об этом удалили, но официального опровержения от компании не было.

jack @jack @TwitterSupport Why? Реакция сооснователя и бывшего главы Twitter Джека Дорси на запрет ссылок на другие соцсети

19 декабря 2022 года Илон Маск спросил пользователей Twitter, должен ли он уйти с поста главы компании. 57,5% пользователей из 17,5 млн проголосовали «за». Однако бизнесмен обдумывал решении заранее и начал искать себе замену ещё до опроса, выяснило CNBC.

21 декабря Маск заявил, что готов уйти с поста главы Twitter, если найдет кого-то «достаточного глупого», кто будет готов взяться за работу вместо него, но продолжит лично руководить командами программного обеспечения и серверов.