Подразделение мобильных телефонов потеряло $4,5 млрд с 2016 года, писало The Korea Times.

Южнокорейская LG заявила, что закроет свой убыточный бизнес по производству мобильных телефонов по всему миру. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса.

Ожидается, что окончательно подразделение мобильных телефонов закроют к 31 июля. Уже выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны для продажи, а компания в течение определенного времени продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять ПО. Срок поддержки зависит от страны, отмечает LG.

LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов. В компании добавили, что продолжат использовать свой опыт в производстве мобильных устройств и разрабатывать технологии, например, 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.

О планах LG избавиться от мобильного подразделения писало The Korea Times в январе. Тогда говорили, что компания рассматривает «все возможные меры, включая продажу и сокращение бизнеса смартфонов». По данным издания, подразделение потеряло $4,5 млрд с 2016 года.