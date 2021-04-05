Техника
Рая Хачатрян

LG объявила об уходе с рынка смартфонов Статьи редакции

Подразделение мобильных телефонов потеряло $4,5 млрд с 2016 года, писало The Korea Times.

Южнокорейская LG заявила, что закроет свой убыточный бизнес по производству мобильных телефонов по всему миру. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, умных домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса.

Ожидается, что окончательно подразделение мобильных телефонов закроют к 31 июля. Уже выпущенные телефоны LG будут по-прежнему доступны для продажи, а компания в течение определенного времени продолжит оказывать сервисную поддержку и обновлять ПО. Срок поддержки зависит от страны, отмечает LG.

LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов. В компании добавили, что продолжат использовать свой опыт в производстве мобильных устройств и разрабатывать технологии, например, 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.

О планах LG избавиться от мобильного подразделения писало The Korea Times в январе. Тогда говорили, что компания рассматривает «все возможные меры, включая продажу и сокращение бизнеса смартфонов». По данным издания, подразделение потеряло $4,5 млрд с 2016 года.

#новость #lg

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Роман Канделаки

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Прощай брат, ты был хорош

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Alexander Veber

Роман
0

я устал, я ухожу 

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Sergey Naumovich

Alexander
0

Мухажук!

Ответить

Yury Kotov

5

Мы будем помнить тебя GoldStar

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Andrey Demidov

3

Optimus One (p500) - first love

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrey
1

У меня до сих пор работает.

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Andrey Demidov

Sergei
0

Круто! Мой долго лежал в запасе, года 3 назад продал за 500р, купил коллекционер:). Батарейка держалась отлично даже тогда.

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrey
0

До сих пор отлично держится. За 500 не продам. Дёшево за такой телефон. ))) Надо отметить, что китайцы у меня ходят дольше, чем LG... он отходил два года, а потом ушёл в запас, китайцы же 3-4-5 лет.

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Миша Ленсин

3

Press f

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Raimond Vladimirov

Миша
0
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Zypar Akhmat

0

Ху из нейс?

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Vadim Medvedev

Zypar
3

Сони вероятно. Скоро останутся только эпл, самс и китайцы. 

Ответить

Zypar Akhmat

Vadim
0

А после, уже и самсунг покинет этот мир смартфонов...

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Михаил Набоков

Zypar
0

И ладно, слишком бездушные ввиду своих монструозных размеров

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Denis Kiselev

1

Жертва Китая

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Петррр Иваныч

0

Китайцы добили корейцев

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Даниил Поляков

0

А жаль, очень топовые смарты были в свое время, тот же G4, G3, G2

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Almas Zhaxybayev

0

Жаль, но китайцы побеждают. Следующие наверное Сони.

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Михаил Набоков

Almas
0

А ведь весь вопрос в цене и Андроид уан.

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Dear Moscow,

0

Очень досадно.
Уходят производители, делавшие какие-то нестандартные вещи вместо того, чтобы натягивать экран на края телефона и ставить 18 камер спереди, сзади, в ЮСБ-разъём, и на кнопку включения.

LG — одни из совсем немногих, кто ставил качественные ЦАПы в некоторые модели. Не так давно из этой ниши ушла ZTE, сделав ZTE Axon 7 последним телефоном с ЦАПом, теперь даже не знаю кто и остался.

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Марк Кайтмазов

Dear
0

Так а смысл ставить ЦАПы, если все наушники переходят в формат беспроводных?

Сейчас имеет смысл только тот же Bluetooth развивать, чтобы качество передачи не терялось. Ну или другие какие технологии для беспроводной передачи.

Ответить

Dear Moscow,

Марк
0

смысл ставить ЦАПы, если все наушники переходят в формат беспроводных?

Разумеется, ЦАП для проводных наушников и 3.5 мм выхода.

Сейчас имеет смысл только тот же Bluetooth развивать

Увы, но пока со всех сторон только слова на этот счёт. Видимо, считают, что не очень-то и нужно.

Были большие надежды на aptX, но и он оказался далековат от провода.
Apple вообще забили и вовсю рекламирует "высококачественный звук" и даёт приставки "Pro" и "Max" своим наушникам, несмотря на то, что у них AAC больше 250 кбит/с по воздуху в принципе передать не может.

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Илья Микеев

0

Lg X2 мой первый сенсорный телефон 😌 Записан в книгу рекордов Гиннеса как первый 2х 2х ядерный смартфон

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Павел Каспаров

0

Ходил 3 года с lg g6. Замечательный телефон был, только в прошлом году сменил на pixel.

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Janali Bopearachchi

0

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Raimond Vladimirov

0

Естественный отбор есть даже в мире смартфонов

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