Читать две соцсети одновременно и листать страницы цифровой книги.

В закладки

Microsoft выложила на YouTube 35-минутный видеоролик с презентации Android-смартфона с двойным экраном Surface Duo для прессы, в котором директор по продукту Панос Панай показал возможности устройства.

Панай утверждает, что новый смартфон — это то, как компания представляет себе «лучшую» производительность мобильного устройства. Он считает, что смартфон понравится поклонникам Surface, офисных приложений Microsoft и пользователям Android.

Ролик наглядно демонстрирует особенности работы с Surface Duo: например, в нём можно открывать приложение на одном экране, оставляя на втором рабочий стол; можно разворачивать приложение сразу на два экрана, если, к примеру, хочется посмотреть кино; можно листать ленты в двух соцсетях одновременно. В Duo ссылки, отправленные в мессенджере на одном экране, могут открываться на другом.

Панос Панай показывает, как можно пролистывать ленту Instagram в Surface Duo

Яркий пример преимуществ Surface Duo перед обычными смартфонами — то, как «разворачивается» приложение для чтения электронных книг Amazon Kindle, отмечает 9to5google: возникает ощущение, что в руках обычная книга, а не смартфон.

В Surface Duo можно читать книгу на одном экране и делать заметки на другом