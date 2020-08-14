vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Техника
Галина Мубаракшина
135

Замена Amazon Kindle и работа с двумя лентами сразу: Microsoft в 35-минутном ролике показала плюсы смартфона Surface Duo Материал редакции

Читать две соцсети одновременно и листать страницы цифровой книги.

4 комментария
В закладки

Microsoft выложила на YouTube 35-минутный видеоролик с презентации Android-смартфона с двойным экраном Surface Duo для прессы, в котором директор по продукту Панос Панай показал возможности устройства.

Панай утверждает, что новый смартфон — это то, как компания представляет себе «лучшую» производительность мобильного устройства. Он считает, что смартфон понравится поклонникам Surface, офисных приложений Microsoft и пользователям Android.

Ролик наглядно демонстрирует особенности работы с Surface Duo: например, в нём можно открывать приложение на одном экране, оставляя на втором рабочий стол; можно разворачивать приложение сразу на два экрана, если, к примеру, хочется посмотреть кино; можно листать ленты в двух соцсетях одновременно. В Duo ссылки, отправленные в мессенджере на одном экране, могут открываться на другом.

Панос Панай показывает, как можно пролистывать ленту Instagram в Surface Duo

Яркий пример преимуществ Surface Duo перед обычными смартфонами — то, как «разворачивается» приложение для чтения электронных книг Amazon Kindle, отмечает 9to5google: возникает ощущение, что в руках обычная книга, а не смартфон.

В Surface Duo можно читать книгу на одном экране и делать заметки на другом

Surface Duo поступит в продажу в сентябре 2020 года. Смартфон будет стоить от $1399 (около 102,3 тысячи рублей), компания уже открыла предзаказ устройств.

#microsoft #surfaceduo #смартфоны

Галина Мубаракшина
+13 983
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["surfaceduo","\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","microsoft"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 150342, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 Aug 2020 16:44:55 +0300", "is_special": false }
10 новых фич «Тинькофф Инвестиций»
Инвесткопилка, 6 новых валют, первичное размещение облигаций — и много чего еще
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Constantine Firun

1

Уже слышно, как хлопается этот продукт.

Ответить

Denis Timofeev

0

С такими бликами замена книги? Они это серьезно?

Ответить

Denis Komarov

0

Прорыв, я считаю, ведь никогда нельзя было разделить экран на 2 половины!

Ответить

Feduard Klimkin

0

Привет из 2011 года от Sony Tablet P

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Как заработать 3,5 миллиона рублей на продаже мягких игрушек ВКонтакте
Okko
Подписан
Отписаться
Подкаст: как устроены онлайн-кинотеатры?
Михаил Жуков, СТО Okko Movies, и Александр Коваленко, руководитель направления по выпуску цифровых кинопремьер мультиме…
0
Azoft
Подписан
Отписаться
Жизненный цикл продуктов в IT – какие фазы в него входят и почему

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Колокольцев
за день
дарю бизнес идею, сделать платной рассылку пушей и смс с кодами подтверждения по операциям, уверен эта услуга станет востребованной.
«Сбербанк» отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту — теперь услуга стоит 30-60 рублей в месяц
Z K
за неделю
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Комментарии

Shlomo Goldenberg

Как за неделю получить актив в…

Feduard Klimkin

Замена Amazon Kindle и работа с…

Stas dyakonov

Велопрокат без субсидий: в…

Сергей Артемов

Создание сайта врача стоматолога

Игорь Маренков

«Сбербанк» отменил бесплатную…

Pavel AAAs

В Беларуси второй день проблемы…

Платон Щукин

Как проанализировать целевую…

Игорь Маренков

«Сбербанк» отменил бесплатную…

Denis Timofeev

Замена Amazon Kindle и работа с…

Олег Михайлов

«Сбербанк» отменил бесплатную…

Viktor Mann

Instagram начнёт спрашивать…

Peter Dmitrienko

«Сбербанк» отменил бесплатную…

Константин Чегемов

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…

Ruslan Fatikhov

«Сбербанк» отменил бесплатную…

Viktor Mann

Пользователи заметили…

Константин Чегемов

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…

Bulat Ziganshin

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…

Anton Kuzmin

Платёжная система для магазина…

Bulat Ziganshin

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…

Blackrock

Калифорнийский суд возложил на…