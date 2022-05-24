МТС начала продавать уценённые и подержанные смартфоны Статьи редакции
Аналогичные проекты уже запустили «Связной» и «Яндекс.Маркет».
- Продажи уценённых и бывших в употреблении смартфонов начались в рознице и онлайн-магазине, сообщили в компании.
- На все товары категории «Как новый» распространяется 90-дневная гарантия от МТС и остаточная гарантия от производителя. Их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми устройствами, отметили в компании.
- МТС берёт устройства из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети. Это модели, которые вернули покупатели в течение двух недель, или смартфоны в неполной комплектации, с повреждённой упаковкой или без защитных плёнок.
- Сейчас уценённые и подержанные устройства Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов можно купить в Москве. Ассортимент и география проекта будут расширяться.
- Российские компании начинают продавать подержанную технику на фоне остановки поставок в Россию устройств Apple, Samsung и других. Весной 2022 года продажу подержанных смартфонов запустил «Яндекс.Маркет» и «Связной» в партнёрстве с организацией «Смарт Базар». О таких же планах сообщили в «Мегафоне».
1931 просмотров
Население нищает , магазины держат руку на пульсе .
Куда еще ниже?)
Все познается в сравнении
Ну скоро будем брать в кредиты, потом сдавать в ломбард и брать новые, как наши соседи)
Так яблочную хуйню разве не так всё время покупали?
Так держать, МТС! Когда планируется открыти фирменных ломбардов и подписка на них? (-:
А потом ещё официальные продавцы мтс на базаре появятся :)
Кредиты лет так на 10 на телефон скоро тоже будут актуальны)
Обожаю эти верхние оценки скидок. По факту будет максимум 10% на что-то годное, и все равно дороже, чем у параллельных импортеров
Встали с колен 🤣
чтоб встать с колен, на них нужно для начала подняться
Сериал "НИЩЕБРОДЫ" Сезон 1.
Году в 13 видел азиата разговаривающего по планшету Самсунг.
а это же всего восимь лет назад...
2022- 2013 = 9 🤔
Забота об экологии. Хотели снижения потребления и выбросов CO2 - ну, нате.
Осознанное потребление
Оно самое.
Прорыв налицо
Всем нам на лицо
Ну, думаю, что все могут согласиться - импортозамещение удалось
«Санкции нам не страшны» говорили они….Скоро появятся стихийные рыночки как в 90-х, где на картоночке начнут продавать кнопочные телефоны и пейджеры🤦🏼♀️
В 90-ые ни телефоны, ни пейджеры на "картоночке" не продавали. Не путайте с носками и сникерсами
Картоночка из 90-х, наполнение наше. Учитесь читать между строк😉
Ну и цены в МТС. Просто трындец. Новый iPhone 13 Pro Max 1 ТВ за 240.000 рублей. 4000 евро, Карл!
В Европе дешевле 🤔
iPhone 13 Pro Max на apple.de
В 2 раза дешевле.
Чем оно лучше лохито?
Поднимаемся :)
Ребят чо бубнет, рубль же поднялся— вот и цены поднялись, доллар же не основная валюта же)
На али уже купить новый дешевле, чем у местных барыг. 😊
Вот и самый сюр. Кому верить— алику или местным барыгам о плохой логистике или ещё о каких-то проблемах.
Ну, видеокарта мне с китая за 27 дней пришла например спокойно.
Так Эльдорадо же скупали бу телефоны кнопочные лет 7-10 назад, не? И отправляли их в Африку, поговаривали.
Просто позорище. За почти 7 тысяч продают модель хрен знает какого года, с малой оперативкой, устаревающей операционкой и прочим. Лучше чуток добавить и купить новое устройство, хотя бы от того же realme. На днях взяла от этой фирмы C21Y, андроид 11 стоит, батарея 5000 mah, оперативка 4, а память 64, взяла всего за 10 тысяч. Это если говорить о бюджетных устройствах.
4/64 кстати сейчас маловато, минимум уже 6 оперативы надо.
авторынок вернут с тачками? 20 лет на нём не был
Скоро с нокиа 3310 будем ходить
На авито начнется бум Б/У продаж:))
Мы уже поднялись с колен или ещё в процессе?
Б/у телефон из МТС должен по умолчанию списывать все деньги со счета ещё до подключения всех услуг и тарифа. Это же МТС, они всегда на шаг впереди