Техника
Передовой динозавр

МТС начала продавать уценённые и подержанные смартфоны Статьи редакции

Аналогичные проекты уже запустили «Связной» и «Яндекс.Маркет».

  • Продажи уценённых и бывших в употреблении смартфонов начались в рознице и онлайн-магазине, сообщили в компании.
  • На все товары категории «Как новый» распространяется 90-дневная гарантия от МТС и остаточная гарантия от производителя. Их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми устройствами, отметили в компании.
  • МТС берёт устройства из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети. Это модели, которые вернули покупатели в течение двух недель, или смартфоны в неполной комплектации, с повреждённой упаковкой или без защитных плёнок.
  • Сейчас уценённые и подержанные устройства Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов можно купить в Москве. Ассортимент и география проекта будут расширяться.
  • Российские компании начинают продавать подержанную технику на фоне остановки поставок в Россию устройств Apple, Samsung и других. Весной 2022 года продажу подержанных смартфонов запустил «Яндекс.Маркет» и «Связной» в партнёрстве с организацией «Смарт Базар». О таких же планах сообщили в «Мегафоне».

#новость #мтс

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45 комментариев
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melkiyPadonok

Население нищает , магазины держат руку на пульсе .

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Георгий Кузнецов

Куда еще ниже?)

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melkiyPadonok

Все познается в сравнении

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Никита

Ну скоро будем брать в кредиты, потом сдавать в ломбард и брать новые, как наши соседи)

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Dimmy

Так яблочную хуйню разве не так всё время покупали?

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Вадим Д.

Так держать, МТС! Когда планируется открыти фирменных ломбардов и подписка на них? (-:

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Прекрасный паук например

А потом ещё официальные продавцы мтс на базаре появятся :)

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Анатолий Калугин

Кредиты лет так на 10 на телефон скоро тоже будут актуальны)

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Герман Воронов
а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми устройствами

Обожаю эти верхние оценки скидок. По факту будет максимум 10% на что-то годное, и все равно дороже, чем у параллельных импортеров

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Bobrdobr

Встали с колен 🤣

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Семён Мальцев

чтоб встать с колен, на них нужно для начала подняться

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Игорь Крафт

Сериал "НИЩЕБРОДЫ" Сезон 1.

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Gen Tech
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C Ever
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Джахор Дырдырдаев

Году в 13 видел азиата разговаривающего по планшету Самсунг.

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Джон Картошкин

а это же всего восимь лет назад...

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Джахор Дырдырдаев

2022- 2013 = 9 🤔

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Александр Вербицкий

Забота об экологии. Хотели снижения потребления и выбросов CO2 - ну, нате.

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Ами Варджа

Осознанное потребление

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Александр Вербицкий

Оно самое.

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Стас Т.

Прорыв налицо

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C Ever

Всем нам на лицо

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Пётр Комментов

Ну, думаю, что все могут согласиться - импортозамещение удалось

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Iren

«Санкции нам не страшны» говорили они….Скоро появятся стихийные рыночки как в 90-х, где на картоночке начнут продавать кнопочные телефоны и пейджеры🤦🏼‍♀️

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Denacos

В 90-ые ни телефоны, ни пейджеры на "картоночке" не продавали. Не путайте с носками и сникерсами

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Iren

Картоночка из 90-х, наполнение наше. Учитесь читать между строк😉

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Dimitri

Ну и цены в МТС. Просто трындец. Новый iPhone 13 Pro Max 1 ТВ за 240.000 рублей. 4000 евро, Карл!

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Джахор Дырдырдаев

В Европе дешевле 🤔

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Dimitri

iPhone 13 Pro Max на apple.de
В 2 раза дешевле.

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Джахор Дырдырдаев

Чем оно лучше лохито?

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Artur Kuramshin
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Георгий Кузнецов

Поднимаемся :)

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Artem St
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Мамин шмель

Ребят чо бубнет, рубль же поднялся— вот и цены поднялись, доллар же не основная валюта же)

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Джахор Дырдырдаев

На али уже купить новый дешевле, чем у местных барыг. 😊

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Мамин шмель

Вот и самый сюр. Кому верить— алику или местным барыгам о плохой логистике или ещё о каких-то проблемах.

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Джахор Дырдырдаев

Ну, видеокарта мне с китая за 27 дней пришла например спокойно.

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C Ever

Так Эльдорадо же скупали бу телефоны кнопочные лет 7-10 назад, не? И отправляли их в Африку, поговаривали.

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Елена Сорокина

Просто позорище. За почти 7 тысяч продают модель хрен знает какого года, с малой оперативкой, устаревающей операционкой и прочим. Лучше чуток добавить и купить новое устройство, хотя бы от того же realme. На днях взяла от этой фирмы C21Y, андроид 11 стоит, батарея 5000 mah, оперативка 4, а память 64, взяла всего за 10 тысяч. Это если говорить о бюджетных устройствах.

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Джахор Дырдырдаев

4/64 кстати сейчас маловато, минимум уже 6 оперативы надо.

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Джон Картошкин

авторынок вернут с тачками? 20 лет на нём не был

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Konstantin Tars

Скоро с нокиа 3310 будем ходить

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Китцунэ Рыжая

На авито начнется бум Б/У продаж:))

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Eric Bloomberg

Мы уже поднялись с колен или ещё в процессе?

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1E0P4RD

Б/у телефон из МТС должен по умолчанию списывать все деньги со счета ещё до подключения всех услуг и тарифа. Это же МТС, они всегда на шаг впереди

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