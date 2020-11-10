Компания показала первые MacBook на базе своего ARM-процессора M1, который придет на замену Intel, из других анонсов ожидаются наушники AirPods Studio и маячки AirTags.

10 ноября в 21:00 по московскому времени Apple проведёт третью осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple и YouTube.

Этот материал обновляется с каждым анонсом с презентации. Вы можете сохранить его в закладки и открыть позже, чтобы прочитать целиком.

Коротко о главных анонсах.

M1 — первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac

M1 станет первым процессором Apple Silicon, компания обещает целое «семейство».

Процессор выполнен по 5-нанометровой технологии TSMC. У него 16 млрд транзисторов, 8-ядерный CPU, 8-ядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями.

Apple M1 объединяет несколько систем на одной плате, которые раньше располагались в разных местах

Apple называет его самым быстрым чипом на рынке ноутбуков и самым оптимальным по соотношению «производительность на ватт».

MacOS Big Sur на чипе M1 в 1,9 раза «более быстрая и отзывчивая», система способна выходить из спящего режима так же быстро, как смартфоны и планшеты — благодаря оптимизации работы с оперативной памятью и доступом к видеопамяти.

ARM MacBook Air с чипом M1

13,3-дюймовый ноутбук.

В 3,5 раза быстрее предыдущего поколения (с какими характеристиками — не уточнили).

Графическое ядро в 5 раз быстрее предыдущего поколения MacBook Air (с какими характеристиками — не сообщили)

Быстрее 98% аналогичных Windows-ноутбуков и в пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука на рынке», но Apple не уточняет, с какими устройствами сравнивает новый MacBook Air.

15 часов работы в вебе.

18 часов работы в режиме воспроизведения видео.

Поддержка Touch ID сохранилась.

Стоимость — от $999, для студентов — от $899.

ARM Mac mini на M1

Процессор в три раза быстрее предыдущей версии с четырёхъядерным процессором, графическое ядро в шесть раз быстрее.

В 5 раз быстрее «самого продаваемого Windows-PC», конкретную модель не называют.

Стоимость — от $699.

ARM MacBook Pro на базе M1

13-дюймовый ноутбук с ARM-процессором Apple.

В 3 раза быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука в этом классе».

17 часов работы в вебе.

20 часов в режиме просмотра видео.

Стоимость — $1199.

Другое

Устройства поступят в продажу через неделю, предзаказ можно будет оформить с сегодняшнего дня.

Релиз macOS Big Sur — 12 ноября.

Видеотрансляция Apple