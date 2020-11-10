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Техника
Евгений Делюкин
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Вкратце: MacBook Air, Pro и Mac mini на ARM и другие анонсы ноябрьской презентации Apple Материал редакции

Компания показала первые MacBook на базе своего ARM-процессора M1, который придет на замену Intel, из других анонсов ожидаются наушники AirPods Studio и маячки AirTags.

10 ноября в 21:00 по московскому времени Apple проведёт третью осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов. Трансляция доступна на сайте Apple и YouTube.

Этот материал обновляется с каждым анонсом с презентации. Вы можете сохранить его в закладки и открыть позже, чтобы прочитать целиком.

Коротко о главных анонсах.

M1 — первый ARM-процессор Apple Silicon для Mac

  • M1 станет первым процессором Apple Silicon, компания обещает целое «семейство».
  • Процессор выполнен по 5-нанометровой технологии TSMC. У него 16 млрд транзисторов, 8-ядерный CPU, 8-ядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями.
Apple M1 объединяет несколько систем на одной плате, которые раньше располагались в разных местах
  • Apple называет его самым быстрым чипом на рынке ноутбуков и самым оптимальным по соотношению «производительность на ватт».
  • MacOS Big Sur на чипе M1 в 1,9 раза «более быстрая и отзывчивая», система способна выходить из спящего режима так же быстро, как смартфоны и планшеты — благодаря оптимизации работы с оперативной памятью и доступом к видеопамяти.

ARM MacBook Air с чипом M1

  • 13,3-дюймовый ноутбук.
  • В 3,5 раза быстрее предыдущего поколения (с какими характеристиками — не уточнили).
  • Графическое ядро в 5 раз быстрее предыдущего поколения MacBook Air (с какими характеристиками — не сообщили)
  • Быстрее 98% аналогичных Windows-ноутбуков и в пять раз быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука на рынке», но Apple не уточняет, с какими устройствами сравнивает новый MacBook Air.
  • 15 часов работы в вебе.
  • 18 часов работы в режиме воспроизведения видео.
  • Поддержка Touch ID сохранилась.
  • Стоимость — от $999, для студентов — от $899.

ARM Mac mini на M1

  • Процессор в три раза быстрее предыдущей версии с четырёхъядерным процессором, графическое ядро в шесть раз быстрее.
  • В 5 раз быстрее «самого продаваемого Windows-PC», конкретную модель не называют.
  • Стоимость — от $699.

ARM MacBook Pro на базе M1

  • 13-дюймовый ноутбук с ARM-процессором Apple.
  • В 3 раза быстрее «самого продаваемого Windows-ноутбука в этом классе».
  • 17 часов работы в вебе.
  • 20 часов в режиме просмотра видео.
  • Стоимость — $1199.

Другое

  • Устройства поступят в продажу через неделю, предзаказ можно будет оформить с сегодняшнего дня.
  • Релиз macOS Big Sur — 12 ноября.
Видеотрансляция Apple

#apple #macbook #arm

Статья дополняется
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9 комментариев
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Andrey Gordeev

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Число сказанных слов amazing и exciting в этой презентации просто зашкаливает.

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Yuriy Kovalev

Andrey
1

Основная проблема в том, что эту практику начинают использовать и другие компании.

Ответить

Andrey Gordeev

Yuriy
1

Увы, это презентации, которые мы заслужили. Культ потребления.

Ответить

Albert Toleshov

0

На чьих мощностях они производят 5 нм M1? Ядра ARM?

Ответить

Artyom Kovrov

Albert
0

TSMC, ARM.

Ответить

evilnw

0

В переводе с маркетингового 5 нм от TSMC в равны 7-8 нм.

Ответить

Гала Перидоловна

evilnw
0

Я так понимаю вы сами линейкой меряли?

Ответить

evilnw

Гала
0

Сейчас каждый производитель чипов свои нм мерят по разному. Из-за этого многие специалисты условно начали замерять плотность транзисторов на квадратный мм. Самсунг производит свои чипы по 7нм технологии и там плотность на квадратный мм больше чем у TSMC. Ещё 5-6 лет и TSMC начнут выпускать процессоры по технологии -1 нм.

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Вайп Аут

0

Зачем нужно платить на 300$  за про если в еир тот же проц?

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