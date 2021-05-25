Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
Техника
Маша Цепелева

Японская MTG представила кольца для оплаты покупок, которые похожи на обычные Статьи редакции

Первая партия из 3000 экземпляров поступила в продажу.

  • Японская компания по производству техники для красоты и здоровья MTG начала продавать «умные» кольца Evering, пишет Bloomberg.
  • Кольцо со встроенным чипом сделано из синтетического кристалла циркония. Оно водонепроницаемо и не требует подзарядки. Срок действия платёжной функции кольца — четыре года.
  • Через специальное приложение на смартфоне к кольцу можно подключить несколько карт. Чтобы сделать покупку, надо поднести кольцо к терминалу. За раз можно потратить до 30 тысяч иен (около 20 тысяч рублей).
  • В будущем производители хотят добавить функции оплаты проезда в общественном транспорте и функцию открывания дверей.
  • MTG заключила контракт с Visa на изготовление и продажу первой партии из 3000 колец в Японии. Устройство стоит 19 800 иен (около 13 тысяч рублей).
  • MTG вышла на токийскую биржу в 2018 году с капитализацией 60,4 млрд иен ($554 млн). До конца года MTG хочет выделить производство колец в дочернюю компанию. По данным Bloomberg, прибыль предприятия за год составила 1,2 млрд иен. Акции MTG выросли за год на 34%.
  • В 2019 года российская компания Cardsmobile представила ювелирные кольца с технологией оплаты. Соединять их с картой нужно было через специальный терминал.
Кольцо-кошелёк от Evering Evering

#новость

1685 просмотров
29 29 комментариев
12
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 12, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 250544, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 May 2021 18:27:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Наумов

6

Я почему-то не удивлен. Но на самом деле должно быть очень удобно! 

Ответить

Fyodor

Илья
4

Мне в прошлом году подарили кольцо для оплаты транспорта. Пользоваться так и не стал. Не очень удобно кольца носить.

Ответить

Алексей

Илья
0

Удобства и практичность сомнительны.

Сколько транзакций в день совершает средний человек? 1-4?
Сомневаюсь, что есть смысл постоянно таскать кольцо ради нескольких транзакций. Плюс это кольцо стоит 20-30%  от стоимости хорошего смартфона(или даже дороже бюджетного смартфона).

Ответить

Anton Isteluyuev

3

Кольца оплаты :) Если сильно не вникать в тех данные, то звучит как кусочек фэнтэзи в нашей реальности:)

Ответить

Фагиз Мавлютов

Anton
4

"Любая достаточно развитая технология неотличима от магии."

(с) Артур Кларк

Ответить

Alexey Tykhonov

Anton
1

Кольца расплаты.

Ответить

Павел Маратканов

2

Если сделают ещё обручальные вообще будет бомба!

Ответить

KINCH

Павел
2

 Если сделают ещё обручальные вообще будет бомба!

Каблук детектед! 

Ответить

Павел Маратканов

KINCH
0

Женщины обидели? Бедняжка. Сходи на курсы какие нибудь, они для таких как ты.))

Ответить

Bulat Ziganshin

Павел
0

чтоб передавать жене сразу доступ к своей золотой карточке LOL

Ответить

Roman Kushnarev

Павел
0

Срок эксплуатации 4 года )))

Ответить

Vl Al

3

"Моя прееееелесть!"

Ответить

Тарас Мукин

2

Как-то странно сформулирована статья, как будто до этого все устройства для бесконтактной оплаты требовали зарядки. У московского метро даже есть (уже много лет) точно так же выглядящее кольцо с «Тройкой».

Ответить

Лев Щенин

Тарас
0

Всё верно, Тарас !
Проще фото показать, чтобы все поняли, что Россия в бесконтактных платежах опережает Японию лет на 8 или даже 10.
Россия, вперёд !

Ответить

Лев Щенин

Лев
0

Да и цена российского кольца (4500 руб) почти в ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ японского !

Ответить

Фактический Данила

Лев
0

Почему минусуют? Сарказм, который я не понял?

Ответить

Андрей Ивановский

2

Какие-то бородатые новости
Такие гаджеты известны еще с 2018 года 

Ответить

shtir

2

Уже есть кольца на другие части тела?

Ответить

Александр Антонов

1

У Альфы было что-то похожее, но не взлетело. Может слишком рано, вроде в 2017 или 2018 году предлагали.

Ответить

Алексей Афанасьев

0

Бесполезно, ждёт когда выпустят телефоны без подзарядки

Ответить

ilia

0

А работает оно в каком-то радиусе от телефона или и без него? Если без, то неплохо бы туда оплату по отпечатку добавить.

Но круто и удобно вроде как - быстрее рассчитываться, выглядит при этом очень даже.

Ответить

Борис Моренко

0

И? РоссельхозБанк такое тоже выпустил.
Исходя из этого подозреваю что не мега ноухау.

Ответить

Герман Воронов

0

Срок действия платёжной функции кольца — четыре года.

Маловато. Тинек вон карты на 9 лет выпускает. Тем более аксессуар, а не карта, которую потерял/выкинул и заменил..

Ответить

Фактический Данила

Герман
0

Интересная подробность.Зарядки не требует - просто умирает.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Mike Prokopenko

0

У мбк было уже давным давно

Ответить

Павел -

0
Ответить

Павел

0

MTG заключила контракт с Visa на изготовление и продажу первой партии из 3000 колец в Японии

Самое смешное, что бесконтактные Visa и MasterCard в Японии почти нигде не принимают. Зато принимают свои бесконтактные карты на базе своей же технологии FeliCa.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Чипирование!

Ответить

Andre Macareno

0

Позовите, когда оно будет на кольца из дарк соулса или лотр похоже

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Seagate Russia
Подписан
Отписаться
Видеонаблюдение + искусственный интеллект в банках
Friflex
Подписан
Отписаться
Как защитить мобильное приложение от копирования
Как и в каких случаях нужно защищать мобильное приложение? Friflex вместе с экспертами Онлайн Патента (онлайн-сервис по…
NTA
Подписан
Отписаться
Сравнение Rapids.ai с Pandas+Scikit-Learn
Знакомство с реализацией алгоритмов машинного обучения для языка python многие начинают с библиотеки Scikit-learn. Эта…

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Драгин
за день
Да ничего страшного, народ России через Путина даст еще миллиард долларов, и белорусская авиакомпания выживет. Мы любим содержать все братские страны, у нас же своих проблем нет, лучшие больницы, школы и детские сады…
Саммит ЕС приостановил полёты в Европу для белорусских авиакомпаний после посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Артем Голендберг
за неделю
Наоборот, желаю им побыстрее избавится от Лукашенко и его гопников в погонах
Авиакомпании Европы стали перенаправлять полёты над Белоруссией после вынужденной посадки самолёта с экс-главредом Nexta
Комментарии

Fyodor

Авиакомпании Европы стали…

Game Topia

Как я случайно создал бизнес…

Andre Macareno

Японская MTG представила кольца…

Ivan Susanin

Замглавы ЦОДД: платная парковка…

One Geek

Суд в Москве оштрафовал…

Никита Марушков

Тинькофф готовится выпустить…

Vl Al

Конференция Microsoft Build…

Igor Shkarin

Авиакомпании Европы стали…

Ivan Zenkov

Японская MTG представила кольца…

Andrew Simon

Сервисы Google вернутся на…

Lightning1707

Тинькофф готовится выпустить…

Николай Т

Lego выпустит свой самый…

Red Boy

Авиакомпании Европы стали…

Victor Saveliev

Avito заблокировал наш…

Небольшой жёлтый…

Тинькофф готовится выпустить…

One Geek

Сервисы Google вернутся на…

Valery Goondyaeff

За весь период сотрудничества…

Andrei Apanasik

Госдума во втором чтении…

Джимшер Челидзе

Производитель «Стан» и «Ростех…

MyTxtWebPage

Суд в Москве оштрафовал…
{"hash":"a1f036b1","params":{"id":"https%3A%2F%2Fbroadcast.comdi.com%2Fplayer%2Fetjxbpiq%3Fsite%3Dvc.ru","service":3,"title":"Microsoft Build 2021","isLegacy":true}}