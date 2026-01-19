Популярное
Данила Бычков
Техника

Китайская UBTech будет поставлять Airbus гуманоидных роботов Walker S2 для использования на производстве

Акции разработчика выросли на 8,6% после объявления о сделке.

Источник: China Daily
  • UBTech и Airbus подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее закупку гуманоидных роботов Walker S2 для использования на производственных площадках Airbus, пишет Global Times. При этом сумму сделки, количество роботов и конкретные сроки поставок не называют.
  • Авиационное производство стало пятым сценарием использования роботов UBTech после автомобилестроения, производства электроники и полупроводников и логистики, отмечает издание. Компании также намерены вместе изучать новые возможные сценарии применения Walker S2.
  • После заключения сделки акции UBTech выросли на 8,6% до отметки в 144,7 гонконгского доллара (около $18,6). Совокупный объём заказов на гуманоидных роботов компании в 2025 году превысил $200 млн, отмечает Yicai Global.
  • Серийное производство и поставки Walker S2 начались в ноябре 2025 года. Роботов уже используют на производственных площадках BYD и Foxconn, подчёркивает издание.
Данила Бычков
Будущее
Видео: компания UBTech Robotics показала гуманоидного робота Walker S2, который сам меняет себе батарею

Он может работать круглосуточно без участия человека.

