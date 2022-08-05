Техника
Тюремный ГОСТ

Amazon купит за $1,7 млрд производителя роботов-пылесосов Roomba Статьи редакции

Это позволит ей добавить себе ещё один бренд в экосистему устройств «умного» дома.

  • Amazon заключила соглашение о покупке iRobot, которая выпускает роботы-пылесосы Roomba. Компания заплатит $61 за акцию, вся сделка оценивается в $1,7 млрд.
  • После завершения сделки сооснователь компании Колин Энгл останется её гендиректором.
  • iRobot основали в 1990 году Колин Энгл, Хелен Грейнер и Родни Брукс. В 2002 году компания представила робота-пылесоса Roomba — на 2020 год она продала более 30 млн устройств, пишет TechCrunch. Также iRobot продаёт моющие пылесосы Braava и другие устройства для уборки.
  • 5 августа компания отчиталась за второй квартал 2022 года — выручка составила $255,4 млн (во втором квартале 2021-го — $365,6 млн), операционный убыток — $63,9 млн (во втором квартале 2021-го — $3 млн).
  • На фоне новости на премаркете акции iRobot, по данным на 15:50 мск, растут на 19% — до $59,54.
  • Сделка позволит Amazon сильнее развивать потребительскую робототехнику, отмечает CNBC. Например, в сентябре 2021 года компания представила домашнего робота Astro для переноски вещей, видеонаблюдения, воспроизведения музыки и другого, также Amazon выпускает устройства для «умного» дома, в том числе видеозвонки Ring.
Roomba

#новость #amazon #irobot #roomba

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9 комментариев
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 Fedor Ko

Ну по классике. Дивиденды акционерам не платят, зато щедро спускают прибыль на всякую побочную шелуху. С этого начинается закат гигантов.

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Неизменный ключ

Глупый америка бургер

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Nikolay Pomeschenko

мож вам облигации попробовать?)
дивы платят, когда некуда больше потратить.
давно отучился покупать такие шараги, у них часто нет будущего

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Fedor Ko

А вот Питер Линч считает наоборот, инвесторам виднее куда деньги потратить. Покупка непрофильных активов ослабляет фирму, это статистика.

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Неизменный ключ

Румба сальса🕺

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Олег Комаров

Делаем ставки, скатят пылесосы в УГ или нет?

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Pavel Malyshev

Они и так средней паршивости. За последние пару лет и приложение разломали и прошивку робота.

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Nikolay Pomeschenko
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Вадим Д.

Танцуем!
https://www.youtube.com/watch?v=0WGEMpHTDVA

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