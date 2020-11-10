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Вкратце: MacBook Air, Pro и Mac mini на ARM и другие анонсы ноябрьской презентации Apple Материал редакции
Компания показала первые MacBook на базе своего ARM-процессора M1, который придет на замену Intel, из других анонсов ожидаются наушники AirPods Studio и маячки AirTags.
10 ноября в 21:00 по московскому времени Apple проведёт третью осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
M1 — первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac
- M1 станет первым процессором Apple Silicon, компания обещает целое «семейство».
- Процессор выполнен по 5-нанометровой технологии TSMC. У него 16 млрд транзисторов, 8-ядерный CPU, 8-ядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями.
- Apple называет его самым быстрым чипом на рынке ноутбуков и самым оптимальным по соотношению «производительность на ватт».
- MacOS Big Sur на чипе M1 в 1,9 раза «более быстрая и отзывчивая», система способна выходить из спящего режима так же быстро, как смартфоны и планшеты — благодаря оптимизации работы с оперативной памятью и доступом к видеопамяти.
ARM MacBook Air с чипом M1
- 13,3-дюймовый ноутбук.
- В 3,5 раза быстрее предыдущего поколения (с какими характеристиками — не уточнили).
- Графическое ядро в 5 раз быстрее предыдущего поколения MacBook Air (с какими характеристиками — не сообщили)
- Быстрее 98% аналогичных Windows-ноутбуков и в пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука на рынке», но Apple не уточняет, с какими устройствами сравнивает новый MacBook Air.
- 15 часов работы в вебе.
- 18 часов работы в режиме воспроизведения видео.
- Поддержка Touch ID сохранилась.
- Стоимость — от $999, для студентов — от $899.
ARM Mac mini на M1
- Процессор в три раза быстрее предыдущей версии с четырёхъядерным процессором, графическое ядро в шесть раз быстрее.
- В 5 раз быстрее «самого продаваемого Windows-PC», конкретную модель не называют.
- Стоимость — от $699.
ARM MacBook Pro на базе M1
- 13-дюймовый ноутбук с ARM-процессором Apple.
- В 3 раза быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука в этом классе».
- 17 часов работы в вебе.
- 20 часов в режиме просмотра видео.
- Стоимость — $1199.
Другое
- Устройства поступят в продажу через неделю, предзаказ можно будет оформить с сегодняшнего дня.
- Релиз macOS Big Sur — 12 ноября.
Статья дополняется
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Andrey Gordeev
Число сказанных слов amazing и exciting в этой презентации просто зашкаливает.
Yuriy KovalevAndrey
Основная проблема в том, что эту практику начинают использовать и другие компании.
Andrey GordeevYuriy
Увы, это презентации, которые мы заслужили. Культ потребления.
Albert Toleshov
На чьих мощностях они производят 5 нм M1? Ядра ARM?
Artyom KovrovAlbert
TSMC, ARM.
evilnw
В переводе с маркетингового 5 нм от TSMC в равны 7-8 нм.
Гала Перидоловнаevilnw
Я так понимаю вы сами линейкой меряли?
evilnwГала
Сейчас каждый производитель чипов свои нм мерят по разному. Из-за этого многие специалисты условно начали замерять плотность транзисторов на квадратный мм. Самсунг производит свои чипы по 7нм технологии и там плотность на квадратный мм больше чем у TSMC. Ещё 5-6 лет и TSMC начнут выпускать процессоры по технологии -1 нм.
Вайп Аут
Зачем нужно платить на 300$ за про если в еир тот же проц?