Китайская UBTech будет поставлять Airbus гуманоидных роботов Walker S2 для использования на производстве

Акции разработчика выросли на 8,6% после объявления о сделке. Источник: China DailyUBTech и Airbus подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее закупку гуманоидных роботов Walker S2 для использования на производственных площадках Airbus, пишет Global Times. При этом сумму сделки, количество роботов и конкретные сроки поставок не называют.Авиационное производство стало пятым сценарием использования роботов UBTech после автомобилестроения, производства электроники и полупроводников и логистики, отмечает издание. Компании также намерены вместе изучать новые возможные сценарии применения Walker S2.После заключения сделки акции UBTech выросли на 8,6% до отметки в 144,7 гонконгского доллара (около $18,6). Совокупный объём заказов на гуманоидных роботов компании в 2025 году превысил $200 млн, отмечает Yicai Global.Серийное производство и поставки Walker S2 начались в ноябре 2025 года. Роботов уже используют на производственных площадках BYD и Foxconn, подчёркивает издание.Данила БычковБудущее18.07.2025Видео: компания UBTech Robotics показала гуманоидного робота Walker S2, который сам меняет себе батарею Он может работать круглосуточно без участия человека.#новости #airbus