Sony выделит подразделение по производству и продаже телевизоров в отдельный бизнес — он станет совместным предприятием с китайской TCL

Была ли сделка денежной — неизвестно.Источник: SonyВ этом предприятии Sony будет принадлежать 49%, TCL — 51%, сообщила компания.Хотя стороны уже объявили о договорённости, официальное соглашение они подготовят только к марту 2026 года. С апреля предприятие начнёт свою работу.Новая компания будет заниматься всеми процессами выпуска телевизоров и домашних аудиосистем — от разработки и производства до продаж и доставок по миру. Выпускать устройства будут под брендами Sony и Bravia.Как отмечает Nikkei, выделение производства в отдельный бизнес происходит на фоне усилившейся конкуренции на рынке. Китайские компании — вроде TCL, Hisense и Xiaomi — «агрессивно» продвигают свои телевизоры в разных странах. У них есть преимущество — более масштабное производство и низкие издержки.#новости #sony #tcl