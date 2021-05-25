Японская MTG представила кольца для оплаты покупок, которые похожи на обычные Статьи редакции
Первая партия из 3000 экземпляров поступила в продажу.
- Японская компания по производству техники для красоты и здоровья MTG начала продавать «умные» кольца Evering, пишет Bloomberg.
- Кольцо со встроенным чипом сделано из синтетического кристалла циркония. Оно водонепроницаемо и не требует подзарядки. Срок действия платёжной функции кольца — четыре года.
- Через специальное приложение на смартфоне к кольцу можно подключить несколько карт. Чтобы сделать покупку, надо поднести кольцо к терминалу. За раз можно потратить до 30 тысяч иен (около 20 тысяч рублей).
- В будущем производители хотят добавить функции оплаты проезда в общественном транспорте и функцию открывания дверей.
- MTG заключила контракт с Visa на изготовление и продажу первой партии из 3000 колец в Японии. Устройство стоит 19 800 иен (около 13 тысяч рублей).
- MTG вышла на токийскую биржу в 2018 году с капитализацией 60,4 млрд иен ($554 млн). До конца года MTG хочет выделить производство колец в дочернюю компанию. По данным Bloomberg, прибыль предприятия за год составила 1,2 млрд иен. Акции MTG выросли за год на 34%.
- В 2019 года российская компания Cardsmobile представила ювелирные кольца с технологией оплаты. Соединять их с картой нужно было через специальный терминал.
Я почему-то не удивлен. Но на самом деле должно быть очень удобно!
Кольца оплаты :) Если сильно не вникать в тех данные, то звучит как кусочек фэнтэзи в нашей реальности:)
"Любая достаточно развитая технология неотличима от магии."
(с) Артур Кларк
Если сделают ещё обручальные вообще будет бомба!
Женщины обидели? Бедняжка. Сходи на курсы какие нибудь, они для таких как ты.))
Как-то странно сформулирована статья, как будто до этого все устройства для бесконтактной оплаты требовали зарядки. У московского метро даже есть (уже много лет) точно так же выглядящее кольцо с «Тройкой».
У Альфы было что-то похожее, но не взлетело. Может слишком рано, вроде в 2017 или 2018 году предлагали.
А работает оно в каком-то радиусе от телефона или и без него? Если без, то неплохо бы туда оплату по отпечатку добавить.
Но круто и удобно вроде как - быстрее рассчитываться, выглядит при этом очень даже.
И? РоссельхозБанк такое тоже выпустил.
Исходя из этого подозреваю что не мега ноухау.
Срок действия платёжной функции кольца — четыре года.
Маловато. Тинек вон карты на 9 лет выпускает. Тем более аксессуар, а не карта, которую потерял/выкинул и заменил..
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MTG заключила контракт с Visa на изготовление и продажу первой партии из 3000 колец в Японии
Самое смешное, что бесконтактные Visa и MasterCard в Японии почти нигде не принимают. Зато принимают свои бесконтактные карты на базе своей же технологии FeliCa.
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