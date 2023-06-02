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1 июня 2023 года Motorola представила Razr 40 и Razr 40 Ultra — свои флагманские складные смартфоны. В Северной Америке эти модели выйдут под названиями Razr and Razr+ соответственно.