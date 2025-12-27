Популярное
Ася Карпова
Техника

В смартфонах Samsung Galaxy S26 может появиться поддержка спутниковых аудио- и видеозвонков — СМИ

Компания официально представила модем и чип для этой технологии.

Источник: Samsung
Источник: Samsung

  • Samsung представил модем Exynos Modem 5410 для голосовых и видеозвонков, сообщений и определения геопозиции через спутники — без сотовой связи. Его могут установить в модели линейки Galaxy S26, пишет Techradar.

  • Компания сотрудничает с американским поставщиком спутниковых услуг Skylo. Это может накладывать региональные ограничения на работу функций.

  • Exynos Modem 5410 обеспечивает более высокую скорость 5G до 14.79 Гбит/с. Он интегрирует три стандарта: LTE DTC для передачи аудио и видео, NB-IoT NTN для текстовых сообщений и NR-NTN для более затратных задач.

  • Samsung также выпустила Exynos 2600 — мобильный процессор, который появится в смартфонах Galaxy Z Flip8 и Galaxy S26.

  • Официальных подтверждений о расширении возможностей спутниковой связи в смартфонах Samsung нет. По сообщениям СМИ, презентация Galaxy S26 должна пройти в феврале 2026 года.

#новости

6
1
1
41 комментарий