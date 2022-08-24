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Apple проведёт презентацию iPhone 14 уже 7 сентября Статьи редакции

На мероприятии компания также должна показать Apple Watch Series 8.

  • О том, что 7 сентября состоится традиционная осенняя презентация Apple, в компании сообщили 24 августа. Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в «театре Стива Джобса» в кампусе Apple Park.
  • На презентации Apple должна представить линейку смартфонов iPhone 14 и смарт-часы Apple Watch Series 8. Кроме того, компания объявит дату релиза iOS 16 и других прошивок.

#новость #apple

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19 комментариев
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 Alex Shevchenko

Война войной, а презентация по расписанию!

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Пришелец 6

Apple с кем воюет?

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Alex Shevchenko

С конкурентами на рынке электроники)

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Ватник Наизнанку

Вот гении маркетинга. По многим параметрам на рынке есть устройства мощнее. Но каждый год внося минимум изменений Apple год за годом бьёт рекорды выручки.

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Vitaliy Tishchenko

Хоть одно устройство покажите, которые стабильно работает, не греется, получает обновление с циклом 5-7 лет, ликвидное на вторичке? Мощнее, не значит лучше 🤷🏻‍♂️

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Bezoblachno

Есть лучше. И не только мощнее, но с лучшей камерой, с лучшим UX и многими другими вещами. Но есть неразборчивый потребитель и потребитель с невысокими запросами.
И это прекрасно для продаж.

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Osman Aliev

Так какое устройство?

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Mike Glukhov

Назовите пожалуйста модель

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K.Li

Нет такой же релайбл техники как у Apple

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Максим Деребаско

Да и мощнее нет, пускай комментатор выше расскажет про проц мощнее эпловского в айфоне на момент анонса

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ييجور ياشينكو

Согласен, купил семёрку в начале года за 8к, намного все лучше, чем у большинства устройств на андроиде в том же ценовом диапазоне, до этого пользовался всегда андроидом и для меня разница очень заметна. При этом доступна на текущий момент последняя версия IOS, камера довольно хорошая для меня и в целом ОС лично для меня удобнее, чем андроид. Не представляю смартфона на андроиде, который спустя 7-8 лет после выхода будет отлично работать и поддерживать современную версию ОС.

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Kosta Ricko

Жиесть

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Максим Ростокин

iPhone 14 mini возьму, если выпустят. И вообще, миники всегда должны быть в серии, так как не у всех людей ладони могут держать лопату. А детям, подросткам, девушкам от такого размера вообще не в кайф.

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Пришелец 6

Девушки и подростки по-моему больше всех Pro Maxы покупают)

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Rafa Ramazanov

Вы будете пользоваться тем что мы вам дадим (с) Apple

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Инкогнито

Ура!! Apple-порви всех!

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Eugene Kovalenko

Судя по картинке, будут новые цвета. Но чего-то супер нового не жду

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Евгений Широков

А ещё 7 сентября 1191 года Ричард первый с крестоносцами победил войско Саладина в битве при Арсуфе.

Что выберешь ты? Отпраздновать победу крестоносцев, или посмотреть презентацию Apple?

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Никита Климанов

Ни слова больше. AVE MARIA!

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