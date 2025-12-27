В смартфонах Samsung Galaxy S26 может появиться поддержка спутниковых аудио- и видеозвонков — СМИ

Компания официально представила модем и чип для этой технологии.Источник: SamsungSamsung представил модем Exynos Modem 5410 для голосовых и видеозвонков, сообщений и определения геопозиции через спутники — без сотовой связи. Его могут установить в модели линейки Galaxy S26, пишет Techradar.Компания сотрудничает с американским поставщиком спутниковых услуг Skylo. Это может накладывать региональные ограничения на работу функций.Exynos Modem 5410 обеспечивает более высокую скорость 5G до 14.79 Гбит/с. Он интегрирует три стандарта: LTE DTC для передачи аудио и видео, NB-IoT NTN для текстовых сообщений и NR-NTN для более затратных задач.Samsung также выпустила Exynos 2600 — мобильный процессор, который появится в смартфонах Galaxy Z Flip8 и Galaxy S26.Официальных подтверждений о расширении возможностей спутниковой связи в смартфонах Samsung нет. По сообщениям СМИ, презентация Galaxy S26 должна пройти в феврале 2026 года.Данила БычковApple10 ноябBloomberg: Apple разрабатывает функции отправки сообщений по спутниковой связи и офлайн-навигации в «Картах» А также API для интеграции спутниковых технологий сторонними разработчиками.#новости