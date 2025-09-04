Китайская Anker представила ИИ-диктофон в виде кулона «размером с монету»

По цене $100 за устройство без учёта подписок на дополнительные функции.Устройство Work весит 10 г — это самый компактный ИИ-диктофон среди конкурентов, таких как Bee или брошь Plaud Note, отмечает The Verge. Его можно носить на шнурке или крепить на одежду с помощью магнитного зажима.Здесь и далее источник: AnkerДиктофон поддерживает больше 100 языков. За пересказ и анализ расшифровок отвечает модель GPT-4.1, которая работает в том числе с русским языком. Позже компания собирается перейти на GPT-5.Во время записи можно отметить важные моменты разговора, которые ИИ-помощник выделит в тексте. Для этого нужно нажать на устройство дважды. Расшифровки и аудиозаписи доступны в мобильном приложении компании Soundcore.Work держит заряд до восьми часов. Портативный аккумулятор обеспечивает до 32 часов работы.Выпуск ИИ-диктофона запланирован на сентябрь 2025 года. Устройство с «базовыми» возможностями будет стоить $100 (8000 рублей по курсу ЦБ на 4 сентября 2025 года). Подписка на дополнительные функции — $16 в месяц (1300 рублей). Что входит в каждый тариф — не уточняют.На рынке также есть ИИ-диктофон Omi AI в виде значка или кулона по цене $89 (7200 рублей). Стартап основал предприниматель Никита Шевченко.Виктория ЛиAI7 авг«Второй мозг с идеальной памятью»: зачем айтишники и инвесторы Сан-Франциско носят с собой ИИ-диктофоны Большая часть использует устройства на работе — для встреч, питчей и нетворкинга — «чтобы оставаться в моменте». Другие же включают запись и в личное время.#новости