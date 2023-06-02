Motorola представила смартфоны-«раскладушки» Razr 40 и Razr 40 Ultra Статьи редакции
По цене от 3999 юаней (около 45 тысяч рублей).
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1 июня 2023 года Motorola представила Razr 40 и Razr 40 Ultra — свои флагманские складные смартфоны. В Северной Америке эти модели выйдут под названиями Razr and Razr+ соответственно.
Razr 40
- Производитель оснастил Razr 40 основным внутренним 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. Диагональ внешнего экрана устройства составляет 1,47 дюйма. Этот дисплей можно использовать для выполнения вспомогательных задач, например, чтобы управлять уведомлениями.
- За производительность отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 1. Объём оперативной памяти устройства — 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ в зависимости от модели.
- Razr 40 получил основную камеру с разрешением 64 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения и сверхширокоугольную камеру с разрешением 13 Мп.
- Ёмкость аккумулятора устройства составляет 4200 мАч. Гаджет поддерживает проводную зарядку с мощностью 33 Вт и беспроводную с мощностью 8 Вт.
- Цена смартфона — 3999 юаней (около 45 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 июня 2023 года) за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модели с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ будут продаваться за 4299 юаней (около 49 тысяч рублей) и 4699 юаней (около 53 тысяч рублей) соответственно. Продажи начнутся в Китае в июне 2023 года.
Razr 40 Ultra
- Флагманская модель получила 6,9-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2640х1080 пикселей, частотой обновления до 165 Гц и яркостью до 2400 нит. Диагональ внешнего экрана — 3,6 дюйма, а частота обновления — 144 Гц. Производитель подчеркнул, что увеличенный по сравнению с Razr 40 внешний экран можно использовать для того, чтобы полноценно использовать устройство.
- Motorola оснастила смартфон восьмиядерным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и 8 или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объём встроенного хранилища — 256 или 512 ГБ.
- Разрешение основной камеры смартфона составляет 12 Мп, широкоугольной — 13 Мп, а фронтальной — 32 Мп.
- В Motorola подчеркнули надёжность шарнира устройства, который способен выдержать 400 тысяч циклов открытия и закрытия — этого хватит на несколько лет активного использования.
- Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 33 Вт и беспроводную с мощностью 5 Вт.
- Цена Razr 40 Ultra составляет 5699 юаней (около 65 тысяч рублей) за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 12 и 512 ГБ памяти будет продаваться за 6399 юаней (около 73 тысяч рублей). Смартфон поступит в продажу 5 июня 2023 года.
о, уже в юанях пишем цены😂
Ну так фирма то китайская, что удивительного
— Cколько через год в Москве будет стоить бутылка пива?
— 6 гривен.
хуивен
На нижних фото видно как удобно использовать интерфейс приложений наложенный на камеры.
А что в нём от Моторолы, кроме названия?
Логотип)
Мне бы хотелось настоящие пластиковые клавиши
Пластик не экологичен. Либо сенсор либо бумага, выбирайте
Мрамор 🫡
давно уже думаю о складном смарте, неудобно современные лежат в руке
Когда они перестанут стоить как крыло от самолета - обязательно станут популярны
🔥
Забавно слышать моторола и стартовые цены в юанях в одном предложении. В интересное время живём)
Не практично. Абсолютно некомфортный формфактор для современного использования.
Моторола Рэйзер В3 🥰 вот это была ракетабомбапетарда
А чо все фотки в сложенном виде.
А как на него стекло защитное клеить?