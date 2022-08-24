Apple проведёт презентацию iPhone 14 уже 7 сентября Статьи редакции
На мероприятии компания также должна показать Apple Watch Series 8.
- О том, что 7 сентября состоится традиционная осенняя презентация Apple, в компании сообщили 24 августа. Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени в «театре Стива Джобса» в кампусе Apple Park.
- На презентации Apple должна представить линейку смартфонов iPhone 14 и смарт-часы Apple Watch Series 8. Кроме того, компания объявит дату релиза iOS 16 и других прошивок.
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Война войной, а презентация по расписанию!
Apple с кем воюет?
С конкурентами на рынке электроники)
Вот гении маркетинга. По многим параметрам на рынке есть устройства мощнее. Но каждый год внося минимум изменений Apple год за годом бьёт рекорды выручки.
Хоть одно устройство покажите, которые стабильно работает, не греется, получает обновление с циклом 5-7 лет, ликвидное на вторичке? Мощнее, не значит лучше 🤷🏻♂️
Есть лучше. И не только мощнее, но с лучшей камерой, с лучшим UX и многими другими вещами. Но есть неразборчивый потребитель и потребитель с невысокими запросами.
И это прекрасно для продаж.
Так какое устройство?
Назовите пожалуйста модель
Нет такой же релайбл техники как у Apple
Да и мощнее нет, пускай комментатор выше расскажет про проц мощнее эпловского в айфоне на момент анонса
Согласен, купил семёрку в начале года за 8к, намного все лучше, чем у большинства устройств на андроиде в том же ценовом диапазоне, до этого пользовался всегда андроидом и для меня разница очень заметна. При этом доступна на текущий момент последняя версия IOS, камера довольно хорошая для меня и в целом ОС лично для меня удобнее, чем андроид. Не представляю смартфона на андроиде, который спустя 7-8 лет после выхода будет отлично работать и поддерживать современную версию ОС.
Жиесть
iPhone 14 mini возьму, если выпустят. И вообще, миники всегда должны быть в серии, так как не у всех людей ладони могут держать лопату. А детям, подросткам, девушкам от такого размера вообще не в кайф.
Девушки и подростки по-моему больше всех Pro Maxы покупают)
Вы будете пользоваться тем что мы вам дадим (с) Apple
Ура!! Apple-порви всех!
Судя по картинке, будут новые цвета. Но чего-то супер нового не жду
А ещё 7 сентября 1191 года Ричард первый с крестоносцами победил войско Саладина в битве при Арсуфе.
Что выберешь ты? Отпраздновать победу крестоносцев, или посмотреть презентацию Apple?
Ни слова больше. AVE MARIA!