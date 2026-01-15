Популярное
Таня Боброва
Техника

Ericsson запланировала уволить 1600 сотрудников в Швеции — примерно 12% штата

На фоне замедления темпов инвестиций в сети 5G.

Источник: TT News Agency / Henrik Montgomery / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fworld-at-work%2Fericsson-shed-1600-jobs-sweden-2026-01-15%2F&postId=2691364" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reuters</a>
  • Шведский производитель телеком-оборудования начал переговоры с местными профсоюзами. Он объяснил, что сокращение штата — часть «глобальных инициатив» по снижению затрат при сохранении инвестиций в технологии.
  • На 31 декабря 2025 года в штате компании было около 90 тысяч сотрудников, из которых в Швеции — около 12,6 тысячи, пишет Reuters. Агентство отмечает, что в стране группа увольняла людей также в 2023 году (1400 работников) и в 2024-м (1200).
  • The Wall Street Journal пишет, что в отрасли замедляются темпы инвестиций в 5G: некоторые крупные клиенты уже завершили первичный этап развёртывания сетей, а операторы инвестируют с осторожностью на фоне неопределённых экономических перспектив.
  • Компании также столкнулись со сложностями из-за пошлин США — в случае Ericsson они связаны с закупкой компонентов и материалов. Представитель шведской группы сказал изданию, что рынок мобильных сетей по-прежнему не растёт. Инфляционное давление, вероятно, сохранится, поэтому компании нужно сокращать расходы.

#новости

