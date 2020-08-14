Замена Amazon Kindle и работа с двумя лентами сразу: Microsoft в 35-минутном ролике показала плюсы смартфона Surface Duo Материал редакции
Читать две соцсети одновременно и листать страницы цифровой книги.
Microsoft выложила на YouTube 35-минутный видеоролик с презентации Android-смартфона с двойным экраном Surface Duo для прессы, в котором директор по продукту Панос Панай показал возможности устройства.
Панай утверждает, что новый смартфон — это то, как компания представляет себе «лучшую» производительность мобильного устройства. Он считает, что смартфон понравится поклонникам Surface, офисных приложений Microsoft и пользователям Android.
Ролик наглядно демонстрирует особенности работы с Surface Duo: например, в нём можно открывать приложение на одном экране, оставляя на втором рабочий стол; можно разворачивать приложение сразу на два экрана, если, к примеру, хочется посмотреть кино; можно листать ленты в двух соцсетях одновременно. В Duo ссылки, отправленные в мессенджере на одном экране, могут открываться на другом.
Яркий пример преимуществ Surface Duo перед обычными смартфонами — то, как «разворачивается» приложение для чтения электронных книг Amazon Kindle, отмечает 9to5google: возникает ощущение, что в руках обычная книга, а не смартфон.
Surface Duo поступит в продажу в сентябре 2020 года. Смартфон будет стоить от $1399 (около 102,3 тысячи рублей), компания уже открыла предзаказ устройств.
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