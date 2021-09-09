Facebook выпустила свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Статьи редакции
Стоят $299.
Устройство вышло под брендом Ray-Ban , пишет The Verge. Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, из которого можно отправлять файлы в другие приложения на смартфоне.
Памяти устройства хватит на съёмку около 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий.
По данным Facebook, для полной зарядки очков требуется около часа, заряда батареи хватит примерно на шесть часов.
С помощью очков можно слушать музыку и принимать телефонные звонки через встроенные в душки динамики.
Очки могут быть подключены к устройству на iOS или Android. У очков есть две кнопки — для включения и записи мультимедиа.
На правой душке — сенсорная панель. С помощью неё можно регулировать громкость музыки и ответить на телефонный звонок. Сбоку установлен белый диод, который показывает, что очки записывают видео.
В комплекте с очками — кожаный чехол с зарядным устройством внутри и кабель USB-C.
Очки не водонепроницаемы и не защищены от брызг. В линзах нет дисплеев. Устройства выполнены в трёх классических стилях Ray-Ban с разными сочетаниями цветов оправ и линз.
Очки стоят от $299 до $379 в зависимости от типа линз. Устройство можно будет купить на сайте компании или в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.
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